В американском Теннесси впервые за 200 лет казнят женщину

В американском штате Теннесси готовятся впервые за 200 лет казнить женщину — 50-летнюю Кристи Пайк, приговорённую к смертной казни за убийство одноклассницы в 1995 году. Об этом сообщает Associated Press, пишет УНН.

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Казнь Пайк запланировали на среду. На момент преступления ей было 18 лет, и она стала одной из самых молодых женщин в США, приговорённых к смертной казни.

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Пайк и её парня признали виновными в убийстве 19-летней Коллин Слеммер, с которой они учились в Ноксвилле. По версии прокуратуры, Пайк считала девушку романтической соперницей, заманила её в уединённое место, где жертву пытали, а затем убили.

Губернатор отказал в помиловании

Пайк не отрицает своей вины. В то же время её адвокаты настаивают, что смертная казнь является несоразмерным наказанием за преступление, которое она совершила в 18 лет после травматичного детства и на фоне психических расстройств. Позже у неё диагностировали биполярное и посттравматическое стрессовое расстройства.

Защита также утверждает, что Пайк с детства подвергалась сексуальному насилию, а во время рассмотрения вопроса о наказании присяжным не предоставили важную информацию о её прошлом и психическом состоянии.

Губернатор Теннесси Билл Ли 28 сентября заявил, что не помилует Пайк. Её адвокаты обратились в Верховный суд США с просьбой остановить казнь, тогда как мать убитой Коллин Слеммер выступает за исполнение смертного приговора.

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