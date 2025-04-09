Билл Гейтс

Мелинда Гейтс объявила о выходе из Фонда Билла и Мелинды Гейтс

Мелинда Гейтс объявила о своем выходе из Фонда Билла и Мелинды Гейтс после того, как получила 12,5 миллиардов долларов на благотворительные цели.