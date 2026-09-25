Украина победила Венгрию на старте Лиги наций 2026/2027

Сборная Украины по футболу с победы начала выступление в Лиге наций сезона 2026/2027. В стартовом матче подопечные Андреа Мальдеры в Будапеште одолели команду Венгрии.

Единственный гол в игре под занавес первого тайма ударом головой забил нападающий бельгийского "Андерлехта" Данило Сикан.

Добавим, что следующий поединок сборная Украины проведет уже 28 сентября также на выезде против команды Грузии.

Напомним

Перед матчем главный тренер сборной Украины Андреа Мальдера рассказал о состоянии игроков. Тренер отметил, что форвард "Динамо" Матвей Пономаренко немного приболел, а нападающего "Олимпиакоса" Романа Яремчука беспокоит колено.

Работаю индивидуально - Довбик ответил на обвинения в отказе играть за сборную Украины