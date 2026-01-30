У нових файлах Епштейна стверджується, що Білл Гейтс заразився венеричною хворобою після зв'язків з росіянками
Київ • УНН
У нових файлах Мін'юсту США оприлюднено електронні листи Джеффрі Епштейна, де він звинувачує Білла Гейтса в зараженні ІПСШ після зв'язків з росіянками. Епштейн також писав про свою відставку з Фонду Білла і Мелінди Гейтс, хоча ніколи там не працював.
У нових файлах, оприлюднених Міністерством юстиції США, містяться електронні листи Джеффрі Епштейна, у яких він висуває твердження щодо засновника Microsoft Білла Гейтса, який нібито заразився венеричною хворобою після зв'язків з росіянками. Про це повідомляє The Telegraph, передає УНН.
"Білл Гейтс заразився інфекцією, що передається статевим шляхом, після сексу з російськими дівчатами", - йдеться у документах.
Зазначається, що 18 липня 2013 року Епштейн надіслав меморандум, в якому містилося кілька шокуючих звинувачень на адресу засновника Microsoft.
"Щоб додати образи до травми, ви благаєте мене видалити електронні листи про вашу ІПСШ, ваше прохання надати вам антибіотики, які ви можете таємно дати Мелінді, та опис вашого пеніса", - йдеться в електронному листі.
Того ж ранку о 1:03 Епштейн надіслав собі ще один електронний лист, в якому оголосив про свою відставку з Фонду Білла і Мелінди Гейтс.
Епштейн ніколи не працював у фонді, тому вважається, що він писав цей електронний лист від імені іншої людини. Він написав: "Я опинився втягнутим у серйозну сімейну суперечку між Меліндою і Біллом".
"Як його права рука, мене попросили і я помилково погодився брати участь у речах, які варіювалися від морально неприйнятних до етично некоректних, і мене неодноразово просили робити речі, які наближаються і потенційно перетинають межу незаконност. Від допомоги Біллу в отриманні ліків, щоб впоратися з наслідками сексу з російськими дівчатами, до сприяння його незаконним довірчим фондам з заміжніми жінками", – продовжив він", - йдеться в листі.
Ці твердження не були перевірені, але з'явилися на тлі останнього витоку документів Епштейна з Міністерства юстиції.
Нагадаємо
Провідна федеральна прокуратура у США повністю поглинена завданням перевірки документів, пов'язаних із Джеффрі Епштейном, з посиланням на За слов чотирьох осіб, знайомих із ситуацією, та на підставі внутрішніх службових записок.