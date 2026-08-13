Производители мороженого меняют рецептуры из-за спроса потребителей на более полезные лакомства

Производители мороженого могут получить дополнительный импульс к летним продажам из-за стремительного роста температуры, однако за кулисами они готовятся к будущему, в котором потребители будут искать меньше причин испытывать чувство вины из-за того, что позволяют себе сладости. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Рост популярности препаратов GLP-1, подавляющих аппетит, спрос на более здоровую пищу и повышенное внимание к составу продуктов вынуждают производителей уменьшать размер порций, увеличивать содержание белка в рецептурах и упрощать состав продуктов.

По данным NielsenIQ, объем продаж мороженого в США по состоянию на 13 июня сократился на 1,5% в годовом выражении, тогда как исследование Boston Consulting Group показало, что люди, принимающие препараты GLP-1, сократили потребление замороженных лакомств как минимум на 10%.

В то же время производители не видят особых признаков того, что потребители вообще отказываются от мороженого. Вместо этого они делают ставку на то, что покупатели и впредь будут позволять себе лакомства, если они будут содержать меньше калорий, больше белка и иметь более простой состав.

Например, принадлежащая Ferrero компания Blue Bunny сообщает о высоком спросе на ее Mini Swirls, содержащие 150 калорий, и меняет рецептуры, чтобы убрать такие ингредиенты, как кукурузный сироп с высоким содержанием фруктозы, а также искусственные красители и ароматизаторы.

Эта тенденция отражает более широкий вызов для отрасли, поскольку изменение пищевых привычек меняет ожидания потребителей относительно продуктов, которые они считают лакомствами.

Переосмысление лакомств

The Magnum Ice Cream Company, которой принадлежат бренды Magnum и Ben & Jerry's, ускорила развитие продуктов, ориентированных на здоровый образ жизни, ссылаясь на значительный рост бренда замороженного греческого йогурта Yasso.

По словам производителя, Yasso демонстрировал среднегодовой рост около 20% на протяжении последних пяти лет, тогда как другие бренды группы, в частности Breyers CarbSmart и Popsicle Sugar-Free, особенно популярны среди потребителей, принимающих препараты GLP-1.

Отмечается, что потребители все чаще ищут продукты, которые сочетают удовольствие от лакомства с такими характеристиками, как повышенное содержание белка, меньшее количество калорий и контролируемый размер порции. Бренды Magnum занимают 26% американского сегмента мороженого для здорового образа жизни и функционального мороженого, объем которого составляет $2,2 млрд.

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По данным Boston Consulting Group, около 16 млн американцев принимают препараты GLP-1, и к концу десятилетия, как ожидается, это количество существенно вырастет. Пищевые компании от Nestle до Conagra меняют рецептуры своих продуктов, поскольку потребители ищут больше белка, клетчатки и питательных свойств.

Для производителей мороженого проблема заключается в том, чтобы сохранить его привлекательность как лакомства, одновременно адаптируясь к потребителям, которые все больше учитывают питательную ценность наряду со вкусом.

Бренд Ferrero Halo Top, стремящийся предложить такой же опыт употребления мороженого, но вдвое меньше калорий, чем у ведущих конкурентов, за последние два года демонстрировал двузначный рост продаж в процентном выражении. Для всего рынка этот показатель составлял около 2,5%, по данным чикагской компании по исследованию рынка Circana.

Вместо уменьшения размера порции Halo Top, отметили в компании в ответ на запрос по электронной почте, предпочитает сочетание "вкусов, которые хочется есть снова и снова, с хорошим источником белка и меньшим количеством калорий, чем в традиционном мороженом".

По данным Circana, за последний год продажи мороженого в США в денежном выражении выросли примерно на 2,8%. В то же время данные NielsenIQ показали, что только сегмент мороженого премиум-класса продемонстрировал рост объемов продаж.

Тенденция к более здоровому питанию не ограничивается США, что заставляет производителей мороженого задумываться о том, как оставаться актуальными в условиях глобального изменения пищевых привычек.

Glacier, один из крупнейших европейских производителей продукции под собственными торговыми марками, сообщает о росте спроса на меньшие порции, премиальные продукты и низкокалорийное фруктовое мороженое, которые соответствуют более широким целям потребителей в сфере здоровья и благополучия.

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