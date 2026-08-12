Когда заработает метро на Виноградарь и сколько будет стоить завершение строительства

Дата открытия станций метро в направлении жилого массива Виноградарь в Киеве почти полностью зависит от того, получит ли КП «Киевский метрополитен» необходимые средства для строительства из городской казны. По состоянию на август речь идет о 11,57 млрд грн. Вместе с тем в программе развития столицы на 2026 год на проект заложили около 1,69 млрд грн.

В каком состоянии сейчас находится строительство станций, когда жители микрорайона получат удобный и современный транспорт и что может помешать строительству метро, выяснил УНН.

Что сейчас строят на Виноградаре

Как ответили в КП «Киевский метрополитен» на редакционный запрос УНН, сейчас продолжается строительство продления Сырецко-Печерской линии метро. Рабочие трудятся на будущих станциях «Мостицкая» и «Варшавская», а также на других объектах первой очереди. Электродепо оборудуют в Подольском районе столицы.

В рамках первой очереди предусмотрено строительство участка от «Сырца» до станции, проектным названием которой было «Проспект Правды», с двумя новыми станциями — «Мостицкая» и «Варшавская». Также проект включает участок вилочного ответвления в направлении станции «Виноградарь» — говорится в документе, который журналисты УНН получили от КП.

В КП «Киевский метрополитен» также подчеркнули, что строителям приходится работать в непростых условиях. В частности, речь идет о сложной гидрогеологии, большом количестве городских коммуникаций и плотной застройке.

Работы выполняются в сложных гидрогеологических условиях, при наличии разветвленной сети инженерных коммуникаций, проложенных на разных глубинах заложения, и в условиях плотной городской застройки — говорится в письме редакции.

Работники метрополитена также добавили, что строительство предусматривает не только непосредственное сооружение станций, тоннелей и других объектов метро. Значительный объем работ связан с переносом существующих инженерных сетей, проходящих в зоне будущей линии.

Что уже сделали на станции «Мостицкая»

На будущей станции «Мостицкая» по состоянию на август 2026 года успели выполнить часть основных подготовительных и строительных работ.

По информации предприятия, здесь обустроили ограждающие конструкции методом «стена в грунте». Такую технологию используют при строительстве подземных сооружений. Она позволяет сформировать ограждение котлована непосредственно в грунте.

Также на «Мостицкой» построили основные конструкции противодуттевой сбойки, СТП-76 и вентиляционного узла №214.

Вместе с тем работы на этой площадке не завершены. Сейчас строители продолжают перекладывать инженерные коммуникации.

Продолжаются работы по перекладке инженерных сетей водопровода и канализации — сообщили в «Киевском метрополитене».

Что происходит на будущей станции «Варшавская»

Активно ведутся работы и на станции «Варшавская», проектное название которой — «Проспект Правды». Здесь уже построили переход с выходами №3 и №4 через проспект Европейского Союза, а также основные конструкции оборотных тупиков.

Кроме того, завершили обустройство противофильтрационной завесы с применением jet-свай и ограждающих конструкций методом «стена в грунте» по СТП-77. Такие работы необходимы, в частности, для защиты подземных конструкций от проникновения грунтовых вод.

Отметим, что специалисты также успели переложить кабельную линию электросети с напряжением 110 кВ.

Сейчас работы на станции продолжаются. Строители возводят основные конструкции и обустраивают «стену в грунте» по вестибюлю будущей станции.

Одновременно перед работниками метрополитена возникла необходимость переносить целый комплекс городских коммуникаций вдоль проспекта Европейского Союза.

Продолжается выполнение работ по строительству основных конструкций, устройству ограждающих конструкций «стена в грунте» по вестибюлю станции и перекладке сетей водопровода, канализации, газопровода, теплосети, телефонной канализации на проспекте Европейского Союза — отметили на предприятии.

Для первой очереди строительства метро необходимо более 11,5 млрд грн

Отдельно в «Киевском метрополитене» назвали объем средств, необходимый для реализации первой очереди строительства.

По данным предприятия, для выполнения строительных работ в сроки, определённые договором от 14 августа 2024 года №466-ДБМ-24, необходимо финансирование из городского бюджета в размере 11 571 094,53965 тыс. грн. То есть речь идёт примерно о 11,57 млрд грн.

Общая стоимость работ по договору составляет 13 784 999,996 тыс. грн, или почти 13,8 млрд грн.

Для реализации первой очереди строительства объекта, в частности выполнения строительных работ в определённые договором от 14.08.2024 №466-ДБМ-24 сроки, необходимо финансирование из городского бюджета в размере 11 571 094,53965 тыс. грн — сообщили нашим журналистам на предприятии.

В то же время фактические возможности финансирования проекта зависят от сметы столицы и соответствующих городских программ.

Сколько денег предусмотрели на метро в 2026 году

Программа экономического и социального развития Киева на 2026 год на строительство участка Сирецко-Печерской линии от «Сырца» на Виноградарь с электродепо в Подольском районе предусматривает 1 685 521,0 тыс. грн. Это существенно меньше общей суммы финансирования, которая, согласно расчётам метрополитена, необходима для завершения первой очереди в определённые договором сроки.

