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The New York Times

Москва не намерена прекращать боевые действия на нынешней линии фронта — ЦПД

Киев • УНН

 • 276 просмотра

Глава МИД РФ Лавров заявил, что Москва не планирует прекращать боевые действия на линии фронта и планирует усилить удары по объектам, обеспечивающим функционирование военной машины Украины. В ЦПД подчёркивают, что Кремль использует милитаристскую риторику и готов отправлять людей на смерть.

Москва не намерена прекращать боевые действия на нынешней линии фронта — ЦПД

министр иностранных дел рф сергей лавров прямо заявил, что перемирия в Украине не будет — москва не намерена прекращать боевые действия на нынешней линии фронта. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины (ЦПД), информирует УНН.

Детали

Отмечается, что, по словам лаврова, рф, наоборот, планирует усилить удары по объектам, которые "обеспечивают функционирование военной машины" Украины.

Более того, лавров обосновал продолжение агрессии традиционными для российской пропаганды аргументами о том, что "деды воевали" и "победили нацизм", а прекращение боевых действий сейчас "перечеркнет их подвиг"

— указывают в ЦПД.

Там напоминают, что глава мид рф ранее уже декларировал намерения кремля продолжить  конфронтацию с "коллективным Западом", который якобы стремится "расчленить" россию и "навязал ей войну с Украиной", прекратить которую россии не позволяет "гордость".

"кремль уже открыто использует милитаристскую риторику, пренебрегая элементарным здравым смыслом и своими гражданами. российские власти готовы без колебаний отправлять людей на смерть ради достижения эфемерных целей, воюя с вымышленным нацизмом", — резюмируют в ЦПД.

Напомним

Глава мид рф сергей лавров заявил, что россия будет действовать жестче для "разрушения" всего, за счет чего Запад усиливает военный потенциал Украины.

лавров заявил, что США не выполнили договорённостей по завершению войны в Украине24.07.26, 16:26 • 3676 просмотров

Вадим Хлюдзинский

Война в УкраинеПолитика
российская пропаганда
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Украина