Курс валют на 14 августа: доллар и евро дешевеют
Киев • УНН
Национальный банк Украины установил официальный курс доллара на пятницу, 14 августа, на уровне 44,70 грн, что на копейку ниже предыдущего дня. Курс евро также снизился до 51,55 грн.
По состоянию на пятницу, 14 августа, Национальный банк Украины установил официальный курс на уровне 44,70 гривны за один доллар. Официальный курс в четверг составлял 44,71 гривны за один доллар. Официальный курс гривны к евро составит 51,55. Об этом информирует УНН со ссылкой на данные НБУ.
Детали
Официальный курс доллара составляет: 44,6988 грн (-1 коп.) за один доллар. Также НБУ установил официальный курс евро к гривне на уровне: 51,5543 грн (-7 коп.) за 1 евро. Официальный курс злотого составляет: 11,9759 грн. (-1 коп.) за 1 злотый.
Согласно данным профильных сайтов, по состоянию на 08:00 вторника:
- в банках доллар торгуется по курсу 44,49–44,98 грн, евро — 51,31–51,93 грн, злотый — 11,56–12,07 грн;
- на межбанке курсы составляют 44,70–44,73 грн/долл. и 51,57–51,59 грн/евро.
Напомним
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