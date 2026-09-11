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Financial Times

У США подав у відставку прокурор, який вів розслідування проти опонентів Трампа

Київ • УНН

 • 490 перегляди

Прокурор Мін’юсту США Джозеф ДіДженова залишив посаду керівника розслідування проти опонентів Трампа. Наразі у межах справи нікому не висунули обвинувачень.

У США подав у відставку прокурор, який вів розслідування проти опонентів Трампа

Прокурор Міністерства юстиції США Джозеф Дідженова, який керував розслідуванням щодо попередніх справ проти президента Дональда Трампа та його політичних опонентів, подав у відставку. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Як зазначає видання, відставка Джозефа ДіДженови вносить невизначеність у розслідування, в межах якого вивчалася діяльність кількох опонентів Трампа та робилися спроби встановити, що президент став жертвою тривалої злочинної змови. ДіДженова, союзник Трампа, приєднався до Міністерства юстиції у квітні, щоб очолити розслідування, яке проводилося у Флориді.

"Для мене було честю і привілеєм служити президенту та відомству", — сказав ДіДженова. Він відмовився від подальших коментарів.

У межах розслідування вивчали висновок американської розвідки 2017 року про те, що росія намагалася сприяти першій президентській кампанії Трампа у 2016 році, а також нещодавні розслідування колишнього спеціального прокурора Джека Сміта щодо зберігання Трампом секретних документів на його курорті Мар-а-Лаго та його спроб скасувати поразку на виборах 2020 року.

Наразі розслідування не призвело до висунення жодних кримінальних обвинувачень. Слідчі допитали нинішніх і колишніх співробітників розвідки, а останніми тижнями намагалися допитати співробітників ФБР, які брали участь у проведенні обшуку в Мар-а-Лаго у 2022 році.

ДіДженова та його робота над справою

ДіДженова, колишній прокурор США у Вашингтоні за часів президента-республіканця Рональда Рейгана, останніми роками зблизився з Трампом. Він повторював твердження президента про те, що розслідування щодо росії було політично вмотивованою кампанією, спрямованою на завдання шкоди Трампу.

Це розслідування є частиною ширших зусиль Міністерства юстиції переслідувати противників президента та розслідувати його претензії. Деякі союзники Трампа висловлювали сподівання, що розслідування може зачепити Сміта, колишнього директора ЦРУ Джона Бреннана та колишнього директора ФБР Джеймса Комі, якому адміністрація Трампа вже висунула обвинувачення в інших двох справах.

ДіДженова очолив розслідування після того, як Міністерство юстиції усунуло кар’єрного федерального прокурора, який керував ним до цього. Спочатку розслідування значною мірою зосереджувалося на свідченнях Бреннана перед Конгресом щодо оцінки розвідки 2017 року.

Бреннан заперечує будь-які правопорушення, а його адвокати подали позов проти Міністерства юстиції, вимагаючи від посадовців зберегти документи, пов’язані з розслідуванням.

Як зауважує видання, будь-які обвинувачення за підсумками розслідування можуть зіткнутися з юридичними перешкодами. Деякі юридичні експерти поставили під сумнів можливість прокурорів порушити кримінальну справу у Флориді, оскільки значна частина діяльності в межах розслідування щодо Росії відбувалася у Вашингтоні та Вірджинії.

Також незрозуміло, як розслідування щодо Трампа, які стосувалися різних питань і проводилися в різний час, можна було б об’єднати в одну змову.

Трамп заявив, що виконав "кожну свою обіцянку", але ЗМІ вказали на перебільшення11.09.26, 07:50 • 11409 переглядiв

Ольга Розгон

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