ДР Конго предложила США эксклюзивный доступ к полезным ископаемым и инфраструктурным проектам в обмен на помощь в сфере безопасности. Переговоры находятся на ранних стадиях.
Восемь технологических миллиардеров потеряли около $266 млрд из-за политики Трампа. Илон Маск потерял $132 млрд из-за падения акций Tesla.
Билл Гейтс сообщил, что пожертвовал более 100 миллиардов долларов через свой благотворительный фонд. Основатель Microsoft планирует отдать большую часть своего состояния, оставив детям «не такую уж и огромную» сумму.
Миллиардер Уоррен Баффет объявил о намерении отдать 99,5% своего состояния на благотворительность. Средства получат четыре семейных фонда, которыми будут управлять его дети, но сами они не смогут работать в благотворительном фонде.
Десять самых богатых людей мира за один день увеличили свое состояние на рекордные 64 млрд долларов. Больше всего обогатился Илон Маск - на 26,5 млрд долларов, достигнув показателя в 290,3 млрд.
Чжан Имин, соучредитель ByteDance, увеличил свое состояние на 43% до 49,3 млрд долларов. Несмотря на давление в США, глобальная прибыль компании выросла на 60% за прошлый год.
Кандидат от демократов Камала Харрис заявила, что США готовы избрать первую женщину-президента. Она стремится «перевернуть страницу» для нации, «истощенной» Дональдом Трампом.
Билл Гейтс частным образом пожертвовал около $50 млн некоммерческой организации, поддерживающей президентскую гонку Камалы Харрис. Пожертвование было сделано тайно и означает изменение стратегии Гейтса в отношении политических взносов.
Meta заблокировала Instagram и threads аккаунты, которые отслеживали полеты частных самолетов Цукерберга, Маска и других знаменитостей. Компания объяснила это нарушением политики конфиденциальности и риском физического ущерба.
Мелинда Гейтс объявила о своем выходе из Фонда Билла и Мелинды Гейтс после того, как получила 12,5 миллиардов долларов на благотворительные цели.
Марк Цукерберг обогнал Илона Маска и стал третьим самым богатым человеком в мире с состоянием в 175 миллиардов долларов благодаря росту акций Meta Platforms и падению акций Tesla.
Бум искусственного интеллекта требует огромных вычислительных мощностей и энергетических нагрузок, создавая риски для электросети и перехода на более чистые источники энергии, поскольку ИИ может заставить компании больше полагаться на ископаемые виды топлива, чем ожидалось.
кремлевское псевдоСМИ распространяет "новость" о тестировании ревматологических лекарственных средств на жителях Мариуполя для западных компаний в 2008-2016 годах.