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Суд над ймовірним організатором терактів 11 вересня призначили на червень 2028 року

Київ • УНН

 • 1324 перегляди

Військовий суд США призначив на червень 2028 року процес над Халідом Шейхом Мохаммедом і трьома співобвинуваченими. Справу роками відкладали через юридичні суперечки.

Суд над ймовірним організатором терактів 11 вересня призначили на червень 2028 року

Військовий суд США призначив на червень 2028 року початок судового процесу над Халідом Шейхом Мохаммедом, якого звинувачують в організації терактів 11 вересня 2001 року. Разом із ним перед судом мають постати ще троє обвинувачених у змові. Про це повідомляє NBC News, пише УНН.

Деталі

Військовий суддя підполковник Повітряних сил США Майкл Шрама у середу відхилив запропоновану прокурорами дату початку процесу – січень 2027 року. Натомість він призначив суд приблизно на 18 місяців пізніше – на червень 2028-го.

Разом із Мохаммедом судитимуть Валідa бін Атташа, Алі Абдул Азізa Алі та Мустафу Ахмеда аль-Хавсаві. Їх звинувачують у змові з метою проведення нападів 11 вересня, під час яких викрадені літаки врізалися у Всесвітній торговий центр у Нью-Йорку та Пентагон. Четвертий літак упав у штаті Пенсильванія.

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Мохаммеда затримали в Пакистані у 2003 році, а у 2006-му перевели до американської військової в'язниці в Гуантанамо на Кубі. Йому офіційно висунули обвинувачення у 2008 році у воєнних злочинах і вбивствах у зв'язку із загибеллю майже 3000 людей під час терактів.

Роки відтермінування та юридичні проблеми

Судовий процес роками відкладали через юридичні суперечки. Зокрема, минулого літа федеральний апеляційний суд відхилив потенційну угоду, яка передбачала визнання Мохаммедом вини в обмін на гарантію, що йому не загрожуватиме смертна кара.

Адвокати захисту також заявляють, що затримки пов'язані зі спробами уряду приховати інформацію про тортури, яких, за їхніми словами, зазнали обвинувачені в секретних в'язницях ЦРУ.

Згідно зі звітом Сенату США за 2014 рік, щодо Мохаммеда застосовували так звані "посилені методи допиту", зокрема 183 рази проводили процедуру імітації утоплення.

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Степан Гафтко

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