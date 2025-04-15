Міністерство юстиції США

$41.320.07
47.030.11
ukenru
Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
07:31 • 18776 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

Ексклюзив
14 квітня, 16:00 • 131648 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

Ексклюзив
14 квітня, 13:44 • 124471 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 125899 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

Ексклюзив
14 квітня, 11:31 • 124580 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 127504 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

Ексклюзив
14 квітня, 09:52 • 191375 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

Ексклюзив
14 квітня, 08:15 • 76731 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

Ексклюзив
14 квітня, 06:46 • 163981 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

14 квітня, 04:30 • 115309 перегляди

11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+16°
5м/с
29%
Популярнi новини

Вчені виявили нову групу крові після 50 років досліджень

15 квітня, 03:29 • 36416 перегляди

Радники підштовхують Трампа до більш жорсткого підходу до москви - WSJ

15 квітня, 04:26 • 47219 перегляди

Як приготувати смачну паску: три рецепти на будь-який смак

06:00 • 47189 перегляди

Суд не указ: як АРМА під керівництвом Думи демонструє зневагу до закону

07:22 • 36956 перегляди

В Угорщині оцінили вступ України в ЄС: стали відомі сума та наслідки

08:39 • 19967 перегляди
Публікації

"Рівненська вертикаль": як Іванна Смачило очолила Фонд державного майна України та до чого тут міністр Коваль

09:24 • 14909 перегляди

Суд не указ: як АРМА під керівництвом Думи демонструє зневагу до закону

07:22 • 37171 перегляди

Як приготувати смачну паску: три рецепти на будь-який смак

06:00 • 47407 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО
Ексклюзив

14 квітня, 16:00 • 131660 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я
Ексклюзив

14 квітня, 09:52 • 191383 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Джо Байден

Марко Рубіо

Іван Федоров

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Суми

Крим

Китай

Реклама
УНН Lite

"За межами пародії". Модель Ратаковські "обурена" польотом Кеті Перрі у космос на кораблі Blue Origin

10:27 • 468 перегляди

Маєток Джина Гекмена був заражений гризунами - нові подробиці смерті актора і його дружини

09:38 • 9226 перегляди

Ентоні Маккі: "Месники: Судний день" стане поверненням до класики MCU

07:01 • 12127 перегляди

Бет Гіббонс з Portishead вперше за 17 років виступила на Coachella: виконала хіт Glory Box

14 квітня, 09:26 • 108022 перегляди

Мікропластик у крові: у Британії з’явилася послуга з його видалення

14 квітня, 09:24 • 109705 перегляди
Актуальне

«Калібр» (сімейство ракет)

Шахед-136

БМ-27 «Ураган»

SpaceX Starship

Туполєв Ту-22М

Організації

Міністерство юстиції США

Федеральний виконавчий департамент США
Новини по темi

США посилили санкції проти мережі постачання зброї з Ірану: деталі

США ввели санкції проти компаній та громадян Ірану, Китаю, ОАЕ за постачання компонентів для дронів. Також висунуто кримінальні звинувачення за змову з КВІР.

Новини Світу • 1 квітня, 23:44 • 11345 перегляди

Американцю, який розстріляв 23 людини у магазині “Walmart”, пропонують визнати провину, щоб уникнути смертної кари

Вбивці 23 людей в магазині Walmart пропонують визнати провину. Це дозволить уникнути смертної кари та отримати довічне ув'язнення, рішення підтримала більшість родин жертв.

Новини Світу • 26 березня, 11:01 • 19376 перегляди

Колишнього прокурора США Джесіку Абер знайшли мертвою

У Вірджинії знайшли мертвою колишнього прокурора США Джесіку Абер. Причина смерті поки не повідомляється, поліція проводить розслідування.

Новини Світу • 23 березня, 07:47 • 239752 перегляди

В адміністрації Трампа пояснили звернення у ВС США частково дозволити обмеження на громадянство за правом народження

Адміністрація Трампа звернулася до Верховного суду з проханням дозволити обмеження на громадянство за правом народження. Указ позбавляє громадянства тих, чиї батьки нелегально перебувають в країні.

Новини Світу • 14 березня, 12:00 • 12319 перегляди

Біткоїн обвалився після рішення Трампа про створення криптовалютного резерву

Біткоїн впав на 11% до $82,300 після оголошення Трампом створення національного резерву криптовалют. Ethereum, Solana та інші криптовалюти також зазнали значних втрат на тлі нових торгових мит.

