ЕС планирует в шесть раз увеличить количество запусков спутников к 2034 году — FT

Европейский союз намерен в шесть раз увеличить количество запусков собственных спутников на орбиту Земли к 2034 году. Европейский комиссар по вопросам обороны и космоса Андрюс Кубилюс заявил Financial Times, что ЕС планирует увеличить количество европейских государственных космических аппаратов с нынешних почти 70 примерно до 630 единиц, передает УНН.

Детали

Как заявил Кубилюс Financial Times, ЕС будет вынужден использовать площадки в Норвегии, Великобритании и Канаде, поскольку к 2034 году прогнозируется шестикратное увеличение количества запусков ракет.

"Мы рассматриваем возможности запуска как чрезвычайно важный приоритет в космической сфере", — сказал Кубилюс накануне "тура запусков", во время которого он посетит объекты по всей Европе, где уже существуют или могут быть созданы ракетные пусковые комплексы.

"Это имеет для нас решающее значение", — добавил Кубилюс.

ЕС создает собственную спутниковую группировку, призванную стать альтернативой системе Starlink Илона Маска, а также обеспечить безопасную правительственную спутниковую сеть. Он отметил, что спрос на такие услуги также будет исходить от государств-членов и коммерческих операторов.

В течение следующих восьми лет, по сравнению с периодом 2016–2024 годов, количество национальных оборонных спутников, как ожидается, вырастет примерно с 20 до почти 300.

Количество правительственных спутников увеличится с почти 70 до почти 630. Количество коммерческих спутников почти удвоится — с 1000 спутников, отметил еврокомиссар.

К 2034 году ЕС будет нуждаться в 62 запусках в год для программ "Галилео" (Galileo) и "Коперник" (Copernicus), обеспечения безопасной спутниковой связи и новой запланированной государственной службы наблюдения за Землей. Ракета "Ариан-6" (Ariane 6), которая использует главную стартовую площадку Европейского космического агентства во Французской Гвиане — французской заморской территории, — может осуществлять 10 запусков в год, но ее мощность должна вырасти до 14, отметил Кубилюс.

Европейское космическое агентство, главный драйвер космической деятельности на континенте, преимущественно состоит из членов ЕС, но не является органом ЕС. Великобритания и Норвегия являются членами ЕКА, а Канада — партнером. Оно также рассматривает, куда инвестировать больше средств в пусковые мощности.

"Мы действительно расширяем наши возможности по запускам на европейском континенте или в соседних регионах, таких как Андёйя (Норвегия) или Шотландия. Португалия ищет возможности на Азорских островах. Канада может стать еще одним вариантом", — сказал Кубилюс.

Напомним

Европейская комиссия начала переговоры с Украиной по вопросу присоединения к защищенным спутниковым коммуникационным системам ЕС. Речь идет, в частности, о GOVSATCOM и будущей спутниковой сети IRIS².