Польша выявила активизацию российских ботоферм для разжигания напряженности с Украиной - ЦПД
Киев • УНН
В Польше зафиксировали усиление деятельности российских ботоферм, которые распространяют манипуляции для обострения польско-украинских отношений. Кремль использует исторические споры и эмоциональные информационные поводы для провокации напряженности.
В Польше фиксируют существенное усиление деятельности российских ботоферм, которые пытаются обострить польско-украинские отношения через информационные манипуляции. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации СНБО со ссылкой на заявление министра-координатора спецслужб Польши Томаша Семоняка, передает УНН.
Детали
По словам польского чиновника, россия активно использует фермы троллей, сети ботов и другие инструменты информационной войны для распространения манипулятивного контента и спекуляций вокруг исторических споров между поляками и украинцами.
"Таким образом кремль пытается спровоцировать напряженность в польско-украинских отношениях, создавая эмоционально окрашенные информационные поводы и подпитывая поляризацию в обоих обществах", – отметили в ЦПД.
В Центре также напомнили, что польские правоохранители ранее уже фиксировали попытки организации и финансирования россией мероприятий, направленных на дестабилизацию ситуации в Польше. По оценке ЦПД, кремль годами формировал информационную почву для разжигания польско-украинских противоречий, используя исторические темы и другие общественно чувствительные вопросы для усиления взаимного недоверия.
Дополнение
В ЦПД сообщили, что фсб рф готовит провокацию с фальшивыми документами для раскола отношений между Украиной и Польшей.
фсб рф готовит фейк в рамках операций для раскола между Польшей и Украиной, за которые отвечает бортников - ЦПД СНБО04.07.26, 09:55 • 1708 просмотров
"Враг цинично эксплуатирует болезненные исторические темы, пытаясь искусственно разжечь вражду между Украиной и Польшей. Цель этой спецоперации фсб - разрушение стратегического партнерства через манипуляции прошлым", - указали в ЦПД.