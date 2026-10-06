У Києві відновили пошкоджену російською атакою ділянку Північного мосту
Київ • УНН
На Північному мосту відновили конструкцію, основу та дорожнє покриття після атаки 4 жовтня. У Деснянському районі також повернули гарячу воду.
У Києві фахівці відновили пошкоджену внаслідок російської атаки 4 жовтня ділянку Північного мосту. Про це повідомила Київська міська державна адміністрація, передає УНН.
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Фахівці КП "Київавтошляхміст" здійснили наступні роботи пошкодженій ділянці:
- відновили конструкцію мосту та дорожнє покриття;
- укріпили пошкоджену основу проїжджої частини;
- перекрили її спеціальною металевою плитою;
- відновили асфальтобетонне покриття.
Крім того, було відновлено пошкоджені елементи конструкції, які з’єднують її частини та забезпечують міцність і стійкість мосту. Водночас фахівці КП "Київтеплоенерго" відновили пошкоджену тепломагістраль, внаслідок чого жителі Деснянського району знову з гарячою водою.
Нагадаємо
У Києві готують дамби й понтонні переправи на випадок пошкодження мостів через російські удари. У перспективі влада розглядає тунель під Дніпром.