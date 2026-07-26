В МИД Украины отреагировали на призыв Токаева к путину "остановить войну"

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига поддержал призыв президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева к российскому лидеру владимиру путину остановить войну против Украины. Он заявил, что москва должна почувствовать большее давление, чтобы согласиться на реалистичные предложения по миру. Об этом сообщает МИД Украины, пишет УНН.

По словам главы украинского МИД, обращение Токаева является "реалистичным, своевременным и мудрым".

Ценим призывы Президента Касым-Жомарта Токаева к путину о том, что настало время остановить войну. Реалистичное, своевременное и мудрое обращение

Министр напомнил, что Украина предложила прекратить боевые действия вдоль нынешней линии фронта и перейти к дипломатическому урегулированию. Однако, по его словам, кремль продолжает отвергать этот путь к миру.

Сибига также заметил, что представитель кремля уже отверг и предложение президента Казахстана.

Москва должна почувствовать большее давление, прежде чем согласится на реалистичные предложения по миру