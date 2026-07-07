Польша оценила военную помощь Украине примерно в 4,5 млрд долларов

Общая стоимость военной помощи, которую Польша предоставила Украине с начала полномасштабной войны, составляет около 4,5 млрд долларов (16,45 млрд злотых), из которых около 425 млн долларов (1,55 млрд злотых), или 9,4%, пришлось на 2024-2026 годы. Об этом сообщило Министерство национальной обороны Польши, пишет УНН.

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В польском оборонном ведомстве подчеркнули, что каждое решение о передаче вооружения Украине принималось только после анализа Генерального штаба Войска Польского и не подрывало обороноспособность страны.

Каждое пожертвование было сделано после предварительного анализа Генеральным штабом Войска Польского. Помощь Украине - это наша стратегическая задача. Чем больше российских ракет и беспилотников будет уничтожено, тем безопаснее Польша - заявил вице-премьер-министр и министр обороны Владислав Косиняк-Камыш.

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По словам министра, Польша передала Украине танки Т-72, PT-91 и Leopard 2A4, бронетехнику, самолеты МиГ-29, вертолеты Ми-2, ракетные установки, а также артиллерийские, танковые и минометные боеприпасы. Кроме того, страна подготовила более 30 тысяч украинских военнослужащих в рамках европейской учебной миссии и обеспечивает работу логистического хаба в Жешуве.

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Косиняк-Камыш отметил, что вопрос передачи Украине дополнительных истребителей МиГ-29 "не закрыт", однако Варшава рассматривает такую возможность только при условии взаимовыгодного обмена.

Отдельно глава Минобороны Польши подтвердил передачу Украине ракет для систем Patriot. По его словам, решение было принято после консультаций с НАТО, США и Генеральным штабом Польши, а переданный объем не повлиял на возможности польской противовоздушной обороны. Он также подчеркнул, что Россия остается главной угрозой для безопасности Польши, а поддержка Украины отвечает национальным интересам страны.

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