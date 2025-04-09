Киевский метрополитен возобновил движение поездов на наземном участке красной линии. Поезда курсируют от станции "Академгородок" до станции "Лесная" в обычном режиме.
В столичном метрополитене не хватает 20% работников, особенно технических специальностей. В настоящее время одна женщина завершила обучение на машиниста электропоезда и проходит стажировку.
Полиция проводит следственные действия в отношении бывшего руководителя КП «Киевский метрополитен» Виктора Брагинского. Он покинул страну по поддельному заключению ВВК о якобы неизлечимой болезни.
В 2024 году киевский метрополитен предоставил укрытие более 450 тысячам людей во время ночных воздушных тревог. Значительно больше пассажиров пользовались станциями метро как укрытием в дневное время.
Бывшему руководителю КП «Киевский метрополитен» сообщено о подозрении в служебной халатности из-за подтопления тоннелей. Из-за закрытия станций метро бюджет потерял более 138,5 млн грн, а метрополитен недополучил 26 млн грн доходов.
После отбоя воздушной тревоги метрополитен Киева возвращается к обычному режиму работы. Интервалы движения на всех линиях составляют 3,5-4 минуты, продолжается выдача дополнительных поездов из депо.
Председатель Ассоциации перевозчиков Киева сообщил об ухудшении ситуации с нехваткой водителей маршруток. Многие водители боятся ехать в Киев, а привлечение женщин к этой профессии не наблюдается.
Компании Bolt и Uklon отмечают рост количества женщин-водителей такси в Украине. Основные причины: потеря работы, переезд и мобилизация мужчин из-за войны.
КП «Киевский метрополитен» сообщает об обучении 4 женщин на машинисток электропоездов. Предприятие отмечает дефицит кадров в технических профессиях и отсутствие гендерного распределения при трудоустройстве.
Станция метро «Днепр» в Киеве возобновила работу после инцидента с неизвестным предметом в вагоне. Полиция подтвердила, что обнаруженный предмет был фильтром от противогаза, а не миной, как сообщалось ранее.
Из-за технической неисправности подвижного состава станции метро "Теремки" и "Ипподром" в Киеве временно закрыты на вход. Специалисты работают над устранением повреждения и восстановлением обычного движения поездов на "синей линии".
На станции метро «Вокзальная» в Киеве женщина около 50 лет упала на пути. Ее уже достали живой, вызвали скорую, движение поездов восстановлено после 7-минутной задержки.
Городской совет Киева ответил на петицию об установлении защитных экранов в метро. ГСН не предусматривают таких конструкций, но вопрос может быть рассмотрен при проектировании новых линий метрополитена.
Подрядная компания начнет строительство метро на Виноградарь в октябре за собственные средства. КГГА оплатит работы только после проверки государственной экспертизой и подтверждения их качества.
«Киевский метрополитен« подписал контракт с „Группой компаний “Автострада» на продолжение строительства Сырецко-Печерской линии метро до Виноградаря. Стоимость работ составляет 13,785 млрд грн, срок строительства - 30 месяцев.
На перегоне между станциями 'Демеевская' и 'Лыбедская' продолжаются круглосуточные ремонтные работы. Построено 27 м новой конструкции тоннеля, усилены прилегающие участки, возобновление движения планируется в начале осени.
В условиях военного положения женщины чаще выбирают нетипичные для себя профессии. По данным Государственной службы занятости, возросло количество женщин, которые учатся на станочников, машинистов и электромонтеров.
Подольский райсуд Киева избрал меру пресечения начальнику службы пути метрополитена Владимиру Сидоренко. Его подозревают в служебной халатности, которая привела к подтоплению метро и закрытию части «синей» ветки.
Суд избрал меру пресечения для главного инженера КП 'Киевский метрополитен' из-за подтопления станций. Он будет находиться под круглосуточным домашним арестом до 23.09.2024 года.
В Украине стартует пилотный проект по обучению женщин вождению автобусов для преодоления кадрового дефицита. Инициатива направлена на создание новых вакансий и внедрение стандартов гендерного равенства в транспортной отрасли.
В деле о подтоплении тоннелей столичного метро проведен ряд экспертиз, и одна из них показала, что причиной разрушения тоннеля является ненадлежащая эксплуатация, а не некачественное строительство, указали в прокуратуре.
Киевский метрополитен готов сотрудничать с правоохранителями по расследованию подтопления тоннелей. КГГА утверждает, что проблема возникла из-за некачественного строительства, а не из-за ненадлежащего обслуживания.
Двум должностным лицам КП 'Киевский метрополитен' сообщено о подозрении в служебной халатности из-за подтопления тоннелей. Убытки городскому бюджету оцениваются в более 138,5 млн грн, а недополученные доходы метрополитена - почти 26 млн грн.
В Киеве временно закрыли станции метро 'Сырец', 'Дорогожичи' и 'Лукьяновская'. Движение поездов на зеленой линии осуществляется между станциями 'Золотые ворота' и 'Красный хутор'.