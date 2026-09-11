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Ціни на нафту підскочили більш ніж на 6% через загострення на Близькому Сході

Київ • УНН

 • 1004 перегляди

WTI перевищила $102, а Brent — $107 за барель на тлі атак США та Ірану й просування хуситів до протоки Баб-ель-Мандеб.

Ціни на нафту підскочили більш ніж на 6% через загострення на Близькому Сході

Світові ціни на нафту різко зросли на тлі бойових дій за участю Ірану та просування хуситів у Ємені до стратегічно важливої Баб-ель-Мандебської протоки. Вартість WTI перевищила $102 за барель, а Brent – $107, повідомляє Yle з посиланням на Reuters та AP, пише УНН.

Деталі

За день ціни на нафту зросли більш ніж на 6%. Ринки відреагували, зокрема, на взаємні атаки США та Ірану на кораблі в Перській затоці, а також заяви президента США Дональда Трампа, які не дали інвесторам підстав очікувати швидкого завершення протистояння.

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Додатковим фактором стало просування підтримуваних Іраном хуситів на південному заході Ємену. Це наближає угруповання до Баб-ель-Мандебської протоки, через яку проходить понад 10% світового вантажопотоку.

У США зростає інфляційний тиск

Подорожчання нафти посилює побоювання щодо подальшого прискорення інфляції. Оприлюднений у США індекс цін виробників зріс на 5,4%, тоді як аналітики очікували 5,2%.

На цьому тлі інвестори дедалі більше допускають, що Федеральна резервна система може підвищити процентні ставки замість їхнього зниження, якого домагається Трамп.

Одночасно дохідність 30-річних державних облігацій США перевищила 5,3% – це найвищий рівень з 2001 року.

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Степан Гафтко

ЕкономікаСвіт
Brent
Федеральна резервна система
Дональд Трамп
Сполучені Штати Америки
Іран
Ємен