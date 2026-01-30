В новых файлах Эпштейна утверждается, что Билл Гейтс заразился венерической болезнью после связей с россиянками

$42.850.08
51.240.01
ukenru
18:51 • 5492 просмотра
Украина и россия подошли "очень близко к соглашению" — Трамп
18:30 • 10394 просмотра
Если не было отопления - не будет и счета: в Украине автоматически пересчитают суммы в платежках
Эксклюзив
18:21 • 12716 просмотра
Блэкауты, мороз и обстрелы: выдержит ли мобильная связь новую волну энергокризиса
Эксклюзив
17:20 • 10993 просмотра
"Все эти видео - это "Голливуд": в Силах обороны Юга опровергли захват Терноватого, Речного и Злагоды
Эксклюзив
15:18 • 13237 просмотра
Чего ждет бизнес и возможен ли результативный диалог с госорганами: ответили в Американской торговой палате
Эксклюзив
30 января, 13:54 • 16037 просмотра
Вирус с высокой летальностью Нипах распространяется по Азии: что это за инфекция и есть ли угроза для Украины
Эксклюзив
30 января, 12:21 • 18147 просмотра
Не выявили или не хотели выявить? В Минздраве заявили, что две компании, связанные со скандальной клиникой Odrex, успешно прошли проверку
30 января, 11:34 • 19849 просмотра
Зеленский: без ударов по энергетике ночью, но россия переориентировала атаки на логистику, повредила склады американской компании
Эксклюзив
30 января, 10:25 • 21081 просмотра
В Киеве во время ремонта нашли мумифицированное тело мужчины: он годами был заперт в квартире
30 января, 09:11 • 25147 просмотра
Движение поездов между Днепром и Запорожьем ограничено из-за атак рф - Укрзализныця
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−10°
4.4м/с
80%
745мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Звезда голливудских комедий Роб Шнайдер разводится с женой, младше его на 25 лет30 января, 11:39 • 20826 просмотра
Ошибки прошлого. Как предыдущее руководство Госавиаслужбы уничтожило репутацию регулятора30 января, 12:58 • 22483 просмотра
57-летняя Селин Дион выходит в TikTok: легенда музыки пробует что-то совершенно новоеVideo30 января, 13:24 • 12817 просмотра
Американская торговая палата: бизнес должен иметь возможность доминировать в будущем30 января, 13:45 • 18175 просмотра
"Скрининг 40+": когда придет приглашение в "Дію" и как получить 2 тыс. грн на здоровьеPhoto16:26 • 11883 просмотра
публикации
Блэкауты, мороз и обстрелы: выдержит ли мобильная связь новую волну энергокризиса
Эксклюзив
18:21 • 12713 просмотра
"Скрининг 40+": когда придет приглашение в "Дію" и как получить 2 тыс. грн на здоровьеPhoto16:26 • 11933 просмотра
Американская торговая палата: бизнес должен иметь возможность доминировать в будущем30 января, 13:45 • 18260 просмотра
Ошибки прошлого. Как предыдущее руководство Госавиаслужбы уничтожило репутацию регулятора30 января, 12:58 • 22574 просмотра
Запрет соцсетей в Украине: готовят ли парламентарии соответствующие законопроекты и будут ли ограничивать доступ детям по примеру Европы
Эксклюзив
29 января, 17:45 • 80516 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Михаил Федоров
Юлия Свириденко
Руслан Кравченко
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Сумская область
Государственная граница Украины
Париж
Реклама
УНН Lite
Шэрон Стоун заявила, что общается с духами из потустороннего мира и подтвердила участие в Эйфории 318:42 • 3542 просмотра
Пять долгожданных кинопремьер февраля: что стоит посмотреть на большом экранеVideo18:12 • 3808 просмотра
Создание образа казака для Усика и сотрудничество с Линой Костенко: что рассказала дизайнер Гасанова в новом интервьюPhoto17:25 • 4634 просмотра
"Посмотрела и плачу": у актрисы Анны Саливанчук родился внукPhoto15:51 • 7958 просмотра
57-летняя Селин Дион выходит в TikTok: легенда музыки пробует что-то совершенно новоеVideo30 января, 13:24 • 12888 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Фильм
Отопление
Сериал

В новых файлах Эпштейна утверждается, что Билл Гейтс заразился венерической болезнью после связей с россиянками

Киев • УНН

 • 42 просмотра

В новых файлах Минюста США обнародованы электронные письма Джеффри Эпштейна, где он обвиняет Билла Гейтса в заражении ИППП после связей с россиянками. Эпштейн также писал о своей отставке из Фонда Билла и Мелинды Гейтс, хотя никогда там не работал.

В новых файлах Эпштейна утверждается, что Билл Гейтс заразился венерической болезнью после связей с россиянками

В новых файлах, обнародованных Министерством юстиции США, содержатся электронные письма Джеффри Эпштейна, в которых он выдвигает утверждения относительно основателя Microsoft Билла Гейтса, который якобы заразился венерической болезнью после связей с россиянками. Об этом сообщает The Telegraph, передает УНН.

"Билл Гейтс заразился инфекцией, передающейся половым путем, после секса с русскими девушками", - говорится в документах.

Отмечается, что 18 июля 2013 года Эпштейн отправил меморандум, в котором содержалось несколько шокирующих обвинений в адрес основателя Microsoft.

"Чтобы добавить оскорбления к травме, вы умоляете меня удалить электронные письма о вашей ИППП, вашу просьбу предоставить вам антибиотики, которые вы можете тайно дать Мелинде, и описание вашего пениса", - говорится в электронном письме.

В то же утро в 1:03 Эпштейн отправил себе еще одно электронное письмо, в котором объявил о своей отставке из Фонда Билла и Мелинды Гейтс.

Эпштейн никогда не работал в фонде, поэтому считается, что он писал это электронное письмо от имени другого человека. Он написал: "Я оказался втянут в серьезный семейный спор между Мелиндой и Биллом".

"Как его правая рука, меня попросили и я ошибочно согласился участвовать в вещах, которые варьировались от морально неприемлемых до этически некорректных, и меня неоднократно просили делать вещи, которые приближаются и потенциально пересекают черту незаконности. От помощи Биллу в получении лекарств, чтобы справиться с последствиями секса с русскими девушками, до содействия его незаконным доверительным фондам с замужними женщинами", – продолжил он", - говорится в письме.

Эти утверждения не были проверены, но появились на фоне последней утечки документов Эпштейна из Министерства юстиции.

Напомним

Ведущая федеральная прокуратура в США полностью поглощена задачей проверки документов, связанных с Джеффри Эпштейном, со ссылкой на слова четырех человек, знакомых с ситуацией, и на основании внутренних служебных записок.

Павел Башинский

Новости Мира
Джеффри Эпштейн
Ежедневная газета "Дейли Телеграф"
Министерство юстиции Соединенных Штатов Америки
Билл Гейтс
Майкрософт