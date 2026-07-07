Польша оценила военную помощь Украине примерно в 4,5 млрд долларов
Киев • УНН
Польша предоставила Украине военную помощь на сумму около 4,5 млрд долларов. Министр обороны заявил, что поддержка Украины является стратегической задачей для безопасности Польши.
Общая стоимость военной помощи, которую Польша предоставила Украине с начала полномасштабной войны, составляет около 4,5 млрд долларов (16,45 млрд злотых), из которых около 425 млн долларов (1,55 млрд злотых), или 9,4%, пришлось на 2024-2026 годы. Об этом сообщило Министерство национальной обороны Польши, пишет УНН.
Детали
В польском оборонном ведомстве подчеркнули, что каждое решение о передаче вооружения Украине принималось только после анализа Генерального штаба Войска Польского и не подрывало обороноспособность страны.
Каждое пожертвование было сделано после предварительного анализа Генеральным штабом Войска Польского. Помощь Украине - это наша стратегическая задача. Чем больше российских ракет и беспилотников будет уничтожено, тем безопаснее Польша
Польша не исключает новых поставок
По словам министра, Польша передала Украине танки Т-72, PT-91 и Leopard 2A4, бронетехнику, самолеты МиГ-29, вертолеты Ми-2, ракетные установки, а также артиллерийские, танковые и минометные боеприпасы. Кроме того, страна подготовила более 30 тысяч украинских военнослужащих в рамках европейской учебной миссии и обеспечивает работу логистического хаба в Жешуве.
Польша рассекретит данные о всей военной помощи Украине с 2022 года05.07.26, 18:05 • 4356 просмотров
Косиняк-Камыш отметил, что вопрос передачи Украине дополнительных истребителей МиГ-29 "не закрыт", однако Варшава рассматривает такую возможность только при условии взаимовыгодного обмена.
Отдельно глава Минобороны Польши подтвердил передачу Украине ракет для систем Patriot. По его словам, решение было принято после консультаций с НАТО, США и Генеральным штабом Польши, а переданный объем не повлиял на возможности польской противовоздушной обороны. Он также подчеркнул, что Россия остается главной угрозой для безопасности Польши, а поддержка Украины отвечает национальным интересам страны.
В ЦПД заявили о начале активной фазы спецоперации РФ по расколу Украины и Польши06.07.26, 15:16 • 2908 просмотров