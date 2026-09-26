ЄС планує в шість разів збільшити кількість запусків супутників до 2034 року - FT

Європейський Союз має намір у шість разів збільшити кількість запусків власних супутників на орбіту Землі до 2034 року. Європейський комісар з питань оборони та космосу Андрюс Кубілюс заявив Financial Times, що ЄС має плани збільшити кількість європейських державних космічних апаратів з нинішніх майже 70 приблизно до 630 одиниць, передає УНН.

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Як заявив Кубілюс Financial Times, ЄС буде змушений використовувати майданчики в Норвегії, Великій Британії та Канаді, оскільки до 2034 року прогнозується шестикратне збільшення кількості запусків ракет.

"Ми розглядаємо можливості запуску як надзвичайно важливий пріоритет у космічній сфері", - сказав Кубілюс напередодні "туру запусків", під час якого він відвідає об’єкти по всій Європі, де вже існують або можуть бути створені ракетні пускові комплекси.

"Це має для нас вирішальне значення", - додав Кубілюс.

ЄС створює власну супутникову групу, покликану стати альтернативою системі Starlink Ілона Маска, а також забезпечити безпечну урядову супутникову мережу. Він зазначив, що попит на такі послуги також буде з боку держав-членів та комерційних операторів.

Протягом наступних восьми років, порівняно з періодом 2016–2024 років, кількість національних оборонних супутників, як очікується, зросте з приблизно 20 до майже 300.

Кількість урядових супутників збільшиться з майже 70 до майже 630. Кількість комерційних супутників майже подвоїться з 1000 супутників, зазначив єврокомісар.

До 2034 року ЄС потребуватиме 62 запусків на рік для програм "Галілео" (Galileo) та "Коперник" (Copernicus), забезпечення безпечного супутникового зв’язку та нової запланованої державної служби спостереження за Землею. Ракета "Аріан-6" (Ariane 6), яка використовує головний стартовий майданчик Європейського космічного агентства у Французькій Гвіані - що є французькою заморською територією - може здійснювати 10 запусків на рік, але її потужність має зрости до 14, зазначив Кубілюс.

Європейське космічне агентство, головний рушій космічної діяльності на континенті, переважно складається з членів ЄС, але не є органом ЄС. Велика Британія та Норвегія є членами ЄКА, а Канада - партнером. Воно також розглядає, куди інвестувати більше коштів у потужності для запусків.

"Ми дійсно розширюємо наші можливості щодо запусків на європейському континенті або в сусідніх регіонах, таких як Андойя (Норвегія) чи Шотландія. Португалія шукає можливості на Азорських островах. Канада може стати ще одним варіантом", - сказав Кубілюс.

Нагадаємо

Європейська комісія розпочала переговори з Україною щодо приєднання до захищених супутникових комунікаційних систем ЄС. Ідеться, зокрема, про GOVSATCOM та майбутню супутникову мережу IRIS².