Чехия передала Украине последние пригодные к использованию танки Т-72M1 в конце марта – начале апреля. Чешская армия полностью перешла на немецкие Leopard.
Нидерланды предоставляют Украине 25 бронированных гусеничных машин YPR для эвакуации раненых. Страна уже выделила более 10 млрд евро военной помощи, из которых реализовано около 6 млрд.
Генштаб ВСУ обнародовал данные о потерях российских войск за минувшие сутки. Уничтожено 1690 оккупантов, 7 танков, 29 артсистем и другую технику врага.
93-я бригада "Холодный Яр" отбила масштабный механизированный штурм возле Клещеевки. Уничтожено 12 единиц вражеской техники, включая 6 танков Т-72 и 6 БМП-2, бой длился 4 часа.
"Схемы" обнародовали список украинских чиновников, согласовавших продажу двух последних бомбардировщиков Ту-95МС в 2011 году. Среди них-Виктор Балога и Инна Емельянова, которые сейчас занимают государственные должности.
Британское министерство обороны оценило состояние армии рф после 1000 дней войны.
Генштаб ВСУ обновил данные о потерях врага. За минувшие сутки российская армия потеряла 1460 военных, 30 боевых бронированных машин и 9 танков. Общие потери личного состава рф достигли 683 040 человек.
За сутки ВСУ уничтожили 1530 оккупантов, 13 танков и другую технику. Общие потери рф с 24.02.22 по 18.10.24 составили около 675800 военных, 9027 танков и тысячи единиц другой техники.
Генштаб сообщает о 191 боевом столкновении вдоль линии фронта за сутки. Самые интенсивные бои на Покровском и Кураховском направлениях, где враг совершил 90 атак.
Появились фото российской нефтебазы в оккупированном порту Феодосии после удара Сил обороны Украины. Пожар тушили почти неделю, пострадали 12 резервуаров, 8 из которых уничтожены, также сгорели здания на территории объекта.
Потери российских оккупантов в Украине достигли около 637 010 человек. Также уничтожено 8691 танк и тысячи единиц другой военной техники противника.
Китайские компании экспортируют военное оборудование белорусским предприятиям, которые находятся под санкциями. Белорусские компании в свою очередь имеют тесные связи с Россией и поставляют ей вооружение.