Міністерство юстиції США

США ввели санкції проти компаній та громадян Ірану, Китаю, ОАЕ за постачання компонентів для дронів. Також висунуто кримінальні звинувачення за змову з КВІР.
Вбивці 23 людей в магазині Walmart пропонують визнати провину. Це дозволить уникнути смертної кари та отримати довічне ув'язнення, рішення підтримала більшість родин жертв.
У Вірджинії знайшли мертвою колишнього прокурора США Джесіку Абер. Причина смерті поки не повідомляється, поліція проводить розслідування.
Адміністрація Трампа звернулася до Верховного суду з проханням дозволити обмеження на громадянство за правом народження. Указ позбавляє громадянства тих, чиї батьки нелегально перебувають в країні.
Біткоїн впав на 11% до $82,300 після оголошення Трампом створення національного резерву криптовалют. Ethereum, Solana та інші криптовалюти також зазнали значних втрат на тлі нових торгових мит.
Мін'юст США висунув звинувачення 12 громадянам Китаю за глобальні кіберзлочини проти держустанов та дисидентів. Серед звинувачених - хакери-найманці та співробітники приватної хакерської фірми I-Soon.
В. о. заступника адміністратора USAID повідомив про можливість передачі кримінальних справ до Мін'юсту США. Це стосується звинувачень у нецільовому використанні іноземної допомоги.
Адміністрація Трампа опублікувала список з 440 федеральних об'єктів для продажу, включаючи штаб ФБР. Через кілька годин список скоротили до 320 об'єктів, прибравши всі будівлі у Вашингтоні.
Генпрокурор США Памела Бонді оприлюднила першу частину розсекречених документів у справі Джеффрі Епштейна. Файли містять телефонну книгу з контактами відомих осіб, хоча ця інформація вже була раніше доступна.
Дональд Трамп анонсував нову програму "золотих карток" для заможних іноземців, що замінить поточну візову систему. За його словами, російські олігархи теж зможуть отримати право на проживання в США за 5 мільйонів доларів.
Понад мільйон федеральних службовців США надіслали звіти про свою роботу на вимогу Ілона Маска. Частина відомств проігнорувала директиву, а Білий дім заявив, що кадрові рішення залишаються за департаментами.
OPM США повідомило федеральних службовців, що вони можуть ігнорувати лист від Ілона Маска з вимогою надати звіт про роботу. Керівники кількох відомств заборонили співробітникам відповідати на запит мільярдера.
Ілон Маск надіслав лист 2,3 млн федеральних службовців США з вимогою надати звіт про діяльність. Управління персоналом заявило, що працівники не зобов'язані відповідати та не можуть бути звільнені за ігнорування запиту.
Дональд Трамп доручив Мін'юсту США звільнити всіх прокурорів часів президентства Байдена. За його словами, відомство стало надто політизованим і використовувалось як зброя проти нього.
Дік Дурбін заявив, що Кеш Патель нелегально керує звільненнями у ФБР ще до офіційного призначення. За інформацією від інсайдерів, Патель координує процес з Білим домом та Мін'юстом.
Апеляційний суд відхилив прохання адміністрації Трампа призупинити дію судової постанови про федеральні видатки. Білий дім заявив про продовження боротьби в суді, називаючи рішення "незаконними судовими заборонами".
Президент США підписав указ про припинення виконання антикорупційного закону 1977 року. Білий дім пояснює це необхідністю зробити американські компанії більш конкурентоспроможними на міжнародному ринку.
Дональд Трамп позбавив доступу до секретної інформації колишнього держсекретаря Блінкена та радника Саллівана. Також без допуску залишились Ліза Монако, Летиція Джеймс та Елвін Брегг.
Дональд Трамп позбавив допуску до секретної інформації колишнього держсекретаря Блінкена та радника Саллівана. Також допуски втратили заступник генпрокурора Монако, генпрокурор Нью-Йорка Джеймс та прокурор Манхеттена Брегг.
19 штатів США подали позов проти адміністрації Трампа через надання DOGE доступу до конфіденційних даних Мінфіну. Генпрокурори вважають такі дії незаконними та вимагають судової заборони.
Кеш Пател, кандидат Трампа на посаду директора ФБР, отримав 25 тис. доларів від Global Tree Pictures за участь у фільмі. Компанія відома поширенням прокремлівських наративів.
Білий дім планує значні скорочення бюджету Національного наукового фонду США. Очікується звільнення 25-50% персоналу агентства з інженерних питань та зменшення фінансування до $3 млрд.
Мін'юст США припиняє роботу Task Force KleptoCapture, що відстежувала активи російських олігархів. Ресурси переорієнтують на боротьбу з наркокартелями, а розслідування щодо росіян втратять централізовану координацію.
Міністерство юстиції США працює над поверненням Трампу секретних і несекретних матеріалів, вилучених під час обшуку в 2022 році. Серед речей - сорочки для гольфу, листівки та фотографії Селін Діон.
Республіканська більшість Сенату США затвердила Пем Бонді на посаду генерального прокурора США з результатом 54-46. Бонді, колишня генпрокурорка Флориди, є відданою союзницею Дональда Трампа та представляла його під час першого імпічменту.
Ілон Маск став спеціальним держслужбовцем при президенті Трампі без зарплати. Він отримав допуск до секретної інформації та працюватиме не більше 130 днів на рік.
росія перевела $5 млрд через американські банки до Туреччини під виглядом фінансування АЕС "Аккую". США заморозили додаткові $2 млрд у JPMorgan, але Білий дім заблокував їх конфіскацію через турецький фактор.
Кільком високопосадовцям ФБР, призначеним Крістофером Реєм, наказали піти у відставку або на пенсію. Зміни торкнулися близько п'яти "виконавчих помічників директорів", які займаються ключовими розслідуваннями.
Прокуратура США закрила кримінальне переслідування двох осіб з оточення Дональда Трампа. Їх підозрювали у перешкоджанні розслідуванню щодо неправомірного поводження з секретними документами.
Трамп планує підписати указ про депортацію іноземців, які виявляють антисемітизм та беруть участь у незаконних акціях. Документ зобов'яже федеральні відомства посилити боротьбу з антисемітизмом протягом 60 днів.