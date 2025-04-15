ФБР поверне Трампу секретні документи, вилучені під час обшуку в 2022 році

Міністерство юстиції США працює над поверненням Трампу секретних і несекретних матеріалів, вилучених під час обшуку в 2022 році. Серед речей - сорочки для гольфу, листівки та фотографії Селін Діон.