рф атаковала Украину "Цирконами" и баллистикой - обезврежены пять ракет и 155 из 188 дронов
Киев • УНН
ПВО сбила или подавила 5 ракет и 155 дронов. Основным направлением удара была Киевская область, попадания зафиксировали в 18 местах.
россия в ночь на 30 сентября запустила по Украине ракеты "Циркон", баллистику и 188 дронов. Сбито или подавлено 5 ракет и 155 беспилотников. Об этом УНН пишет со ссылкой на данные Воздушных сил ВСУ.
Откуда и чем ударила рф
По данным ВС ВСУ, в ночь на 30 сентября (с 18:00 29 сентября) противник атаковал:
- противокорабельными ракетами Циркон/Оникс из Курской обл. рф;
- баллистическими ракетами Искандер-М/С-400 из Воронежской, Брянской обл. рф;
- 188 ударными БПЛА типа Shahed (86 из них — реактивные), «Гербера», дронами-имитаторами типа «Пародия».
Атака рф шла с направлений: Орёл, Миллерово, Курск, Приморско-Ахтарск — рф, ВОТ Донецк, Гвардейское, Чауда — ВОТ АР Крым.
Где атаковала россия
"Основное направление удара — Киевщина", — говорится в сообщении.
Как отработала ПВО
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По предварительным данным, по состоянию на 08:00 противовоздушной обороной сбито/подавлено 160 целей:
- 5 баллистических ракет Искандер-М/С-400/Циркон/Оникс;
- 155 вражеских БПЛА типа Shahed, «Гербера» и дронов других типов.
Зафиксированы попадания средств воздушного нападения противника в 18 локациях.
Атака продолжается, в воздушном пространстве находятся несколько вражеских БПЛА.
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