Удар рф по Північному мосту в Києві: двоє людей постраждали
Київ • УНН
Унаслідок російського удару по Північному мосту постраждали двоє людей. Є пошкодження, рух транспорту обмежили, частину маршрутів відновили.
У Києві двоє людей постраждали внаслідок удару рф по Північному мосту вранці 3 жовтня. Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко у соцмережах, пише УНН.
Двоє людей постраждали сьогодні зранку внаслідок удару ворога по Північному мосту в столиці
Що відомо про стан постраждалих
З його слів, одному постраждалому медики надали допомогу на місці. Другого госпіталізували, а зараз він на амбулаторному лікуванні.
Що передувало
Вранці 3 жовтня мер Києва Віталій Кличко повідомив про влучання в Північний міст.
Згодом міський голова повідомив, що на Північному мосту пошкоджене дорожнє полотно та контактна тролейбусна мережа. І що рух мостом з лівого на правий берег було перекрито.
Як курсує транспорт
Після 11 години у КМДА уточнили, що "внаслідок ворожого удару на Північному мосту пошкоджена контактна мережа". "На місці тривають ремонтні роботи. Рух транспорту обмежений: з лівого на правий берег працюють три полоси, із правого на лівий – одна полоса. Після завершення робіт рух буде відновлений усіма полосами", - зазначили у КМДА.
Згодом у КМДА уточнили, що рух тролейбусів №№ 29, 30, 31, 47 відновлено за власними схемами. Транспорт курсує з відхиленням від графіка.
Раніше рух автобусів №№ 21, 73, 101, 114 було відновлено за власними схемами Транспорт курсував з відхиленням від графіка.