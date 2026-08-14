Курс валют на 14 августа: доллар и евро дешевеют

По состоянию на пятницу, 14 августа, Национальный банк Украины установил официальный курс на уровне 44,70 гривны за один доллар. Официальный курс в четверг составлял 44,71 гривны за один доллар. Официальный курс гривны к евро составит 51,55. Об этом информирует УНН со ссылкой на данные НБУ.

Детали

Официальный курс доллара составляет: 44,6988 грн (-1 коп.) за один доллар. Также НБУ установил официальный курс евро к гривне на уровне: 51,5543 грн (-7 коп.) за 1 евро. Официальный курс злотого составляет: 11,9759 грн. (-1 коп.) за 1 злотый.

Согласно данным профильных сайтов, по состоянию на 08:00 вторника:

в банках доллар торгуется по курсу 44,49–44,98 грн, евро — 51,31–51,93 грн, злотый — 11,56–12,07 грн;

на межбанке курсы составляют 44,70–44,73 грн/долл. и 51,57–51,59 грн/евро.

Напомним

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