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"Ведут войну и наживаются на смерти" — в Бразилии вандалы разрисовали стену посольства США из-за тарифов Трампа

Киев • УНН

 • 496 просмотра

В четверг стену посольства США в Бразилии вандалы разрисовали надписями против правительства США. Полиция задержала одного подозреваемого, но его уже отпустили.

"Ведут войну и наживаются на смерти" — в Бразилии вандалы разрисовали стену посольства США из-за тарифов Трампа

В четвер одна из стен посольства США в Бразилии подверглась вандализму на фоне сохраняющейся напряженности между странами. Полиция сообщила о задержании одного человека в связи с этим инцидентом, но его уже отпустили, передает УНН со ссылкой на AP.

Детали

Надписи, направленные против правительства США, нанесенные на стену посольства в Бразилии, появились на фоне введения президентом Дональдом Трампом высоких пошлин на некоторые бразильские товары и отзыва визы у посла Бразилии в Вашингтоне.

Бразильцы редко совершают акты вандализма в отношении посольств и консульств какой-либо страны.

Надпись на португальском и английском языках была сделана снаружи посольства: "США ведут войну и наживаются на смерти".

Посольство США в Бразилии заявило в своем заявлении, что оно привержено безопасности бразильцев и своих сотрудников.

Правительство Бразилии не прокомментировало инцидент.

США аннулировали визу посла Бразилии из-за дипломатического спора с правительством Лулы05.08.26, 06:38 • 7621 просмотр

Антонина Туманова

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