Польша оценила военную помощь Украине примерно в 4,5 млрд долларов

$44.570.2351.020.06
ukenru
21:19 • 1596 просмотра
Число погибших в Киеве в результате вчерашней атаки РФ возросло до 18Photo
Эксклюзив
6 июля, 15:29 • 13489 просмотра
Patriot на грани - есть ли у Киева ответ на рекордные баллистические атаки россии
Эксклюзив
6 июля, 14:05 • 26663 просмотра
Удары по украинским АЗС - россия хочет создать логистический коллапс в прифронтовых областях
6 июля, 13:15 • 25726 просмотра
В Украине направили дополнительные 8,3 млн гривен на сектор безопасности и обороны
6 июля, 13:14 • 26034 просмотра
"Омский НПЗ встречает новый FP-1": Генштаб подтвердил поражение крупнейшего нефтеперерабатывающего завода России за 2500 км от границы УкраиныVideo
6 июля, 09:47 • 27348 просмотра
Детонация в Вишневом после атаки РФ уже не наблюдается - ГСЧС
6 июля, 09:34 • 30817 просмотра
Украина инициирует экстренное заседание Совбеза ООН в связи с массированными атаками рф
6 июля, 07:49 • 35658 просмотра
Массированный удар рф по Киеву и области: 14 погибших, более 500 эвакуированных в ВишневомPhotoVideo
6 июля, 07:26 • 39381 просмотра
Зеленский: российскую баллистику не удалось сбить из-за недостаточных поставок ракет-перехватчиков
6 июля, 05:59 • 37583 просмотра
37 из 68 российских ракет и 326 из 351 дрона обезврежены за ночь, есть попадания баллистики
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+16°
0м/с
60%
744мм
Популярные новости
Пекин строит скоростной транспортный коридор в обход Кремля - разведка6 июля, 13:16 • 5616 просмотра
17-летним юношам необходимо встать на воинский учет до 31 июля6 июля, 13:50 • 11172 просмотра
Между Букингемским дворцом и командой принца Гарри возник спор по поводу его остановки во дворце6 июля, 14:04 • 18428 просмотра
Зачем нужны пищевые дрожжи и как правильно добавлять их в рацион6 июля, 14:38 • 22453 просмотра
Трамп заявил, что Путин "испытывает давление" и хочет завершить войну в Украине6 июля, 14:52 • 5000 просмотра
публикации
Зачем нужны пищевые дрожжи и как правильно добавлять их в рацион6 июля, 14:38 • 22513 просмотра
Разрешение на экспорт украинского вооружения открывает возможности для кооперации с европейскими производителями - CEO Fire Point5 июля, 12:44 • 112944 просмотра
Когда сажать, чем подкармливать и как обрезать крыжовник: полная инструкция для дачниковPhoto4 июля, 15:18 • 107515 просмотра
Куда пойти в Киеве на выходных 4-5 июляPhoto3 июля, 16:05 • 113189 просмотра
Криминальное давление на авиакомпании: Украина может остаться без стратегической отрасли
Эксклюзив
3 июля, 12:42 • 127522 просмотра
Актуальные люди
Ирина Терех
Марьяна Безуглая
Шакира
Денис Штилерман
Дмитрий Говсеев
Актуальные места
Украина
Германия
Польша
Брянская область
Курская область
Реклама
УНН Lite
Между Букингемским дворцом и командой принца Гарри возник спор по поводу его остановки во дворце6 июля, 14:04 • 18498 просмотра
Принцесса Уэльская поделилась семейными фото после изнурительного горного испытанияPhoto6 июля, 00:01 • 63753 просмотра
У Трампа попытались потролить Тейлор Свифт на фоне её свадьбы - СМИPhoto4 июля, 11:11 • 73356 просмотра
Эмпайр-Стейт-Билдинг подсветили в честь свадьбы Тейлор Свифт и Трэвиса КелсиVideo4 июля, 07:24 • 65733 просмотра
Тейлор Свифт и Трэвис Келси поженились в Мэдисон-сквер-гарденVideo4 июля, 05:34 • 63029 просмотра
Актуальное
MIM-104 Patriot
Техника
FIFA (серия видеоигр)
Отопление
IPad Pro

Польша оценила военную помощь Украине примерно в 4,5 млрд долларов

Киев • УНН

 • 268 просмотра

Польша предоставила Украине военную помощь на сумму около 4,5 млрд долларов. Министр обороны заявил, что поддержка Украины является стратегической задачей для безопасности Польши.

Польша оценила военную помощь Украине примерно в 4,5 млрд долларов

Общая стоимость военной помощи, которую Польша предоставила Украине с начала полномасштабной войны, составляет около 4,5 млрд долларов (16,45 млрд злотых), из которых около 425 млн долларов (1,55 млрд злотых), или 9,4%, пришлось на 2024-2026 годы. Об этом сообщило Министерство национальной обороны Польши, пишет УНН.

Детали

В польском оборонном ведомстве подчеркнули, что каждое решение о передаче вооружения Украине принималось только после анализа Генерального штаба Войска Польского и не подрывало обороноспособность страны.

Каждое пожертвование было сделано после предварительного анализа Генеральным штабом Войска Польского. Помощь Украине - это наша стратегическая задача. Чем больше российских ракет и беспилотников будет уничтожено, тем безопаснее Польша

- заявил вице-премьер-министр и министр обороны Владислав Косиняк-Камыш.

Польша не исключает новых поставок

По словам министра, Польша передала Украине танки Т-72, PT-91 и Leopard 2A4, бронетехнику, самолеты МиГ-29, вертолеты Ми-2, ракетные установки, а также артиллерийские, танковые и минометные боеприпасы. Кроме того, страна подготовила более 30 тысяч украинских военнослужащих в рамках европейской учебной миссии и обеспечивает работу логистического хаба в Жешуве.

Польша рассекретит данные о всей военной помощи Украине с 2022 года05.07.26, 18:05 • 4356 просмотров

Косиняк-Камыш отметил, что вопрос передачи Украине дополнительных истребителей МиГ-29 "не закрыт", однако Варшава рассматривает такую возможность только при условии взаимовыгодного обмена.

Отдельно глава Минобороны Польши подтвердил передачу Украине ракет для систем Patriot. По его словам, решение было принято после консультаций с НАТО, США и Генеральным штабом Польши, а переданный объем не повлиял на возможности польской противовоздушной обороны. Он также подчеркнул, что Россия остается главной угрозой для безопасности Польши, а поддержка Украины отвечает национальным интересам страны.

В ЦПД заявили о начале активной фазы спецоперации РФ по расколу Украины и Польши06.07.26, 15:16 • 2908 просмотров

Степан Гафтко

ЭкономикаПолитикаНовости Мира
Война в Украине
Злотый
Микоян МиГ-29
T-72
НАТО
MIM-104 Patriot
Леопард 2
Владислав Косиняк-Камыш
Соединённые Штаты
Украина
Польша