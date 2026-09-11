Ціни на нафту підскочили більш ніж на 6% через загострення на Близькому Сході
Київ • УНН
WTI перевищила $102, а Brent — $107 за барель на тлі атак США та Ірану й просування хуситів до протоки Баб-ель-Мандеб.
Світові ціни на нафту різко зросли на тлі бойових дій за участю Ірану та просування хуситів у Ємені до стратегічно важливої Баб-ель-Мандебської протоки. Вартість WTI перевищила $102 за барель, а Brent – $107, повідомляє Yle з посиланням на Reuters та AP, пише УНН.
Деталі
За день ціни на нафту зросли більш ніж на 6%. Ринки відреагували, зокрема, на взаємні атаки США та Ірану на кораблі в Перській затоці, а також заяви президента США Дональда Трампа, які не дали інвесторам підстав очікувати швидкого завершення протистояння.
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Додатковим фактором стало просування підтримуваних Іраном хуситів на південному заході Ємену. Це наближає угруповання до Баб-ель-Мандебської протоки, через яку проходить понад 10% світового вантажопотоку.
У США зростає інфляційний тиск
Подорожчання нафти посилює побоювання щодо подальшого прискорення інфляції. Оприлюднений у США індекс цін виробників зріс на 5,4%, тоді як аналітики очікували 5,2%.
На цьому тлі інвестори дедалі більше допускають, що Федеральна резервна система може підвищити процентні ставки замість їхнього зниження, якого домагається Трамп.
Одночасно дохідність 30-річних державних облігацій США перевищила 5,3% – це найвищий рівень з 2001 року.
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