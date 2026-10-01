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Казнь Кристы Пайк в США "не состоялась", женщина находится в больнице после двух смертельных инъекций

Киев • УНН

 • 1592 просмотра

Кристу Пайк осудили за убийство одноклассницы в 1995 году. После двух доз пентобарбитала она осталась жива и была госпитализирована.

Казнь Кристы Пайк в США "не состоялась", женщина находится в больнице после двух смертельных инъекций
Фото: TENNESSE DEPARTMENT OF CORRECTIONS

В США приговорённая к смертной казни Криста Гейл Пайк выжила после введения ей двух доз смертельного препарата, женщина находится в больнице, передаёт УНН

Детали

В среду, 30 сентября, в американском штате Теннесси должна была состояться казнь 50-летней Кристы Пайк, которая была приговорена к смертной казни за убийство одноклассницы в 1995 году. 

Однако в тот же день Апелляционный суд США 6-го округа приостановил исполнение приговора Пайк за несколько часов до его исполнения. 

В суде указали, что "в целях надлежащего рассмотрения и разрешения вопросов, которые в настоящее время рассматриваются этим судом, а также тщательно взвесив все обстоятельства, мы считаем, что приостановление исполнения смертного приговора в отношении Пайк является необходимым. Приостановление исполнения смертного приговора является справедливым средством правовой защиты. Таким образом, постановляется: исполнение смертного приговора в отношении заявительницы приостанавливается до дальнейшего решения этого суда. 

Суд США остановил казнь Кристи Пайк за несколько часов до исполнения30.09.26, 22:32 • 13011 просмотров

В тот же вечер Верховный суд США отменил решение Апелляционного суда. Отсрочку отменил консервативный судья Верховного суда Бретт Кавано, не объяснив своего решения. Против выступили три либеральных члена суда — Соня Сотомайор, Елена Каган и Кетанджи Браун Джексон.

После решения суда процедуру казни возобновили, однако, как сообщают СМИ, Криста Пайк пережила попытку казни с помощью смертельной инъекции. 

Состояние Пайк после произошедшего сразу не было известно, и было непонятно, какие правовые пути могут использовать её адвокаты или государство после того, как её доставили на лечение из учреждения строгого режима Ривербенд в Нэшвилле.

Также сообщается, что Пайк ввели две инъекции. Свидетели казни рассказали, что в 19:27 по местному времени чиновники подняли шторы камеры казни, показав Пайк, привязанную к носилкам.

"Я покину этот мир так, как прожила большую часть своей жизни, — с любовью", — сказала она в своих "последних" словах. 

Она отметила, что ощущает внутреннее спокойствие.

Однако Пайк оставалась в сознании и в какой-то момент подняла голову и спросила тюремных чиновников, должна ли её рука ощущаться именно так. Неясно, о чём именно она говорила.

В 20:26 свидетели казни сообщили, что была введена вторая доза пентобарбитала. За закрытым занавесом продолжали слышать храп Пайк, пока в 20:53 не отключили микрофон. В этот момент прозвучало объявление о том, что свидетелей из СМИ необходимо вывести из помещения.

Это уже второй случай в этом году, когда штат Теннесси не смог исполнить смертный приговор: в мае государственные чиновники отменили смертельную инъекцию Тони Каррутерсу, осуждённому за похищение и убийство трёх человек в 1994 году, после того как палачи более часа безуспешно пытались установить капельницу для введения пентобарбитала.

В Департаменте исправительных учреждений штата Теннесси заявили, что соблюдали каждый этап установленного протокола исполнения смертного приговора, утверждённого Генеральной прокуратурой. 

"Химическое вещество для смертельной инъекции, предусмотренное протоколом, всегда было эффективным, и протокол не предусматривает никаких дополнительных процедур, кроме тех, которые были выполнены сегодня вечером. Криста Пайк была доставлена в медицинское учреждение за пределами учреждения", — говорится в сообщении. 

Что известно о деле Кристы Пайк 

Пайк и её бойфренда признали виновными в убийстве 19-летней Коллин Слеммер, с которой они учились в Ноксвилле. По версии прокуратуры, Пайк считала девушку романтической соперницей, заманила её в уединённое место, где жертву пытали, а затем убили.

Пайк не отрицает своей вины. В то же время её адвокаты настаивают, что смертная казнь является несоразмерным наказанием за преступление, которое она совершила в 18 лет после травматичного детства и на фоне психических расстройств. Позже у неё диагностировали биполярное и посттравматическое стрессовое расстройства.

Защита также утверждает, что Пайк с детства подвергалась сексуальному насилию, а во время рассмотрения вопроса о наказании присяжным не предоставили важную информацию о её прошлом и психическом состоянии.

Губернатор Теннесси Билл Ли 28 сентября заявил, что не помилует Пайк. Её адвокаты обратились в Верховный суд США с просьбой остановить казнь, тогда как мать убитой Коллин Слеммер выступает за исполнение смертного приговора.

В американском Теннесси впервые за 200 лет казнят женщину29.09.26, 02:38 • 6200 просмотров

Павел Башинский

Криминал и ЧПНовости Мира
Теннесси
Верховный суд Соединенных Штатов