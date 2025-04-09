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На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский
17:29 • 25444 просмотра

На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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ВСУ уничтожили масштабный штурм оккупантов под Клещеевкой: что там произошло

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Еще плюс 1460 оккупантов, 30 боевых бронированных машин и 9 танков: Генштаб обновил данные о потерях врага

Генштаб ВСУ обновил данные о потерях врага. За минувшие сутки российская армия потеряла 1460 военных, 30 боевых бронированных машин и 9 танков. Общие потери личного состава рф достигли 683 040 человек.

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Еще плюс 1530 оккупантов и 13 танков: Генштаб обновил данные о потерях врага

За сутки ВСУ уничтожили 1530 оккупантов, 13 танков и другую технику. Общие потери рф с 24.02.22 по 18.10.24 составили около 675800 военных, 9027 танков и тысячи единиц другой техники.

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Вдоль линии фронта количество боестолкновений возросло до 191, горячее всего на Покровском и Кураховском направлениях - Генштаб

Генштаб сообщает о 191 боевом столкновении вдоль линии фронта за сутки. Самые интенсивные бои на Покровском и Кураховском направлениях, где враг совершил 90 атак.

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Обгоревшие резервуары и пена в озерах: появились фото, как выглядит пораженная Силами обороны нефтебаза в Феодосии

Появились фото российской нефтебазы в оккупированном порту Феодосии после удара Сил обороны Украины. Пожар тушили почти неделю, пострадали 12 резервуаров, 8 из которых уничтожены, также сгорели здания на территории объекта.

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Еще плюс 1130 оккупантов и 6 танков: Генштаб обновил данные о потерях врага

Потери российских оккупантов в Украине достигли около 637 010 человек. Также уничтожено 8691 танк и тысячи единиц другой военной техники противника.

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Китай поставляет оборудование военного назначения в Беларусь, где производят оружие для армии рф - СМИ

Китайские компании экспортируют военное оборудование белорусским предприятиям, которые находятся под санкциями. Белорусские компании в свою очередь имеют тесные связи с Россией и поставляют ей вооружение.

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