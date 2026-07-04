Бывший премьер Польши: Украина не вступит в ЕС, если не откажется от чествования Бандеры и УПА
Киев • УНН
Лидер PiS Ярослав Качиньский заявил, что Украина не должна вступить в ЕС, если не откажется от культа Бандеры и прославления УПА. Он раскритиковал историческую политику Киева и назвал её дерзким шагом по отношению к Польше.
Лидер польской партии «Право и справедливость» (PiS) Ярослав Качиньский заявил, что Украина не должна вступить в Европейский Союз, если не откажется от чествования Степана Бандеры, ОУН и УПА. Об этом он написал в письме к членам партии, сообщает Polsat News, передает УНН.
Качиньский подчеркнул, что его политическая сила поддерживала Украину после начала полномасштабного вторжения России и отметил вклад Польши в военную, дипломатическую и гуманитарную помощь Киеву. В то же время он резко раскритиковал современную историческую политику Украины.
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Политик также раскритиковал решение украинских властей присвоить одной из воинских частей почетное наименование в честь «героев УПА». По его словам, это стало «дерзким и полным презрения» шагом по отношению к Польше.
Качиньский считает, что Украина должна полностью отказаться от нынешней политики исторической памяти, если стремится к членству в ЕС.
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В то же время лидер PiS подчеркнул, что его позиция не направлена против украинского народа.
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Он также призвал членов своей партии уже сейчас использовать все доступные политические средства для противодействия, по его словам, попыткам правительства Дональда Туска интегрировать Украину в ЕС на привилегированных условиях.
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