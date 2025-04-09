Обгоревшие резервуары и пена в озерах: появились фото, как выглядит пораженная Силами обороны нефтебаза в Феодосии

Появились фото российской нефтебазы в оккупированном порту Феодосии после удара Сил обороны Украины. Пожар тушили почти неделю, пострадали 12 резервуаров, 8 из которых уничтожены, также сгорели здания на территории объекта.