Економіка • 10 березня, 09:12 • 19102 перегляди

США звинувачує 12 китайців у масштабних кібератаках

Мін'юст США висунув звинувачення 12 громадянам Китаю за глобальні кіберзлочини проти держустанов та дисидентів. Серед звинувачених - хакери-найманці та співробітники приватної хакерської фірми I-Soon.

Новини Світу • 6 березня, 12:05 • 12412 перегляди

В адміністрації Трампа пригрозили кримінальними справами співробітникам USAID або одержувачам грантів - The Hill

В. о. заступника адміністратора USAID повідомив про можливість передачі кримінальних справ до Мін'юсту США. Це стосується звинувачень у нецільовому використанні іноземної допомоги.

Новини Світу • 6 березня, 06:57 • 26909 перегляди

Адміністрація Трампа помістила штаб-квартиру ФБР у перелік під потенційний продаж, але раптово змінила список

Адміністрація Трампа опублікувала список з 440 федеральних об'єктів для продажу, включаючи штаб ФБР. Через кілька годин список скоротили до 320 об'єктів, прибравши всі будівлі у Вашингтоні.

Новини Світу • 5 березня, 09:44 • 16913 перегляди

Генпрокурор США розкрила частину документів у справі Епштейна: що містять файли

Генпрокурор США Памела Бонді оприлюднила першу частину розсекречених документів у справі Джеффрі Епштейна. Файли містять телефонну книгу з контактами відомих осіб, хоча ця інформація вже була раніше доступна.

Новини Світу • 28 лютого, 13:29 • 19619 перегляди

Трамп заявив, що знає "хороших" російських олігархів

Дональд Трамп анонсував нову програму "золотих карток" для заможних іноземців, що замінить поточну візову систему. За його словами, російські олігархи теж зможуть отримати право на проживання в США за 5 мільйонів доларів.

Новини Світу • 26 лютого, 13:31 • 24632 перегляди

Менше половини держслужбовців у США виконали вимогу Маска відзвітувати про роботу

Понад мільйон федеральних службовців США надіслали звіти про свою роботу на вимогу Ілона Маска. Частина відомств проігнорувала директиву, а Білий дім заявив, що кадрові рішення залишаються за департаментами.

Новини Світу • 25 лютого, 19:54 • 32948 перегляди

Плутанина через вимогу Маска про "обґрунтування роботи": кадрове управління США пропонує ігнорувати лист мільярдера

OPM США повідомило федеральних службовців, що вони можуть ігнорувати лист від Ілона Маска з вимогою надати звіт про роботу. Керівники кількох відомств заборонили співробітникам відповідати на запит мільярдера.

Новини Світу • 25 лютого, 11:42 • 14130 перегляди

Маск вимагає звіти від держслужбовців США: як відреагувало федеральне агентство

Ілон Маск надіслав лист 2,3 млн федеральних службовців США з вимогою надати звіт про діяльність. Управління персоналом заявило, що працівники не зобов'язані відповідати та не можуть бути звільнені за ігнорування запиту.

Новини Світу • 25 лютого, 01:14 • 28276 перегляди

"Ми повинні негайно навести порядок": Трамп наказав звільнити всіх прокурорів часів Байдена

Дональд Трамп доручив Мін'юсту США звільнити всіх прокурорів часів президентства Байдена. За його словами, відомство стало надто політизованим і використовувалось як зброя проти нього.

Новини Світу • 19 лютого, 07:16 • 31611 перегляди

Сенатор США стверджує, що кандидат Трампа на директора ФБР таємно курирує звільнення

Дік Дурбін заявив, що Кеш Патель нелегально керує звільненнями у ФБР ще до офіційного призначення. За інформацією від інсайдерів, Патель координує процес з Білим домом та Мін'юстом.

Новини Світу • 12 лютого, 14:39 • 24914 перегляди

Апеляційний суд США відхилив спробу Трампа заморозити федеральні видатки

Апеляційний суд відхилив прохання адміністрації Трампа призупинити дію судової постанови про федеральні видатки. Білий дім заявив про продовження боротьби в суді, називаючи рішення "незаконними судовими заборонами".

Новини Світу • 12 лютого, 10:02 • 25322 перегляди

Трамп наказав припинити виконання закону, який забороняє підкуп іноземних посадових осіб

Президент США підписав указ про припинення виконання антикорупційного закону 1977 року. Білий дім пояснює це необхідністю зробити американські компанії більш конкурентоспроможними на міжнародному ринку.

Новини Світу • 11 лютого, 08:36 • 24654 перегляди

Трамп скасував соратникам Байдена доступ до секретної інформації

Дональд Трамп позбавив доступу до секретної інформації колишнього держсекретаря Блінкена та радника Саллівана. Також без допуску залишились Ліза Монако, Летиція Джеймс та Елвін Брегг.

