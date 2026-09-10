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Сили оборони за добу уразили вісім об’єктів інфраструктури рф, зокрема НПЗ та торговий порт - Зеленський

Київ • УНН

 • 178 перегляди

Під атакою опинився Морський торговий порт у дагестані, через який доставляли іранські Shahed.

Сили оборони за добу уразили вісім об’єктів інфраструктури рф, зокрема НПЗ та торговий порт - Зеленський

Українські військові за добу вдарили по восьми обʼєктах інфраструктури рф. Зокрема, уразили НПЗ у ямало-ненецькому регіоні і Морський торговий порт у дагестані. Про це повідомив президент Володимир Зеленський, пише УНН.

За цю добу наші воїни нанесли удари по восьми обʼєктах російської інфраструктури, які працюють на війну. Уражено НПЗ у ямало-ненецькому регіоні, а також Морський торговий порт у дагестані. Під ударами були також об’єкти у московському, воронезькому, астраханському та брянському регіонах. росія щодня продовжує свій терор проти України. І щодня отримує справедливу відповідь

- зазначив Володимир Зеленський.

Президент також подякував воїнам, які забезпечують нашу далекобійність та влучність.

Як повідомила компанія-виробник ударних дронів Fire Point, Морський торговий порт у дагестані був уражений дронами FP-1. На його території зафіксовано влучання та подальшу пожежу на території порту. 

Махачкалінський морський торговельний порт - єдиний незамерзаючий глибоководний порт росії на Каспії. Він працює цілий рік та забезпечує морське сполучення рф із країнами Каспійського регіону, зокрема Іраном. махачкала також використовувалася як один із пунктів доставки іранських ударних БПЛА до росії через Каспійське море, звідки їх надалі перевозили до районів застосування проти України.

За перші вісім місяців 2026 року порт перевалив понад 2,9 млн тонн вантажів, з яких понад 2,08 млн тонн припало на нафту.

Українські військові за допомогою дронів FP-1 уразили військово-морську базу рф у новоросійську09.09.26, 12:48 • 10689 переглядiв

Євген Царенко

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