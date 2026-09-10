Силы обороны за сутки поразили восемь объектов инфраструктуры РФ, в частности НПЗ и торговый порт, — Зеленский

$44.650.1851.990.35
ukenru
07:17 • 4456 просмотра
Удар рф по Миле - сотруднику СБУ сообщили о подозрении из-за ненадлежащего хранения боеприпасов
Эксклюзив
06:57 • 12650 просмотра
Почему во время стресса мы начинаем есть больше и как остановить эмоциональное переедание
06:38 • 9850 просмотра
Зеленский с первой леди прибыл в Канаду с официальным визитомVideo
04:58 • 18723 просмотра
Ветеранов западного спецназа заподозрили в подготовке российских военнослужащих к войне против Украины — The Telegraph
04:35 • 17754 просмотра
Зеленский вместе с первой леди посещает Канаду, названа программа визита
04:21 • 14445 просмотра
В Махачкале во время атаки дронов прогремели взрывы возле морского порта и театра — OSINTVideo
02:57 • 17077 просмотра
рф должна заплатить Украине десятки миллиардов евро за преступления — в ПАСЕ предложили, как забрать деньги
02:40 • 15650 просмотра
Украинский «Корал» может сбивать баллистические ракеты — в Defense Express объяснили принцип перехватаPhoto
10 сентября, 01:18 • 13757 просмотра
Москва не справляется с украинскими дронами, поэтому к борьбе с ними привлекут резервистов
10 сентября, 00:17 • 14352 просмотра
В Польше показали свой «Железный купол на минималках» против российских ракет и дроновPhoto
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+22°
4.7м/с
45%
746мм
Популярные новости
Помирились ли принц Гарри и король Карл III после его возвращения в Великобританию?9 сентября, 22:05 • 23320 просмотра
Бывшая жена Маска раскрыла скандальное прозвище, которое он якобы дал матерям своих 14 детей9 сентября, 23:06 • 22902 просмотра
Рики Мартин удивил кардинальной сменой имиджа на Венецианском кинофестивалеPhoto10 сентября, 00:05 • 19549 просмотра
Братья Тейт останутся в тюрьме США из-за риска побега перед возможной экстрадицией в Великобританию10 сентября, 01:05 • 15187 просмотра
Что отмечают 10 сентября в Украине и мире 03:55 • 6984 просмотра
публикации
Почему во время стресса мы начинаем есть больше и как остановить эмоциональное переедание
Эксклюзив
06:57 • 12630 просмотра
Apple представила iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max: новая камера, чип A20 Pro и первый складной iPhonePhoto9 сентября, 18:32 • 35331 просмотра
Укрытия, подземные школы и дистанционное обучение: как украинские школьники учатся под ракетными ударами и атаками дронов в 2026 годуPhoto
Эксклюзив
9 сентября, 17:35 • 39597 просмотра
Автомобильные номерные знаки Украины — какие бывают, что означают буквы и цифрыPhoto9 сентября, 13:26 • 43792 просмотра
Как прочистить канализацию в домашних условиях: действенные способы без лишних затрат9 сентября, 06:00 • 60943 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Елена Зеленская
Си Цзиньпин
Джон Ратклифф
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Иран
Великобритания
Китай
Реклама
УНН Lite
Братья Тейт останутся в тюрьме США из-за риска побега перед возможной экстрадицией в Великобританию10 сентября, 01:05 • 15464 просмотра
Рики Мартин удивил кардинальной сменой имиджа на Венецианском кинофестивалеPhoto10 сентября, 00:05 • 19827 просмотра
Бывшая жена Маска раскрыла скандальное прозвище, которое он якобы дал матерям своих 14 детей9 сентября, 23:06 • 23172 просмотра
Помирились ли принц Гарри и король Карл III после его возвращения в Великобританию?9 сентября, 22:05 • 23579 просмотра
Настю Каменских внесли в «Миротворец» после заявлений об украинском языке и «кисте»9 сентября, 20:58 • 23826 просмотра
Актуальное
Шахед-136
Отопление
Социальная сеть
Financial Times
Хранитель

Силы обороны за сутки поразили восемь объектов инфраструктуры РФ, в частности НПЗ и торговый порт, — Зеленский

Киев • УНН

 • 476 просмотра

Под атакой оказался Морской торговый порт в Дагестане, через который доставляли иранские Shahed.

Силы обороны за сутки поразили восемь объектов инфраструктуры РФ, в частности НПЗ и торговый порт, — Зеленский

Украинские военные за сутки нанесли удары по восьми объектам инфраструктуры рф. В частности, поразили НПЗ в Ямало-Ненецком регионе и Морской торговый порт в Дагестане. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский, пишет УНН.

За эти сутки наши воины нанесли удары по восьми объектам российской инфраструктуры, которые работают на войну. Поражен НПЗ в Ямало-Ненецком регионе, а также Морской торговый порт в Дагестане. Под ударами также оказались объекты в Московском, Воронежском, Астраханском и Брянском регионах. россия ежедневно продолжает свой террор против Украины. И ежедневно получает справедливый ответ

- отметил Владимир Зеленский.

Президент также поблагодарил воинов, которые обеспечивают нашу дальнобойность и меткость.

Как сообщила компания-производитель ударных дронов Fire Point, Морской торговый порт в Дагестане был поражен дронами FP-1. На его территории зафиксировано попадание и последующий пожар на территории порта. 

Махачкалинский морской торговый порт — единственный незамерзающий глубоководный порт россии на Каспии. Он работает круглый год и обеспечивает морское сообщение рф со странами Каспийского региона, в частности с Ираном. махачкала также использовалась как один из пунктов доставки иранских ударных БПЛА в россию через Каспийское море, откуда их впоследствии перевозили в районы применения против Украины.

За первые восемь месяцев 2026 года порт перевалил более 2,9 млн тонн грузов, из которых более 2,08 млн тонн пришлось на нефть.

Украинские военные с помощью дронов FP-1 поразили военно-морскую базу рф в новороссийске09.09.26, 12:48 • 10694 просмотра

Евгений Царенко

Война в УкраинеНовости Мира
Fire Point
Пожары
Война в Украине
Брянская область
Шахед-136
Владимир Зеленский
Украина
Иран