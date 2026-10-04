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У Києві почнуть будувати резервні переправи через Дніпро, а в перспективі розглядають навіть тунель під річкою

Київ • УНН

 • 17518 перегляди

У Києві готують дамби й понтонні переправи на випадок пошкодження мостів. У перспективі влада розглядає тунель під Дніпром.

У Києві почнуть будувати резервні переправи через Дніпро, а в перспективі розглядають навіть тунель під річкою

У Києві вже наступного тижня планують розпочати будівництво резервних переправ через Дніпро, які мають забезпечити сполучення між берегами у разі пошкодження мостів. У перспективі влада розглядає навіть спорудження тунелю під річкою, заявив міністр з відновлення, інфраструктури та транспорту Микола Калашник в інтерв'ю Суспільному, пише УНН.

Деталі

Найшвидшим рішенням мають стати насипні дамби та понтонні переправи. Локації для них уже визначили, а підготовчі роботи розпочали.

Невідкладні рішення – це дамба і понтонна переправа, які швидко будуються… Ця робота вже розпочата

– заявив Калашник.

Будівництво може тривати до 3 місяців

За словами міністра, резервні переправи мають забезпечити щонайменше половину пропускної спроможності чинних мостів. Зараз між лівим і правим берегами Києва через мости щодоби проїжджають близько 600 тисяч автомобілів.

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До робіт залучать Міністерство відновлення, Агентство відновлення, військових та столичну владу. Подібні резервні переправи планують створювати й в інших регіонах України.

Серед довгострокових рішень влада розглядає швидкоспоруджувані бетонні конструкції та тунель під Дніпром. Такі проєкти можуть коштувати десятки або навіть сотні мільярдів гривень, тому Україна планує шукати міжнародних партнерів та інвесторів.

Водночас Калашник наголосив, що головним завданням залишається захист чинних мостів від атак, їх швидке відновлення у разі пошкоджень та створення альтернативних шляхів між берегами.

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Степан Гафтко

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