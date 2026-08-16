Ураган Лала обрушив на Гаваї повені та зсуви, є загиблий і зруйновані будинки

Ураган Лала першої категорії спричинив на Гаваях раптові повені та зсуви, які зруйнували кілька будинків, а одна людина загинула внаслідок автомобільної аварії. Про це повідомляє BBC, пише УНН.

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Найбільше від стихії постраждав Великий острів, який ураган обійшов, не вийшовши безпосередньо на сушу. У прибережних громадах Наалеху та Вайохіну кілька будинків було зірвано з фундаментів, після чого розпочалися пошуково-рятувальні роботи.

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Попри те, що центр шторму не перетнув узбережжя, місцями випало до 89 см опадів. Потужні потоки води сходили з гірських схилів, спричиняючи повені та зсуви.

На Гаваях тривають рятувальні роботи

Округ Гаваї повідомив, що око шторму пройшло приблизно за 48 км від Південної точки Великого острова. Офіс Національної метеорологічної служби США в Гонолулу отримав повідомлення про два будинки, змиті сильними дощами.

Що робить це дуже складним, так це те, що тут стрімка вода, є сміття, є валуни на дорозі, і темно - сказав мер округу Кімо Аламеда.

Близько 180 військовослужбовців Національної гвардії Гаваїв залучили до реагування на наслідки стихії. За даними PowerOutage, близько 219 тисяч споживачів залишилися без електроенергії. Три лікарні працювали на резервних генераторах, а через негоду затримали 190 авіарейсів.

Шторм продовжує становити небезпеку

Після того як швидкість вітру Лали досягла 145 км/год, у неділю шторм ослаб до тропічного. Вітер знизився приблизно до 108 км/год, однак попередження про тропічний шторм залишалися чинними для всіх восьми основних островів Гаваїв.

Очікується, що Лала призведе до додаткових опадів від 4 до 8 дюймів на Великому острові та навітряному Мауї, з максимальною кількістю опадів від 30 до 35 дюймів - повідомили в Національному центрі ураганів США.

Влада попередила про збереження небезпеки нових повеней та зсувів. Востаннє потужний ураган безпосередньо обрушувався на Гаваї у 1992 році, коли Інікі четвертої категорії спричинив шість смертей і завдав збитків приблизно на 3 мільярди доларів.

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