У нових файлах Епштейна стверджується, що Білл Гейтс заразився венеричною хворобою після зв'язків з росіянками

$42.850.08
51.240.01
ukenru
18:51 • 5608 перегляди
Україна та росія наблизилися “дуже близько до угоди” - Трамп
18:30 • 10544 перегляди
Якщо не було опалення - не буде й рахунку: в Україні автоматично перерахують суми у платіжках
Ексклюзив
18:21 • 12939 перегляди
Блекаути, мороз і обстріли: чи “витягне” мобільний зв’язок нову хвилю енергокризи
Ексклюзив
17:20 • 11121 перегляди
"Всі ці відео - це "Голівуд": у Силах оборони Півдня спростували захоплення Тернуватого, Річного та Злагоди
Ексклюзив
15:18 • 13340 перегляди
Чого чекає бізнес та чи можливий результативний діалог з держорганами: відповіли в Американський торговельній палаті
Ексклюзив
30 січня, 13:54 • 16080 перегляди
Вірус з високою летальністю Ніпах шириться Азією: що це за інфекція і чи є загроза для України
Ексклюзив
30 січня, 12:21 • 18178 перегляди
Не виявили чи не хотіли виявити? В МОЗ заявили, що дві компанії, повʼязані зі скандальною клінікою Odrex успішно пройшли перевірку
30 січня, 11:34 • 19865 перегляди
Зеленський: без ударів по енергетиці вночі, але росія переорієнтувала атаки на логістику, пошкодила склади американської компанії
Ексклюзив
30 січня, 10:25 • 21095 перегляди
У Києві під час ремонту знайшли муміфіковане тіло чоловіка: його було роками замкнено в квартирі
30 січня, 09:11 • 25159 перегляди
Рух поїздів між Дніпром та Запоріжжям обмежили через атаки рф - Укрзалізниця
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−10°
4.4м/с
80%
745мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Зірка голлівудських комедій Роб Шнайдер розлучається з дружиною, молодшою за нього на 25 років30 січня, 11:39 • 20826 перегляди
Помилки минулого. Як попереднє керівництво Державіаслужби знищило репутацію регулятора30 січня, 12:58 • 22483 перегляди
57-річна Селін Діон виходить у TikTok: легенда музики пробує щось абсолютно новеVideo30 січня, 13:24 • 12817 перегляди
Американська торговельна палата: бізнес повинен мати змогу панувати майбутнє 30 січня, 13:45 • 18175 перегляди
"Скринінг 40+": коли прийде запрошення в "Дію" і як отримати 2 тис. грн на здоров’яPhoto16:26 • 11882 перегляди
Публікації
Блекаути, мороз і обстріли: чи “витягне” мобільний зв’язок нову хвилю енергокризи
Ексклюзив
18:21 • 12940 перегляди
"Скринінг 40+": коли прийде запрошення в "Дію" і як отримати 2 тис. грн на здоров’яPhoto16:26 • 12052 перегляди
Американська торговельна палата: бізнес повинен мати змогу панувати майбутнє 30 січня, 13:45 • 18463 перегляди
Помилки минулого. Як попереднє керівництво Державіаслужби знищило репутацію регулятора30 січня, 12:58 • 22785 перегляди
Заборона соцмереж в Україні: чи готують парламентарі відповідні законопроєкти та чи будуть обмежувати доступ дітям за прикладом Європи
Ексклюзив
29 січня, 17:45 • 80626 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Михайло Федоров
Юлія Свириденко
Руслан Кравченко
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Сумська область
Державний кордон України
Париж
Реклама
УНН Lite
Шерон Стоун заявила, що спілкується з духами із потойбіччя та підтвердила участь у Ейфорії 318:42 • 3640 перегляди
П’ять довгоочікуваних кінопрем’єр лютого: що варто побачити на великому екраніVideo18:12 • 3902 перегляди
Створення образу козака для Усика та співпраця з Ліною Костенко: що розповіла дизайнерка Гасанова у новому інтерв’юPhoto17:25 • 4730 перегляди
"Подивилася й плачу": у акторки Анни Саліванчук народився онукPhoto15:51 • 8054 перегляди
57-річна Селін Діон виходить у TikTok: легенда музики пробує щось абсолютно новеVideo30 січня, 13:24 • 13028 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Фільм
Опалення
Серіали

У нових файлах Епштейна стверджується, що Білл Гейтс заразився венеричною хворобою після зв'язків з росіянками

Київ • УНН

 • 66 перегляди

У нових файлах Мін'юсту США оприлюднено електронні листи Джеффрі Епштейна, де він звинувачує Білла Гейтса в зараженні ІПСШ після зв'язків з росіянками. Епштейн також писав про свою відставку з Фонду Білла і Мелінди Гейтс, хоча ніколи там не працював.

У нових файлах Епштейна стверджується, що Білл Гейтс заразився венеричною хворобою після зв'язків з росіянками

У нових файлах, оприлюднених Міністерством юстиції США, містяться електронні листи Джеффрі Епштейна, у яких він висуває твердження щодо засновника Microsoft Білла Гейтса, який нібито заразився венеричною хворобою після зв'язків з росіянками. Про це повідомляє The Telegraph, передає УНН

"Білл Гейтс заразився інфекцією, що передається статевим шляхом, після сексу з російськими дівчатами", - йдеться у документах.

Зазначається, що 18 липня 2013 року Епштейн надіслав меморандум, в якому містилося кілька шокуючих звинувачень на адресу засновника Microsoft.

"Щоб додати образи до травми, ви благаєте мене видалити електронні листи про вашу ІПСШ, ваше прохання надати вам антибіотики, які ви можете таємно дати Мелінді, та опис вашого пеніса", - йдеться в електронному листі.

Того ж ранку о 1:03 Епштейн надіслав собі ще один електронний лист, в якому оголосив про свою відставку з Фонду Білла і Мелінди Гейтс.

Епштейн ніколи не працював у фонді, тому вважається, що він писав цей електронний лист від імені іншої людини. Він написав: "Я опинився втягнутим у серйозну сімейну суперечку між Меліндою і Біллом". 

"Як його права рука, мене попросили і я помилково погодився брати участь у речах, які варіювалися від морально неприйнятних до етично некоректних, і мене неодноразово просили робити речі, які наближаються і потенційно перетинають межу незаконност. Від допомоги Біллу в отриманні ліків, щоб впоратися з наслідками сексу з російськими дівчатами, до сприяння його незаконним довірчим фондам з заміжніми жінками", – продовжив він", - йдеться в листі. 

Ці твердження не були перевірені, але з'явилися на тлі останнього витоку документів Епштейна з Міністерства юстиції.

Нагадаємо 

Провідна федеральна прокуратура у США повністю поглинена завданням перевірки документів, пов'язаних із Джеффрі Епштейном, з посиланням на За слов чотирьох осіб, знайомих із ситуацією, та на підставі внутрішніх службових записок. 

Павло Башинський

Новини Світу
Джеффрі Епштайн
Дейлі телеграф
Міністерство юстиції США
Білл Гейтс
Microsoft