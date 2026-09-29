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Токаев назвал путина "наиболее приемлемой политической фигурой" на посту руководителя россии для Европы и мира

Киев • УНН

 • 498 просмотра

Президент Казахстана поддержал хорошие отношения с путиным и призвал к замораживанию боевых действий в Украине. Мерц подтвердил поддержку Киева.

Токаев назвал путина "наиболее приемлемой политической фигурой" на посту руководителя россии для Европы и мира
Касым-Жомарт Токаев и Фридрих Мерц

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отметил, что поддерживает "хорошие отношения" с владимиром путиным и считает его "выдающимся государственным деятелем", а также "наиболее приемлемой политической фигурой" на посту руководителя россии как для Европы, так и для всего мира. Об этом лидер Казахстана заявил на совместной пресс-конференции с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем в Берлине, передает УНН со ссылкой на DW.

Детали

Комментируя войну рф против Украины, Токаев подчеркнул, что не настаивает на немедленном прекращении военных действий: "В современных условиях это было бы нереалистично. Я говорил о замораживании боевых действий на территории Украины, дипломатии и переговорах".

Токаев отметил, что Казахстан выступает за мир и стабильность, подчеркнув при этом, что его страна заинтересована в дружественных отношениях с рф по ряду причин. "Нельзя рубить с плеча", — сказал он.

В МИД Украины отреагировали на призыв Токаева к путину "остановить войну"26.07.26, 11:10 • 13698 просмотров

В свою очередь Фридрих Мерц, отвечая на вопрос корреспондента DW, заявил, что Берлин и другие партнеры Киева "ясно и однозначно стоят на стороне Украины". Канцлер отметил, что лично ведет переговоры с мировыми лидерами о поставках ПВО для Киева, а также выразил надежду, что энергоснабжение Украины удастся подготовить к зиме в ожидании продолжения российских бомбардировок гражданской инфраструктуры.

"Это военные преступления, которые происходят ежедневно", — сказал Мерц.

Главной темой двухдневного визита Токаева в ФРГ стало развитие экономических связей. Казахстан — четвертый поставщик нефти в Германию после Норвегии, США и Ливии. Товарооборот между странами за последние четыре года почти удвоился — до 8 млрд евро.

Антонина Туманова

ЭкономикаПолитика
Энергетика
Война в Украине
Владимир Путин
Фридрих Мерц
Ливия
Норвегия
Германия
Соединённые Штаты
Украина
Казахстан
Берлин