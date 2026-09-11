Цены на нефть подскочили более чем на 6% из-за обострения на Ближнем Востоке

Мировые цены на нефть резко выросли на фоне боевых действий с участием Ирана и продвижения хуситов в Йемене к стратегически важному Баб-эль-Мандебскому проливу. Стоимость WTI превысила $102 за баррель, а Brent — $107, сообщает Yle со ссылкой на Reuters и AP, пишет УНН.

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За день цены на нефть выросли более чем на 6%. Рынки отреагировали, в частности, на взаимные атаки США и Ирана на корабли в Персидском заливе, а также заявления президента США Дональда Трампа, которые не дали инвесторам оснований ожидать скорого завершения противостояния.

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Дополнительным фактором стало продвижение поддерживаемых Ираном хуситов на юго-западе Йемена. Это приближает группировку к Баб-эль-Мандебскому проливу, через который проходит более 10% мирового грузопотока.

В США усиливается инфляционное давление

Удорожание нефти усиливает опасения по поводу дальнейшего ускорения инфляции. Опубликованный в США индекс цен производителей вырос на 5,4%, тогда как аналитики ожидали 5,2%.

На этом фоне инвесторы всё больше допускают, что Федеральная резервная система может повысить процентные ставки вместо их снижения, которого добивается Трамп.

Одновременно доходность 30-летних государственных облигаций США превысила 5,3% — это самый высокий уровень с 2001 года.

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