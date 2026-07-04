Бывший премьер Польши: Украина не вступит в ЕС, если не откажется от чествования Бандеры и УПА

Лидер польской партии «Право и справедливость» (PiS) Ярослав Качиньский заявил, что Украина не должна вступить в Европейский Союз, если не откажется от чествования Степана Бандеры, ОУН и УПА. Об этом он написал в письме к членам партии, сообщает Polsat News, передает УНН.

Качиньский подчеркнул, что его политическая сила поддерживала Украину после начала полномасштабного вторжения России и отметил вклад Польши в военную, дипломатическую и гуманитарную помощь Киеву. В то же время он резко раскритиковал современную историческую политику Украины.

«Право и справедливость» заявляет полякам: Украина с культом Бандеры и других преступников, с прославлением УПА и ОУН не вступит в Европейский Союз. Если мы выиграем выборы, то точно этого не допустим – заявил Качиньский.

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Политик также раскритиковал решение украинских властей присвоить одной из воинских частей почетное наименование в честь «героев УПА». По его словам, это стало «дерзким и полным презрения» шагом по отношению к Польше.

Качиньский считает, что Украина должна полностью отказаться от нынешней политики исторической памяти, если стремится к членству в ЕС.

Украина не может быть допущена в Европейский Союз, если полностью не откажется от нынешнего курса – отметил он.

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В то же время лидер PiS подчеркнул, что его позиция не направлена против украинского народа.

Не все украинцы несут моральную ответственность за преступления УПА, Бандеры и других. Эту ответственность несут лишь те, кто считает варварских преступников героями – написал Качиньский.

Он также призвал членов своей партии уже сейчас использовать все доступные политические средства для противодействия, по его словам, попыткам правительства Дональда Туска интегрировать Украину в ЕС на привилегированных условиях.

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