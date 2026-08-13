Как правильно хранить мёд, чтобы он не портился: советы техника-пчеловода

Правильное хранение мёда зависит от многих факторов. Подробнее о том, как правильно хранить мёд и по каким признакам можно заметить, что он начал портиться, журналистке УНН рассказал техник-пчеловод Николай Малярчук.

Для длительного хранения мёда, по словам специалиста, лучше всего подходит стеклянная тара. Она должна быть чистой и полностью сухой, а сам мёд нужно защищать от попадания влаги. Важно также избегать резких перепадов температуры.

Желательно использовать чистую и сухую стеклянную посуду. В таких условиях мёд можно хранить при комнатной температуре. Вместе с тем не следует допускать значительных перепадов температуры. Лучше поставить ёмкость в более прохладное место, например на пол, где нет избыточного тепла - объясняет техник-пчеловод.

Также мёд не обязательно держать в полной темноте, если он находится в обычном помещении, а вот оставлять банку под прямыми солнечными лучами эксперт не советует.

Специально прятать мёд от света в комнате не обязательно. Если он стоит в обычном освещённом помещении, это не влияет на его качество. Но оставлять мёд под прямыми солнечными лучами не стоит, поскольку там температура может сильно меняться. Также важно защищать мёд от влаги, поэтому тара должна быть хорошо закрыта - подчеркнул Николай Малярчук.

Также Николай Малярчук объясняет, что открытая тара может привести как к высыханию мёда, так и к попаданию в него влаги. Поэтому для длительного хранения банка должна быть плотно закрыта.

Если тара остаётся открытой, мёд постепенно теряет влагу и может подсыхать. Также через открытую ёмкость в продукт может попадать влага из окружающей среды. Если её будет достаточно, мёд может начать бродить. Поэтому для длительного хранения его нужно герметично закрывать - отметил эксперт.

Если же нужно как можно дольше сохранить жидкую консистенцию свежего мёда, пчеловод называет один из возможных способов — замораживание. В таком случае продукт может оставаться жидким длительное время.

Свежий жидкий мёд можно поставить в морозильную камеру. В таком случае он может длительное время оставаться жидким и сохранять состояние свежего мёда. Важно сделать это до того, как он начнёт кристаллизоваться. В морозильной камере его можно хранить даже год или два - подчёркивает техник-пчеловод.

Вместе с тем для обычного хранения важно правильно выбрать материал тары. Николай Малярчук подчёркивает, что для длительного хранения мёда лучше всего подходит именно стекло.

Я не советовал бы длительное время хранить мёд в пластиковых вёдрах или бидонах. Алюминиевая тара также не является лучшим вариантом. Нержавеющая сталь может использоваться, но ёмкость должна быть герметично закрыта. Лучше всего для длительного хранения подходит стеклянная банка с герметичной крышкой - подчёркивает Николай Малярчук.

Специалист также опровергает распространённое утверждение, что мёд якобы вообще не портится. По его словам, попадание влаги может привести к изменениям в верхнем слое продукта.

Утверждение, что мёд вообще не портится, — неправда, поскольку в ёмкость всё равно попадает определённое количество влаги, даже через неплотно закрытую крышку, поэтому верхний слой мёда может постепенно меняться. Он становится рыхлым и мягким, хотя нижняя часть при этом может оставаться нормальной - объясняет эксперт.

Признаком порчи мёда, по словам Николая Малярчука, может быть изменение его структуры именно сверху. В твёрдом мёде верхний слой становится мягким, а в жидком продукте консистенция может измениться, и он становится значительно более жидким.

Если твёрдый мёд начинает портиться, сначала изменяется его верхний слой — он становится мягким. Если ниже мёд остаётся твёрдым, это означает, что изменения начались именно сверху. У жидкого мёда также может изменяться консистенция: он становится очень жидким, как вода, поскольку теряет вязкость и начинает бродить - отметил техник-пчеловод.

Отдельно пчеловод обращает внимание на созревание мёда ещё до его откачки. Если купить незрелый мёд с высоким содержанием воды, то он может начать бродить очень быстро.

Недозрелый мёд — это фактически нектар, который пчёлы ещё не успели переработать. Они постепенно выпаривают из него воду, а когда мёд созревает, запечатывают его в сотах. Не стоит спешить с откачкой, поскольку в недозрелом мёде остаётся много воды, из-за чего он может начать бродить - объясняет Николай Малярчук.

Ещё один важный этап — очистка мёда после откачки. По словам специалиста, продукт следует процеживать через специальные сита, чтобы удалить посторонние частицы. Также это стоит делать и с купленным мёдом, чтобы убедиться, что в продукте нет ничего лишнего.

После откачки мёд желательно дополнительно очищать и процеживать через специальные сита. Это помогает удалить кусочки сотов, пчёл, расплод и другие посторонние частицы, которые могли попасть в продукт. Я стараюсь откачивать мёд без расплода, но если он попал в мёд, его обязательно нужно процедить - говорит эксперт.

Чистота тары также имеет большое значение. Старый мёд, который остался на стенках банки или другой ёмкости, по словам пчеловода, может повлиять на новую порцию мёда.

Если в ёмкости остался старый мёд, его нужно полностью удалить, а тару хорошо вымыть и высушить. Не стоит заливать свежий мёд в ёмкость с остатками старого, поскольку это может вызвать брожение. Тара должна быть чистой, сухой и без посторонних примесей - подытожил Николай Малярчук.

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