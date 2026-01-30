В новых файлах, обнародованных Министерством юстиции США, содержатся электронные письма Джеффри Эпштейна, в которых он выдвигает утверждения относительно основателя Microsoft Билла Гейтса, который якобы заразился венерической болезнью после связей с россиянками. Об этом сообщает The Telegraph, передает УНН.

"Билл Гейтс заразился инфекцией, передающейся половым путем, после секса с русскими девушками", - говорится в документах.

Отмечается, что 18 июля 2013 года Эпштейн отправил меморандум, в котором содержалось несколько шокирующих обвинений в адрес основателя Microsoft.

"Чтобы добавить оскорбления к травме, вы умоляете меня удалить электронные письма о вашей ИППП, вашу просьбу предоставить вам антибиотики, которые вы можете тайно дать Мелинде, и описание вашего пениса", - говорится в электронном письме.

В то же утро в 1:03 Эпштейн отправил себе еще одно электронное письмо, в котором объявил о своей отставке из Фонда Билла и Мелинды Гейтс.

Эпштейн никогда не работал в фонде, поэтому считается, что он писал это электронное письмо от имени другого человека. Он написал: "Я оказался втянут в серьезный семейный спор между Мелиндой и Биллом".

"Как его правая рука, меня попросили и я ошибочно согласился участвовать в вещах, которые варьировались от морально неприемлемых до этически некорректных, и меня неоднократно просили делать вещи, которые приближаются и потенциально пересекают черту незаконности. От помощи Биллу в получении лекарств, чтобы справиться с последствиями секса с русскими девушками, до содействия его незаконным доверительным фондам с замужними женщинами", – продолжил он", - говорится в письме.

Эти утверждения не были проверены, но появились на фоне последней утечки документов Эпштейна из Министерства юстиции.

Напомним

Ведущая федеральная прокуратура в США полностью поглощена задачей проверки документов, связанных с Джеффри Эпштейном, со ссылкой на слова четырех человек, знакомых с ситуацией, и на основании внутренних служебных записок.