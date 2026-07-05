Польша рассекретит данные о всей военной помощи Украине с 2022 года
Киев • УНН
Министр обороны Польши поручил рассекретить все пожертвования Украине за 2022-2026 годы. Он также приказал Службе военной контрразведки выяснить, кто намеренно раскрывал государственные тайны.
Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что поручил рассекретить военную помощь Украине, предоставленную после начала полномасштабного вторжения России. Об этом министр сообщил в воскресенье в соцсети Х, пишет УНН.
Детали
"После консультации с премьер-министром Дональдом Туском, сохраняя ответственность перед общественностью и соблюдая требования законодательства, я поручил рассекретить все пожертвования в пользу Украины за 2022–2026 годы", – написал Косиняк-Камыш.
Он отметил, что процесс предоставления помощи в виде оборудования начало правительство "ПиС" во главе с министром Мариушем Блащаком, а о каждой помощи информируется президент – сейчас это Кароль Навроцкий, а ранее был Анджей Дуда.
"Я также поручил Службе военной контрразведки SKW выяснить, кто намеренно стремился раскрыть государственные тайны. Мы действуем в условиях войны у нашей границы, каждое действие, направленное против польских государственных интересов, ставит под угрозу безопасность поляков и полячек", – написал министр.
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