Судно ОАЭ вновь атаковано в Ормузском проливе
Киев • УНН
Судно ADNOC подверглось удару в Ормузском проливе в пятницу, через день после атаки на два других судна компании. ОАЭ осудили атаки, назвав их угрозой региональной стабильности и глобальной энергетической безопасности.
Национальная нефтяная компания Абу-Даби (ADNOC) заявила, что ее судно снова подверглось атаке в Ормузском проливе. Об этом сообщает Gulf News, передает УНН.
Детали
"В пятницу вечером, 14 августа, в Ормузском проливе подверглось удару еще одно судно, эксплуатируемое Национальной нефтяной компанией Абу-Даби (ADNOC), — всего через день после того, как в этом же проливе были атакованы два судна, связанные с ADNOC", — пишет издание.
Эти инциденты, произошедшие один за другим, подчеркивают рост рисков, с которыми сталкивается коммерческое судоходство при прохождении через этот стратегический узкий проход.
ADNOC подтвердила, что судно подверглось удару во время прохождения пролива в пятницу. О пострадавших не сообщалось, и компания заявила, что ситуацию удалось взять под контроль.
ОАЭ осудили то, что они назвали атаками на суда, связанные с компанией ADNOC, и предупредили, что атаки на коммерческое судоходство представляют угрозу региональной стабильности и глобальной энергетической безопасности.
Министерство иностранных дел страны заявило, что атаки на коммерческие суда и попытки препятствовать движению на международных морских путях нарушают резолюцию № 2817 Совета Безопасности ООН. Оно также подчеркнуло важность свободы судоходства и морской безопасности.
Напомним
Национальная нефтяная компания Абу-Даби (ADNOC) накануне заявила, что два ее судна были атакованы во время транзита через Ормузский пролив в четверг вечером.