Украина подготовила список из более чем 20 российских олигархов для санкций ЕС — Сибига

Украина подготовила список из более чем 20 российских олигархов для включения в санкционный список Европейского союза. Об этом сообщил министр иностранных дел Андрей Сибига, информирует УНН.

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По его словам, Киев также работает над возвращением ограничений в отношении российских олигархов Алишера Усманова и Михаила Фридмана.

Вы исключили двух олигархов, а мы дополнительно внесем двадцать. Мы подготовили список — более двадцати российских олигархов. И также снова будем возвращать этих двух. Таков теперь наш подход. И сейчас мы уже на стадии формализации - сказал глава МИД.

Он добавил, что Президент Владимир Зеленский уже одобрил эти более 20 персон.

Напомним

22 сентября Европейский союз принял решение о продлении на 36 месяцев санкций против физических и юридических лиц, причастных к российской агрессии против Украины. В то же время ЕС исключил из санкционного списка российских олигархов Алишера Усманова и Михаила Фридмана.

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