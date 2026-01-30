У нових файлах Епштейна стверджується, що Білл Гейтс заразився венеричною хворобою після зв'язків з росіянками

У нових файлах Мін'юсту США оприлюднено електронні листи Джеффрі Епштейна, де він звинувачує Білла Гейтса в зараженні ІПСШ після зв'язків з росіянками. Епштейн також писав про свою відставку з Фонду Білла і Мелінди Гейтс, хоча ніколи там не працював.