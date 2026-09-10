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Из пяти танкеров, по которым нанесли удары американские военные, три связаны с российским теневым флотом - Власюк

Киев • УНН

 • 348 просмотра

Танкеры Kaviz, Charminar и Riesco перевозили российскую нефть и работали в обход санкций. Все три судна находятся под санкциями Украины и США.

Из пяти танкеров, по которым нанесли удары американские военные, три связаны с российским теневым флотом - Власюк

Три из пяти танкеров, поражённых 8 сентября американскими военными, имеют непосредственную связь с российским теневым флотом. В частности, это танкеры Kaviz, Charminar и Riesco. Они перевозили российскую нефть, заходили в российские порты и использовались для работы в условиях санкций. Об этом заявил Уполномоченный Президента Украины по вопросам санкционной политики Владислав Власюк, пишет УНН.

Детали

По его словам, например, Kaviz заходил в усть-лугу и новороссийск, перевозил российскую нефть и практиковал отключение системы отслеживания AIS. Судно было связано с Fractal Marine DMCC - компанией, которую называют одним из ключевых операторов российского теневого флота в первые годы после введения нефтяных санкций.

Также, по его словам, судно Charminar заходило в усть-лугу, приморск, высоцк и санкт-петербург. После санкций Великобритании против Fractal Marine связанные с ней суда начали переводить к другим менеджерам, но сами операции с российской нефтью продолжились. При этом Charminar связан с судоходной империей, контролируемой Мохаммедом Хоссейном Шамхани - Hossein Shamkhani (иранским нефтяным магнатом), которая одновременно работает с иранской и российской нефтью.

Власюк подчёркивает, что судно Riesco хорошо демонстрирует, как работает эта система: танкер перевозил и российскую, и иранскую нефть, в частности посредством перевалок с другими подсанкционными танкерами.

Все три судна находятся под санкциями Украины и США. Kaviz, кроме того, находится под санкциями ЕС, Великобритании, Канады и Швейцарии. российский и иранский теневые флоты пересекаются через суда, менеджеров, посредников и нефтяные маршруты. Именно поэтому реакция на такие суда должна быть жёсткой независимо от того, под чьим флагом и в чьих интересах они формально работают. Если теневой флот помогает подсанкционным государствам продавать нефть и получать доходы, он становится частью инфраструктуры обхода санкций. Теневой флот всё больше воспринимается как реальная угроза, а не как формальная проблема соблюдения санкций. Для Украины это принципиально важный подход: санкции должны работать не на бумаге, а физически лишать подсанкционные государства возможности зарабатывать на нефти и финансировать войну

- резюмировал Владислав Власюк.

Напомним

Американские военные во вторник уничтожили 5 иранских танкеров, перевозивших сырую нефть. В Центральном командовании США заявили, что удары стали ответом на попытки Корпуса стражей исламской революции атаковать американский военный корабль баллистическими ракетами.

Украинские военные за сутки нанесли удары по восьми объектам инфраструктуры рф. В частности, поразили НПЗ в ямало-ненецком регионе и морской торговый порт в дагестане.

Павел Башинский

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