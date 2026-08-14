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Курс валют на 14 августа: доллар и евро дешевеют

Киев • УНН

 • 4132 просмотра

Национальный банк Украины установил официальный курс доллара на пятницу, 14 августа, на уровне 44,70 грн, что на копейку ниже предыдущего дня. Курс евро также снизился до 51,55 грн.

Курс валют на 14 августа: доллар и евро дешевеют

По состоянию на пятницу, 14 августа, Национальный банк Украины установил официальный курс на уровне 44,70 гривны за один доллар. Официальный курс в четверг составлял 44,71 гривны за один доллар. Официальный курс гривны к евро составит 51,55. Об этом информирует УНН со ссылкой на данные НБУ.

Детали

Официальный курс доллара составляет: 44,6988 грн (-1 коп.) за один доллар. Также НБУ установил официальный курс евро к гривне на уровне: 51,5543 грн (-7 коп.) за 1 евро. Официальный курс злотого составляет: 11,9759 грн. (-1 коп.) за 1 злотый.

Согласно данным профильных сайтов, по состоянию на 08:00 вторника:

  • в банках доллар торгуется по курсу 44,49–44,98 грн, евро — 51,31–51,93 грн, злотый — 11,56–12,07 грн;
    • на межбанке курсы составляют 44,70–44,73 грн/долл. и 51,57–51,59 грн/евро.

      Напомним

      Кабинет Министров одобрил законопроект, который увеличивает административные штрафы за нарушение законодательства по финансовым вопросам и продлевает срок привлечения к ответственности до одного года.

      Какие доплаты получат украинцы ко Дню независимости07.08.26, 15:51 • 7083 просмотра

      Вадим Хлюдзинский

      Финансы
      Злотый
      Национальный банк Украины
      Украина