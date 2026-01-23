$43.170.01
Зеленський провів консультації з переговорною групою перед стартом переговорів в Абу-Дабі
Ексклюзив
12:48 • 10107 перегляди
У Верховній Раді України запевняють, що участь внутрішньо переміщених осіб у загальнодержавних виборах не матиме серйозних перепон
12:42 • 26546 перегляди
Що ж робити з питанням Донбасу: позиції України, росії та США
Ексклюзив
11:40 • 15097 перегляди
Платформу, створену для того, щоб пацієнти ділилися своїми історіями про лікування в скандальній клініці Odrex, знову заблокували
Ексклюзив
11:04 • 17754 перегляди
Блокування руху польськими фермерами на кордоні з Україною: перекриття руху транспорту наразі не фіксується
08:25 • 25823 перегляди
Питання Донбасу "ключове", його будуть обговорювати в Абу-Дабі - Зеленський
Ексклюзив
08:04 • 62530 перегляди
Європі можна, Україні - ні? Чому МВФ вимагає прибрати субсидії та по кому це вдарить найперше
07:54 • 33075 перегляди
Делегації України, США та росії вирушають до Абу-Дабі для тристоронніх переговорів щодо війни: що відомо
23 січня, 06:55 • 31072 перегляди
ЄС, США та Україна близькі до угоди щодо процвітання для післявоєнної України: фон дер Ляєн назвала п'ять стовпів
23 січня, 06:33 • 29269 перегляди
Трамп про можливий саміт США-Україна-рф: зустрічі відбуваються, і "побачимо, що станеться"
Прокурори у США перевантажені роботою з "файлами Епштейна" - Politico

Київ • УНН

 • 1524 перегляди

Провідна федеральна прокуратура США залучила майже всіх прокурорів Південного округу Нью-Йорка для перевірки понад двох мільйонів документів, пов'язаних із Джеффрі Епштейном. Це завдання, що триває вже кілька тижнів, викликає питання про перевантаження та відкладання інших важливих справ.

Прокурори у США перевантажені роботою з "файлами Епштейна" - Politico

Провідна федеральна прокуратура у США повністю поглинена завданням перевірки документів, пов'язаних із Джеффрі Епштейном, з посиланням на За слов чотирьох осіб, знайомих із ситуацією, та на підставі внутрішніх службових записок, повідомляє Politico, пише УНН.

Деталі

Як зазначається, практично кожен прокурор Південного округу Нью-Йорка, не зайнятий майбутнім чи поточним судовим процесом, включаючи тих, хто працює над іншими великими справами, отримав завдання допомогти перевірити понад два мільйони документів, щоб відредагувати інформацію про жертв торгівлі людьми, пов'язаних з Епштейном. Навіть високопоставлені співробітники та керівники підрозділів вивчають документи, часто працюючи у вихідні.

Прокурори "перевантажені роботою", сказав один із знайомих із ситуацією людей. І хоча співробітники прокуратури сподіваються, що це завдання займе не більше ніж кілька тижнів, ніхто точно не знає, коли його буде завершено.

Масштаб перевірки викликав питання про те, чи це завдання прокурорів не перевантажує надто сильно і чи не відсуває на другий план іншу роботу у відомстві, яке регулярно займається одними з найважливіших справ у країні, пов'язаних з економічними злочинами, тероризмом і фінансовими злочинами.

Навіть кільком прокурорам, які працюють над справою про наркотероризм і незаконний обіг наркотиків проти поваленого венесуельського лідера Ніколаса Мадуро, можливо, найгучнішою справою в судовій системі США на сьогодні також доручено працювати над "файлами Епштейна", за словами джерела, знайомого з ситуацією.

За словами іншого джерела, знайомого із ситуацією, деякі прокурори, яким доручено перевірку "файлів Епштейна", розглядають можливість попросити продовження термінів у інших своїх справах.

Представники Міністерства юстиції США описали масштаб роботи в недавніх судових документах, хоча навантаження на прокуратуру Мангеттена, схоже, ще більше, ніж припускають деякі з цих описів. У своїй заяві, поданій раніше цього місяця, Джей Клейтон, головний федеральний прокурор у цьому відомстві, повідомив федеральному судді, що "понад 125 юристів у Південному окрузі Нью-Йорка", де працюють близько 200 помічників федерального прокурора, займаються цією роботою.

Багато юристів, призначених на це завдання, повинні були присвятити "увесь або значну частину свого робочого дня" перевірці та редагуванню документів, написав Клейтон. В оновленій інформації минулого тижня він повідомив, що понад 500 осіб у Міністерстві юстиції, включаючи юристів у штаб-квартирі відомства та у Південному окрузі Флориди, займаються перевіркою документів.

Масштаб роботи в Мангеттені обумовлений, принаймні частково, тим фактом, що відомство займалося як справою про торгівлю людьми проти Епштейна, так і справою його спільниці Гіслейн Максвелл. Вона відбуває 20-річний тюремний термін.

Гіслейн Максвелл погодилася дати свідчення в Конгресі США у справі Епштейна

Масштабна робота у справі Епштейна розпочалася кілька днів до дедлайну 19 грудня, до якого уряд було юридично зобов'язано розпочати розкриття документів. Карл Метцнер, помічник прокурора США, який займається відділом по роботі з жертвами та свідками, а також групою з розгляду питань привілеїв, у службовій записці вказав прокурорам на неясність початкових вказівок. "Це, очевидно, викликає безліч питань, на які ми поки що не маємо відповідей", - написав він.

У наступній службовій записці від іншого співробітника говорилося, що "нам (тобто кожному помічнику прокурора в офісі) невдовзі буде запропоновано зайнятися редагуванням матеріалів, які містяться у матеріалах справи Епштейна".

У записці далі йшлося: "Ми розуміємо, що це несподівано і може створити незручності для людей, які завершують свою роботу до кінця року. Усе, що ми можемо зробити, це спробувати зібрати якомога більше інформації та допомогти вам збалансувати це прохання з усіма іншими конкуруючими дедлайнами, яких ви зараз дотримуєтеся".

У третій службовій записці, яка, схоже, була відправлена ​​за день до дедлайну, говорилося: "Ми очікуємо, що попросимо кожного помічника прокурора США (включаючи начальників, заступників начальників та виконавчий персонал) підготувати пакет із приблизно 75 документів для підтвердження до кінця сьогоднішнього дня".

"Зрештою, нам довірено захищати інформацію про жертви, - ішлося у ній. - Хоча терміни проведення цієї перевірки складні з багатьох причин (включаючи вашу зайнятість), це важливе завдання і ми зобов'язані перед жертвами зробити її правильно".

31 грудня заступник генерального прокурора Тодд Бланш написав, що "юристи Міністерства юстиції з Головного управління юстиції, ФБР, Південного округу Флориди та Південного округу Нью-Йорка працюють цілодобово протягом усіх свят, включаючи Різдво та Новий рік, щоб перевірити документи відповідно до федерального закону".

Ці зусилля, як написав Бланш, "справді вимагають мобілізації всіх сил, і ми просимо якнайбільше юристів присвятити свій час перевірці документів, що залишилися. Необхідні виправлення для захисту жертв потребують часу, але вони не зупинять публікацію цих матеріалів".

Однак, зазначає видання, неясно, коли буде опубліковано додаткові матеріали, і нещодавні заяви Клейтона не дали жодних вказівок щодо термінів.

Справа Епштейна: Мін'юст США знайшов ще "мільйон документів", які не встигли оприлюднити

Юлія Шрамко

