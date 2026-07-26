В МИД Украины отреагировали на призыв Токаева к путину "остановить войну"
Киев • УНН
Глава МИД Украины Андрей Сибига одобрил призыв президента Казахстана к путину прекратить войну. Он подчеркнул, что москва должна почувствовать большее давление для согласия на мир.
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига поддержал призыв президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева к российскому лидеру владимиру путину остановить войну против Украины. Он заявил, что москва должна почувствовать большее давление, чтобы согласиться на реалистичные предложения по миру. Об этом сообщает МИД Украины, пишет УНН.
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По словам главы украинского МИД, обращение Токаева является "реалистичным, своевременным и мудрым".
Ценим призывы Президента Касым-Жомарта Токаева к путину о том, что настало время остановить войну. Реалистичное, своевременное и мудрое обращение
Министр напомнил, что Украина предложила прекратить боевые действия вдоль нынешней линии фронта и перейти к дипломатическому урегулированию. Однако, по его словам, кремль продолжает отвергать этот путь к миру.
Сибига также заметил, что представитель кремля уже отверг и предложение президента Казахстана.
Москва должна почувствовать большее давление, прежде чем согласится на реалистичные предложения по миру
Напомним
Президент Казахстана Токаев на форуме в Омске предложил "заморозить" российско-украинскую войну. Он также назвал украинцев и россиян "братскими народами" и выразил соболезнования в связи с гибелью людей.
Кремль отверг предложение Токаева о "заморозке" войны против Украины25.07.26, 23:29 • 12649 просмотров