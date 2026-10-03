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Удар рф по Північному мосту в Києві: двоє людей постраждали

Київ • УНН

 • 2158 перегляди

Унаслідок російського удару по Північному мосту постраждали двоє людей. Є пошкодження, рух транспорту обмежили, частину маршрутів відновили.

Удар рф по Північному мосту в Києві: двоє людей постраждали

У Києві двоє людей постраждали внаслідок удару рф по Північному мосту вранці 3 жовтня. Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко у соцмережах, пише УНН.

Двоє людей постраждали сьогодні зранку внаслідок удару ворога по Північному мосту в столиці

- повідомив Кличко.

Що відомо про стан постраждалих

З його слів, одному постраждалому медики надали допомогу на місці. Другого госпіталізували, а зараз він на амбулаторному лікуванні.

Що передувало

Вранці 3 жовтня мер Києва Віталій Кличко повідомив про влучання в Північний міст.

Згодом міський голова повідомив, що на Північному мосту пошкоджене дорожнє полотно та контактна тролейбусна мережа. І що рух мостом з лівого на правий берег було перекрито.

Як курсує транспорт

Після 11 години у КМДА уточнили, що "внаслідок ворожого удару на Північному мосту пошкоджена контактна мережа". "На місці тривають ремонтні роботи. Рух транспорту обмежений: з лівого на правий берег працюють три полоси, із правого на лівий – одна полоса. Після завершення робіт рух буде відновлений усіма полосами", - зазначили у КМДА.

Згодом у КМДА уточнили, що рух тролейбусів №№ 29, 30, 31, 47 відновлено за власними схемами. Транспорт курсує з відхиленням від графіка.

Раніше рух автобусів №№ 21, 73, 101, 114 було відновлено за власними схемами Транспорт курсував з відхиленням від графіка.

Юлія Шрамко

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