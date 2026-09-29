В американському Теннессі вперше за 200 років стратять жінку

У американському штаті Теннессі готуються вперше за 200 років стратити жінку – 50-річну Крісті Пайк, засуджену до смертної кари за вбивство однокласниці у 1995 році. Про це повідомляє Associated Press, пише УНН.

Деталі

Страту Пайк запланували на середу. На момент злочину їй було 18 років, і вона стала однією з наймолодших жінок у США, засуджених до смертної кари.

Крісті Пайк плаче у залі суду 30 березня 1996 року, коли її засудили до смертної кари

Пайк та її хлопця визнали винними у вбивстві 19-річної Коллін Слеммер, з якою вони навчалися у Ноксвіллі. За версією прокуратури, Пайк вважала дівчину романтичною суперницею, заманила її у відокремлене місце, де жертву катували, а потім убили.

Губернатор відмовив у помилуванні

Пайк не заперечує своєї провини. Водночас її адвокати наполягають, що смертна кара є непропорційним покаранням за злочин, який вона скоїла у 18 років після травматичного дитинства та на тлі психічних розладів. Пізніше у неї діагностували біполярний і посттравматичний стресовий розлади.

Захист також стверджує, що Пайк з дитинства зазнавала сексуального насильства, а під час розгляду питання про покарання присяжним не надали важливої інформації про її минуле та психічний стан.

Губернатор Теннессі Білл Лі 28 вересня заявив, що не помилує Пайк. Її адвокати звернулися до Верховного суду США з проханням зупинити страту, тоді як мати вбитої Коллін Слеммер виступає за виконання смертного вироку.

Суд над ймовірним організатором терактів 11 вересня призначили на червень 2028 року