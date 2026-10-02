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Регулярные отключения света в Украине — будет ли в этом году блэкаут

Киев • УНН

 • 788 просмотра

Энергосистема имеет запас мощности, а спрос прогнозируют ниже. Массированные удары рф могут вызвать дефицит и локальные отключения.

Регулярные отключения света в Украине — будет ли в этом году блэкаут

С приближением холодов вопрос стабильности энергосистемы вновь становится одним из ключевых для украинцев. На ситуацию зимой будут влиять температура воздуха, уровень потребления, состояние генерации и сетей, а также повреждения энергосистемы в результате ударов рф. В то же время отдельные регионы могут оказаться в разных условиях из-за особенностей архитектуры энергосистемы. Подробнее о том, стоит ли ожидать блэкаутов в ближайшее время, журналистке УНН рассказал руководитель энергетических программ Украинского института будущего Андриан Прокип.

Детали

По мнению эксперта, на скорость введения отключений будут влиять сразу несколько факторов. Речь идет не только о том, насколько энергосистему успели восстановить, но и о других факторах.

Необходимость отключений определяется балансом возможностей энергосистемы (наличием достаточных мощностей для генерации, передачи и распределения электроэнергии), с одной стороны, и спроса — с другой. По состоянию на конец сентября этих мощностей достаточно при различных погодных сценариях. А зима в этом году ожидается теплее, чем в прошлом. И именно российские обстрелы могут критически изменить этот баланс — либо в целом по всей стране, либо в отдельных регионах. То есть критическим фактором в необходимости применения графиков отключений будет то, насколько эффективно мы себя защищаем, — результативность нашей противовоздушной обороны

- объясняет Андриан Прокип.

Еще одним фактором, который будет влиять на масштабы потенциальных графиков отключений, является сокращение потребления электроэнергии. И здесь речь идет не только об ожидаемо более теплой погоде.. По мнению Андриана Прокипа, это связано, в частности, с ударами по энергоемким предприятиям и проблемами с экспортом продукции, а также с установкой потребителями собственной генерации электроэнергии.

У нас есть еще один фактор, который обусловит сокращение потенциального дефицита в энергосистеме, — уменьшение объемов потребления электроэнергии промышленностью. Прежде всего из-за российских обстрелов энергоемких потребителей, таких как металлургия. А также из-за проблем этих предприятий с экспортом продукции через Черное море. Эти предприятия фактически останавливают производство. Еще один фактор, который обусловливает сокращение спроса на электроэнергию из объединенной энергосистемы, — это собственная генерация: потребители активно устанавливают собственную генерацию, в частности солнечные электростанции, а промышленность — и газовую генерацию

- говорит эксперт.

Таким образом, по его словам, в этом году ожидается существенное сокращение спроса на электроэнергию, что может повлиять и на масштабы возможного дефицита. Однако окончательная ситуация будет зависеть прежде всего от хода российских атак.

В конечном счете в этом году у нас ожидается существенное сокращение спроса на электроэнергию. То есть даже если у нас возникает дефицит, то он, если брать такую же динамику обстрелов, какая была и в прошлом году, — должен был бы наступить позже, и его масштаб был бы меньше. Но при этом может сложиться ситуация, когда в каких-то регионах будет дефицит, а в каких-то его не будет. То есть где-то у нас есть отключения, а где-то отключений нет

- добавил Андриан Прокип.

Отдельной проблемой остаются атаки на объекты, обеспечивающие передачу электроэнергии между регионами. Из-за этого ситуация в разных частях страны может отличаться. Андриан Прокип подчеркивает, что предсказать конкретный сценарий сейчас невозможно.

Понять, как они нанесут удар, когда они нанесут удар, по чему они нанесут удар, как мы сможем отражать атаки, — этой информацией мы не располагаем. Соответственно, говорить о том, какими будут отключения и когда они начнутся, — нельзя. В то же время, если не учитывать фактор того, что у нас могут быть проблемы с противовоздушной обороной из-за дефицита ракет, то мы, по сути, значительно лучше подготовлены к зиме, то есть мы в лучшей позиции, чем были в прошлом году

- отметил эксперт.

По словам эксперта, сейчас энергосистема имеет резерв генерации по сравнению с пиковым потреблением, однако он может измениться в случае новых масштабных атак на энергетические объекты, как это было в прошлом году.

В прошлом году по состоянию на 1 октября у нас в энергосистеме было столько мощностей, что мы должны были всю зиму провести без отключений. У нас, в принципе, зимой должен был быть экспорт электроэнергии, но начиная с 10 октября началась новая волна массированных атак. И вспомните, в какой ситуации мы оказались в январе и феврале. То есть по балансу мощностей, который был до обстрелов, у нас всё было хорошо, но обстрелы изменили эту ситуацию

- подчеркнул Андриан Прокип.

К тому же отдельные регионы могут столкнуться с дефицитом раньше из-за особенностей местной генерации и сетей.

Сейчас у нас этот профицит генерации над пиком потребления ещё больше. Вам никто не назовёт ни точно, какими будут отключения, ни то, когда они начнутся. Сейчас потребление будет держаться на относительно невысоком уровне до начала ноября. В некоторых регионах могут возникать дефициты, потому что есть города, в которых наблюдается дефицит, которые зависят от энергосистемы и внешних поставок

- подчеркнул руководитель энергетических программ.

Среди городов с таким риском эксперт отдельно назвал Киев и Одессу, поскольку их собственная генерация не покрывает весь спрос, поэтому они зависят от передачи электроэнергии из объединённой энергосистемы. Удары по подстанциям, обеспечивающим это соединение, могут создавать локальные проблемы.

Например, Киев, например, Одесса. У нас собственной генерации недостаточно для того, чтобы покрывать спрос. И что делают россияне — они пытаются наносить удары по подстанциям, которые соединяют эти города с объединённой энергосистемой. Вы вспомните Одессу, как это бывало. Но всё это восстанавливалось, мы все поднимались, и всё становилось на свои места

- подытожил Андриан Прокип.

Таким образом, конкретный период ближайших отключений сейчас определить нельзя. Вместе с тем, по оценке эксперта, Украина входит в этот отопительный сезон в лучшей позиции, чем в прошлом году.

Алла Киосак

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