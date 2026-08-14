Лавров пригрозил Западу более жёсткими методами из-за военной поддержки Украины
Киев • УНН
Глава МИД рф заявил, что россия усилит методы для разрушения всего, что подпитывает военную машину Киева со стороны Запада. Он также признал, что из-за войны в россии люди страдают и гибнут.
Россия будет действовать жестче для "разрушения" всего, за счет чего Запад усиливает военный потенциал Украины, заявил глава МИД рф сергей лавров. Об этом сообщает Moscow Times, пишет УНН.
Детали
"Свои собственные методы мы сделаем гораздо жестче для разрушения всего, что подпитывает военную машину Киева со стороны Запада. И мы уже это делаем. Они уже начинают стонать", - сказал лавров.
По его словам, именно поэтому все чаще звучат голоса "из разных точек нашего общего пространства", которые призывают завершить войну в Украине. В то же время лавров подчеркнул, что в ближайшее время этого не произойдет.
"Если бы мы сейчас вдруг остановились на линии соприкосновения, мы, по сути, позволили бы перечеркнуть подвиг наших дедов и прадедов, победивших нацизм. Это невозможно рассматривать. Речь идет о нашей ответственности за тысячелетнюю историю российского государства", - сказал глава МИД.
В то же время лавров признал, что из-за войны, которая продолжается уже пятый год, в россии люди страдают и погибают. Однако, по его словам, завершать боевые действия нужно только тогда, когда "есть долгосрочное, надежное, устойчивое урегулирование".
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