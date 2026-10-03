На Гаваях обрушилася в океан відома півтисячолітня морська арка Холей

Морська арка Холей у липні 2022 року та у вересні 2026 року. Фото: J.Wei / National Park Service

Мальовнича морська арка Холей, яка, за оцінками, утворилася приблизно пів тисячоліття тому, на Гаваях у США обвалилася в океан. Про це УНН пише з посиланням на NBC News.

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Червона мітка на Google Maps, що позначає морську арку Холей - суворий 27-метровий купол, утворений 550-річними лавовими потоками і протяжною скульптурою солоного Тихого океану, тепер говорить: "Назавжди закрито".

У четвер Національна служба парків США повідомила, що мальовнича арка в Національному парку вулканів Гаваїв на Великому острові обрушилася в період з 23 вересня по неділю приблизно в той час, коли тропічний циклон викликав значне хвилювання на узбережжі.

"Точний час обвалення невідомий і міг статися, коли парк був тимчасово закритий під час тропічного шторму Ноло", - йдеться у заяві служби парків.

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Служба парків висловила жаль з приводу обвалення природного об'єкта, який, за її словами, утворився з лавових потоків приблизно пів тисячоліття тому, а потім поступово формувався в результаті розливу бурхливого моря.

Також повідомляється, що деякі охочі побачити залишки морської арки Холей підходили надто близько до краю навколишніх скель - як видно на фотографіях у соціальних мережах.

Служба національних парків попередила туристів про необхідність дотримуватися безпечної відстані від берегової лінії, що руйнується, де вони можуть "наразити себе і рятувальників на великий ризик падіння і втоплення на неспокійному узбережжі, що омивається хвилями".

"Відвідувачам наполегливо рекомендується триматися подалі від нестійких країв прибережних скель, які вертикально обриваються в океан і становлять серйозну небезпеку падіння", - ідеться у повідомленні.

Обвалення назрівало давно, заявила служба національних парків, оскільки виверження вулкана Кілауеа у 2018 році струсило землю настільки, що пошкодило сусідні скелі арки.

Нові тріщини на самій арці та околицях на початку 2020 року спонукали співробітників Національного парку Гавайських вулканів перемістити оглядовий майданчик морської арки Холей далі від берега, повідомила служба національних парків. "Пізніше того ж року потужні хвилі тропічного шторму Дарбі відкололи шматок скелі від нижньої частини арки", - ідеться у повідомленні.