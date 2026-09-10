Силы обороны за сутки поразили восемь объектов инфраструктуры РФ, в частности НПЗ и торговый порт, — Зеленский

Украинские военные за сутки нанесли удары по восьми объектам инфраструктуры рф. В частности, поразили НПЗ в Ямало-Ненецком регионе и Морской торговый порт в Дагестане. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский, пишет УНН.

За эти сутки наши воины нанесли удары по восьми объектам российской инфраструктуры, которые работают на войну. Поражен НПЗ в Ямало-Ненецком регионе, а также Морской торговый порт в Дагестане. Под ударами также оказались объекты в Московском, Воронежском, Астраханском и Брянском регионах. россия ежедневно продолжает свой террор против Украины. И ежедневно получает справедливый ответ - отметил Владимир Зеленский.

Президент также поблагодарил воинов, которые обеспечивают нашу дальнобойность и меткость.

Как сообщила компания-производитель ударных дронов Fire Point, Морской торговый порт в Дагестане был поражен дронами FP-1. На его территории зафиксировано попадание и последующий пожар на территории порта.

Махачкалинский морской торговый порт — единственный незамерзающий глубоководный порт россии на Каспии. Он работает круглый год и обеспечивает морское сообщение рф со странами Каспийского региона, в частности с Ираном. махачкала также использовалась как один из пунктов доставки иранских ударных БПЛА в россию через Каспийское море, откуда их впоследствии перевозили в районы применения против Украины.

За первые восемь месяцев 2026 года порт перевалил более 2,9 млн тонн грузов, из которых более 2,08 млн тонн пришлось на нефть.

Украинские военные с помощью дронов FP-1 поразили военно-морскую базу рф в новороссийске