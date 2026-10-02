В Киеве определили «режим работы» мостов: где во время тревог движение перекрывают, а где — нет
Киев • УНН
Южный мост полностью закрыт, на других переправах действуют частичные ограничения. Дарницкий мост работает без ограничений.
Столичные власти раскрыли "режим работы" мостов в Киеве — где во время воздушных тревог движение ограничивается полностью, где — частично, а где — не ограничивается, передает УНН.
Детали
Актуальная ситуация с движением по столичным мостам через Днепр, по словам и. о. первого заместителя председателя Киевской городской государственной администрации Петра Пантелеева, следующая:
- Южный мост в настоящее время полностью перекрыт с обеих сторон для движения транспорта. Сегодня ожидаются экспертные заключения профильных научных институтов по запросу Мин инфраструктуры относительно дальнейшей эксплуатации моста и восстановления движения метрополитена по нему;
- движение по мосту Метро с левого на правый берег частично ограничивается во время воздушной тревоги;
- по мосту Патона движение разрешено, однако во время воздушной тревоги ограничивается движение с правого на левый берег;
- Северный мост работает без ограничений, однако во время воздушной тревоги движение с правого на левый берег также ограничивается;
- на Подольском мостовом переходе во время воздушной тревоги ограничивается движение с правого на левый берег, при этом мост продолжает работать в реверсивном режиме;
- Дарницкий мост работает без ограничений.
Добавим
По словам Пантелеева, городские службы совместно с военными, правоохранителями и другими органами продолжают отрабатывать оптимальные схемы движения и маршруты для жителей города, коммунальных и других служб. Состоялось заседание Совета обороны Киева, по итогам которого город направил разработанные предложения центральным органам власти.
"В настоящее время город принимает меры для адаптации транспортного движения и связанных с ним процессов жизнедеятельности города с учетом существующих угроз. Враг прицельно обстреливает столичные мосты, соединяющие левый и правый берега. Мы учитываем объемы трафика частного автотранспорта и движение наземного общественного транспорта через мосты", — сообщил он.
Россия в очередной раз нанесла удар по Южному мосту в Киеве, есть попадание — мэр02.10.26, 17:58 • 6924 просмотра
Что говорят в полиции?
Впоследствии начальник Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий скорректировал информацию столичных властей о временных ограничениях дорожного движения во время воздушной тревоги:
🔹По Южному мосту — движение транспорта полностью перекрывается с обоих берегов;
🔹По Дарницкому мосту — движение транспорта будет осуществляться по одной полосе с правого на левый берег;
🔹По мосту Метро — движение транспорта перекрывается с левого на правый берег;
🔹По Подольско-Воскресенскому мосту — движение транспорта будет перекрыто с левого на правый берег.
Просим с пониманием отнестись к введенным изменениям в организации дорожного движения и учесть указанную информацию при планировании маршрута своей поездки
Напомним
Как ранее сообщил мэр Киева Виталий Кличко, во время заседания Совета обороны города заслушали военных, правоохранителей, ГСЧС и коммунальные службы. Они внесли предложения по обеспечению безопасности с учетом необходимости сохранять логистическое транспортное сообщение между левым и правым берегами. Также обсудили работу "зеленой" ветки метро. Киевский метрополитен готов восстановить движение по Южному мосту во время желтого уровня воздушной тревоги после получения экспертного заключения о состоянии сооружения.