В то же время в письменном ответе предприятие не указало утверждённые суммы финансирования на последующие годы. Объёмы средств, которые Киев сможет направить на продолжение строительства в 2027, 2028 и 2029 годах, определят отдельно.

Плановые объёмы финансирования строительства участка из городского бюджета в 2027, 2028 и 2029 годах будут определены утверждённой Программой экономического и социального развития г. Киева на соответствующие периоды (в соответствующем году) — объяснили на КП «Киевский метрополитен».

Когда могут завершить строительство метро на Виноградарь

Несмотря на то что строители и другие специалисты работают над сооружением и оборудованием новых станций метро — «Мостицкой» и «Варшавской» — точный день, когда они будут готовы принять первых пассажиров, зависит от дальнейшего финансирования проекта. В свою очередь, объёмы бюджетных расходов на 2027–2029 годы ещё предстоит определить в рамках будущих программ экономического и социального развития столицы.

На темпы работ также серьёзно влияют ограничения, связанные с военным положением.

Сроки строительства участка напрямую зависят от финансовых возможностей городского бюджета, учитывая правовой режим военного положения, в частности соблюдение требований комендантского часа — подчеркнули в «Киевском метрополитене».

В то же время по состоянию на август 2026 года строительство первой очереди продолжается: на будущих станциях уже возвели часть основных конструкций, проводят обустройство станционных объектов и переносят инженерные сети, необходимые для дальнейшей прокладки линии в направлении Виноградаря.

Метро на Виноградарь строят уже много лет: как менялись сроки, подрядчики и стоимость проекта

Планы продлить Сирецко-Печерскую линию от станции «Сырец» в направлении Виноградаря заложили в городские стратегические документы ещё до начала фактического строительства. В Плане реализации Стратегии развития Киева строительство участка от «Сырца» на Виноградарь с электродепо в Подольском районе фигурировало как отдельный транспортный проект, который планировали начать в 2016 году, а завершить — в 2023-м. Работы планировали финансировать из городской сметы и за счёт других привлечённых средств.

Однако со стартом столица опоздала на два года: КП «Киевский метрополитен» провёл тендер на строительство первой очереди только в 2018 году. Тогда речь шла об участке от «Сырца» до «Проспекта Правды» с двумя станциями — «Мостицкая» и «Проспект Правды», а также с ответвлением в направлении будущей станции «Виноградарь». Его выиграло ПАО «Киевметрострой». Договор с обществом заключили 20 ноября 2018 года.

Фактические работы начались в 2019 году. В марте городские власти уже смогли продемонстрировать СМИ строительную площадку. Кроме того, начались работы по обустройству опережающей камеры для технологического оборудования. Проект тогда позиционировали как один из ключевых транспортных объектов строительства Киева.

В июле 2021 года Киевсовет отчитался, что станции «Мостицкая» и «Проспект Правды» строят по графику. Работы кипели на шести строительных площадках, а между будущими станциями работал тоннелепроходческий комплекс «Галина».

Отдельно отметим, что занимавший в то время должность начальника метрополитена Виктор Брагинский заявил, что подрядчик не просил изменять сроки и что завершения работ ожидают до конца 2021 года.

Однако уложиться в этот срок не удалось. К проблемам с темпами строительства добавились полномасштабное вторжение России, военное положение и бюджетные ограничения.

Кроме того, возник конфликт между заказчиками проекта и «Киевметростроем». Он быстро перешёл в судебную плоскость, и с организацией разорвали отношения из-за слишком медленных темпов работы. Таким образом, в 2023 году акционерное общество и субподрядчики полностью остановили строительные работы. Соответствующее решение предприятие приняло после постановления апелляционного хозяйственного суда от 9 ноября 2023 года по делу №910/13227/22.

Параллельно город пересмотрел сам проект. После этого в Киеве приняли решение заключить договор с ООО «КБ «Теплоэнергоавтоматика» на корректировку проектной документации. Обновлённый документ прошёл государственную экспертизу и 20 декабря 2023 года получил положительный экспертный отчёт. После этого власти начали готовить новый тендер для определения другого исполнителя.

Новую процедуру закупки КП «Киевский метрополитен» объявило в мае 2024 года. Она касалась продолжения строительства той же первой очереди Сырецко-Печерской линии на Виноградарь.

А уже в августе 2024 года город заключил новый договор. Победителем стало ООО «Группа компаний «Автострада». Стоимость работ определили в 13,785 млрд грн, а срок выполнения по договору составлял 30 месяцев. На момент подписания договора город сообщал, что сначала необходимо оформить разрешительные документы и передать новому подрядчику строительные площадки.

Но «автострадовцы» пришли не на пустое место. На момент заключения нового договора уже были готовы правый перегонный тоннель длиной около 1,25 км между районом будущей «Мостицкой» и «Сырцом», основные конструкции перегонного вентиляционного узла, часть ограждающих конструкций, совмещённая тяговая подстанция и отдельные участки двухъярусных тоннелей.

Напомним

В конце декабря 2025 года мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что завершение работ на станции метро «Мостицкая» в части основных конструкций ожидается в 2026 году.