Новини Світу • 9 лютого, 07:20 • 33730 перегляди

Трамп позбавив Блінкена та Саллівана доступу до секретних відомостей

Дональд Трамп позбавив допуску до секретної інформації колишнього держсекретаря Блінкена та радника Саллівана. Також допуски втратили заступник генпрокурора Монако, генпрокурор Нью-Йорка Джеймс та прокурор Манхеттена Брегг.

Новини Світу • 9 лютого, 02:52 • 34329 перегляди

19 штатів США через суд хочуть заборонити DOGE Маска доступ до особистих даних американців

19 штатів США подали позов проти адміністрації Трампа через надання DOGE доступу до конфіденційних даних Мінфіну. Генпрокурори вважають такі дії незаконними та вимагають судової заборони.

Новини Світу • 8 лютого, 10:11 • 32005 перегляди

Кандидат Трампа на посаду голови ФБР отримав гроші від російського режисера з кремлівськими зв'язками - WP

Кеш Пател, кандидат Трампа на посаду директора ФБР, отримав 25 тис. доларів від Global Tree Pictures за участь у фільмі. Компанія відома поширенням прокремлівських наративів.

Новини Світу • 8 лютого, 08:48 • 32219 перегляди

Бюджет Трампа може призвести до звільнення половини працівників наукового фонду

Білий дім планує значні скорочення бюджету Національного наукового фонду США. Очікується звільнення 25-50% персоналу агентства з інженерних питань та зменшення фінансування до $3 млрд.

Новини Світу • 7 лютого, 07:57 • 26563 перегляди

США під керівництвом Трампа згортає боротьбу з російськими олігархами

Мін'юст США припиняє роботу Task Force KleptoCapture, що відстежувала активи російських олігархів. Ресурси переорієнтують на боротьбу з наркокартелями, а розслідування щодо росіян втратять централізовану координацію.

Новини Світу • 7 лютого, 02:15 • 38269 перегляди

ФБР поверне Трампу секретні документи, вилучені під час обшуку в 2022 році

Міністерство юстиції США працює над поверненням Трампу секретних і несекретних матеріалів, вилучених під час обшуку в 2022 році. Серед речей - сорочки для гольфу, листівки та фотографії Селін Діон.

Новини Світу • 6 лютого, 05:49 • 30567 перегляди

Сенат США затвердив нового генпрокурора - соратницю Трампа Пем Бонді

Республіканська більшість Сенату США затвердила Пем Бонді на посаду генерального прокурора США з результатом 54-46. Бонді, колишня генпрокурорка Флориди, є відданою союзницею Дональда Трампа та представляла його під час першого імпічменту.

Новини Світу • 5 лютого, 06:57 • 23198 перегляди

Білий дім надав Маску офіційний статус спеціального держслужбовця - CNN

Ілон Маск став спеціальним держслужбовцем при президенті Трампі без зарплати. Він отримав допуск до секретної інформації та працюватиме не більше 130 днів на рік.

Новини Світу • 4 лютого, 10:30 • 34847 перегляди

москва має 2 млрд доларів, заморожені в банку JPMorgan, США не знають, що з цим робити - WSJ

росія перевела $5 млрд через американські банки до Туреччини під виглядом фінансування АЕС "Аккую". США заморозили додаткові $2 млрд у JPMorgan, але Білий дім заблокував їх конфіскацію через турецький фактор.

Новини Світу • 3 лютого, 00:23 • 36368 перегляди

Трамп чистить ФБР: топчиновникам наказали піти у відставку

Кільком високопосадовцям ФБР, призначеним Крістофером Реєм, наказали піти у відставку або на пенсію. Зміни торкнулися близько п'яти "виконавчих помічників директорів", які займаються ключовими розслідуваннями.

Новини Світу • 31 січня, 08:35 • 29664 перегляди

США припиняють справу проти двох соратників Трампа у скандалі з документами

Прокуратура США закрила кримінальне переслідування двох осіб з оточення Дональда Трампа. Їх підозрювали у перешкоджанні розслідуванню щодо неправомірного поводження з секретними документами.

Новини Світу • 29 січня, 21:22 • 26964 перегляди

Трамп планує підписати указ про депортацію іноземців-антисемітів

Трамп планує підписати указ про депортацію іноземців, які виявляють антисемітизм та беруть участь у незаконних акціях. Документ зобов'яже федеральні відомства посилити боротьбу з антисемітизмом протягом 60 днів.

Новини Світу • 29 січня, 19:08 • 28310 перегляди