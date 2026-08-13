"Ведут войну и наживаются на смерти" — в Бразилии вандалы разрисовали стену посольства США из-за тарифов Трампа
Киев • УНН
В четверг стену посольства США в Бразилии вандалы разрисовали надписями против правительства США. Полиция задержала одного подозреваемого, но его уже отпустили.
В четвер одна из стен посольства США в Бразилии подверглась вандализму на фоне сохраняющейся напряженности между странами. Полиция сообщила о задержании одного человека в связи с этим инцидентом, но его уже отпустили, передает УНН со ссылкой на AP.
Детали
Надписи, направленные против правительства США, нанесенные на стену посольства в Бразилии, появились на фоне введения президентом Дональдом Трампом высоких пошлин на некоторые бразильские товары и отзыва визы у посла Бразилии в Вашингтоне.
Бразильцы редко совершают акты вандализма в отношении посольств и консульств какой-либо страны.
Надпись на португальском и английском языках была сделана снаружи посольства: "США ведут войну и наживаются на смерти".
Посольство США в Бразилии заявило в своем заявлении, что оно привержено безопасности бразильцев и своих сотрудников.
Правительство Бразилии не прокомментировало инцидент.
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