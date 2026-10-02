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В Киеве определили «режим работы» мостов: где во время тревог движение перекрывают, а где — нет

Киев • УНН

 • 1908 просмотра

Южный мост полностью закрыт, на других переправах действуют частичные ограничения. Дарницкий мост работает без ограничений.

В Киеве определили «режим работы» мостов: где во время тревог движение перекрывают, а где — нет
Фото: shutterstock.com

Столичные власти раскрыли "режим работы" мостов в Киеве — где во время воздушных тревог движение ограничивается полностью, где — частично, а где — не ограничивается, передает УНН

Детали

Актуальная ситуация с движением по столичным мостам через Днепр, по словам и. о. первого заместителя председателя Киевской городской государственной администрации Петра Пантелеева, следующая: 

  • Южный мост в настоящее время полностью перекрыт с обеих сторон для движения транспорта. Сегодня ожидаются экспертные заключения профильных научных институтов по запросу Мин инфраструктуры относительно дальнейшей эксплуатации моста и восстановления движения метрополитена по нему;
    • движение по мосту Метро с левого на правый берег частично ограничивается во время воздушной тревоги;
      • по мосту Патона движение разрешено, однако во время воздушной тревоги ограничивается движение с правого на левый берег;
        • Северный мост работает без ограничений, однако во время воздушной тревоги движение с правого на левый берег также ограничивается;
          • на Подольском мостовом переходе во время воздушной тревоги ограничивается движение с правого на левый берег, при этом мост продолжает работать в реверсивном режиме;
            • Дарницкий мост работает без ограничений.

              Добавим

              По словам Пантелеева, городские службы совместно с военными, правоохранителями и другими органами продолжают отрабатывать оптимальные схемы движения и маршруты для жителей города, коммунальных и других служб. Состоялось заседание Совета обороны Киева, по итогам которого город направил разработанные предложения центральным органам власти.

              "В настоящее время город принимает меры для адаптации транспортного движения и связанных с ним процессов жизнедеятельности города с учетом существующих угроз. Враг прицельно обстреливает столичные мосты, соединяющие левый и правый берега. Мы учитываем объемы трафика частного автотранспорта и движение наземного общественного транспорта через мосты", — сообщил он.

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              Что говорят в полиции?

              Впоследствии начальник Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий скорректировал информацию столичных властей о временных ограничениях дорожного движения во время воздушной тревоги:

              🔹По Южному мосту — движение транспорта полностью перекрывается с обоих берегов;

              🔹По Дарницкому мосту — движение транспорта будет осуществляться по одной полосе с правого на левый берег;

              🔹По мосту Метро — движение транспорта перекрывается с левого на правый берег; 

              🔹По Подольско-Воскресенскому мосту — движение транспорта будет перекрыто с левого на правый берег.

              Просим с пониманием отнестись к введенным изменениям в организации дорожного движения и учесть указанную информацию при планировании маршрута своей поездки 

              — резюмировал Белошицкий.

              Напомним

              Как ранее сообщил мэр Киева Виталий Кличко, во время заседания Совета обороны города заслушали военных, правоохранителей, ГСЧС и коммунальные службы. Они внесли предложения по обеспечению безопасности с учетом необходимости сохранять логистическое транспортное сообщение между левым и правым берегами. Также обсудили работу "зеленой" ветки метро. Киевский метрополитен готов восстановить движение по Южному мосту во время желтого уровня воздушной тревоги после получения экспертного заключения о состоянии сооружения.

              Антонина Туманова

              ОбществоКиев
              Мост Патона (Киев)
              Южный мост (Киев)
              Воздушная тревога
              Война в Украине
              Мост Метро (Киев)
              Министерство инфраструктуры (Украина)
              Киевская городская государственная администрация
              Виталий Кличко
              Киев