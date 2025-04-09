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На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский
17:29 • 25874 просмотра

На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский

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Весенние заморозки: эксперт рассказал, как непогода может повлиять на урожай плодовых деревьев

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Киевский метрополитен

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В Киеве возобновили движение поездов метро на красной линии: детали

Киевский метрополитен возобновил движение поездов на наземном участке красной линии. Поезда курсируют от станции "Академгородок" до станции "Лесная" в обычном режиме.

Общество • 15 марта, 06:49 • 23611 просмотра
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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

В столичном метрополитене не хватает 20% работников, особенно технических специальностей. В настоящее время одна женщина завершила обучение на машиниста электропоезда и проходит стажировку.

Общество • 7 марта, 13:58 • 131158 просмотра

Экс-руководитель метро Киева Брагинский выехал за границу через поддельное заключение ВВК, начато производство - полиция

Полиция проводит следственные действия в отношении бывшего руководителя КП «Киевский метрополитен» Виктора Брагинского. Он покинул страну по поддельному заключению ВВК о якобы неизлечимой болезни.

Киев • 16 января, 08:56 • 109934 просмотра

Более 450 тыс. человек воспользовались укрытием в метрополитене Киева в 2024 году

В 2024 году киевский метрополитен предоставил укрытие более 450 тысячам людей во время ночных воздушных тревог. Значительно больше пассажиров пользовались станциями метро как укрытием в дневное время.

Общество • 30 декабря, 14:17 • 25792 просмотра

Подтопление метро в Киеве: экс-руководителю столичной подземки сообщили о подозрении

Бывшему руководителю КП «Киевский метрополитен» сообщено о подозрении в служебной халатности из-за подтопления тоннелей. Из-за закрытия станций метро бюджет потерял более 138,5 млн грн, а метрополитен недополучил 26 млн грн доходов.

Киев • 12 ноября, 12:47 • 19149 просмотра

Метро в столице возобновляет работу после отбоя воздушной тревоги

После отбоя воздушной тревоги метрополитен Киева возвращается к обычному режиму работы. Интервалы движения на всех линиях составляют 3,5-4 минуты, продолжается выдача дополнительных поездов из депо.

Анонсы • 11 ноября, 07:57 • 24190 просмотра
Эксклюзив

С каждым днем ситуация ухудшается: эксперт о дефиците водителей частных маршруток

Председатель Ассоциации перевозчиков Киева сообщил об ухудшении ситуации с нехваткой водителей маршруток. Многие водители боятся ехать в Киев, а привлечение женщин к этой профессии не наблюдается.

Общество • 23 октября, 12:20 • 135478 просмотра
Эксклюзив

Женщины за рулем: как растет доля водительниц в такси во время войны

Компании Bolt и Uklon отмечают рост количества женщин-водителей такси в Украине. Основные причины: потеря работы, переезд и мобилизация мужчин из-за войны.

Общество • 23 октября, 06:25 • 116856 просмотра
Эксклюзив

Женщины-машинистки в столичном метро: одна уже проходит стажировку, еще четверо - учатся

КП «Киевский метрополитен» сообщает об обучении 4 женщин на машинисток электропоездов. Предприятие отмечает дефицит кадров в технических профессиях и отсутствие гендерного распределения при трудоустройстве.

Общество • 19 октября, 11:39 • 176600 просмотра

В Киеве возобновила работу станция метро "Днепр". В вагоне нашли похожий на мину фильтр от противогаза

Станция метро «Днепр» в Киеве возобновила работу после инцидента с неизвестным предметом в вагоне. Полиция подтвердила, что обнаруженный предмет был фильтром от противогаза, а не миной, как сообщалось ранее.

Общество • 9 октября, 13:58 • 15284 просмотра

Станции метро "Теремки" и "Ипподром" в Киеве временно закрыли на вход: что произошло

Из-за технической неисправности подвижного состава станции метро "Теремки" и "Ипподром" в Киеве временно закрыты на вход. Специалисты работают над устранением повреждения и восстановлением обычного движения поездов на "синей линии".

Киев • 5 октября, 13:12 • 24759 просмотра
Эксклюзив

В столичном метро на рельсы упала женщина

На станции метро «Вокзальная» в Киеве женщина около 50 лет упала на пути. Ее уже достали живой, вызвали скорую, движение поездов восстановлено после 7-минутной задержки.

Киев • 30 сентября, 08:26 • 109966 просмотра

Установят ли защитные экраны на станциях метрополитена в Киеве: горсовет ответил на петицию

Городской совет Киева ответил на петицию об установлении защитных экранов в метро. ГСН не предусматривают таких конструкций, но вопрос может быть рассмотрен при проектировании новых линий метрополитена.

Общество • 18 сентября, 09:19 • 15446 просмотра

Строительство метро на Виноградарь начнется в октябре: в КГГА рассказали детали

Подрядная компания начнет строительство метро на Виноградарь в октябре за собственные средства. КГГА оплатит работы только после проверки государственной экспертизой и подтверждения их качества.

Общество • 16 августа, 09:33 • 31702 просмотра

Метро на Виноградарь: подписано соглашение для продолжения строительства

«Киевский метрополитен« подписал контракт с „Группой компаний “Автострада» на продолжение строительства Сырецко-Печерской линии метро до Виноградаря. Стоимость работ составляет 13,785 млрд грн, срок строительства - 30 месяцев.

Общество • 15 августа, 12:31 • 45051 просмотра

В КГГА показали, как ремонтируют тоннель метро между станциями "Демеевская" и "Лыбедская"

На перегоне между станциями 'Демеевская' и 'Лыбедская' продолжаются круглосуточные ремонтные работы. Построено 27 м новой конструкции тоннеля, усилены прилегающие участки, возобновление движения планируется в начале осени.

Общество • 6 августа, 11:36 • 30452 просмотра
Эксклюзив

"Мужские" профессии набирают актуальность среди женщин: какие направления самые популярные

В условиях военного положения женщины чаще выбирают нетипичные для себя профессии. По данным Государственной службы занятости, возросло количество женщин, которые учатся на станочников, машинистов и электромонтеров.

Общество • 31 июля, 12:21 • 113750 просмотра

Подтопление столичного метро: суд отправил еще одного подозреваемого под домашний арест

Подольский райсуд Киева избрал меру пресечения начальнику службы пути метрополитена Владимиру Сидоренко. Его подозревают в служебной халатности, которая привела к подтоплению метро и закрытию части «синей» ветки.

Киев • 25 июля, 13:47 • 39451 просмотра

Подтопление метро в Киеве: суд отправил главного инженера метрополитена под домашний арест

Суд избрал меру пресечения для главного инженера КП 'Киевский метрополитен' из-за подтопления станций. Он будет находиться под круглосуточным домашним арестом до 23.09.2024 года.

Киев • 25 июля, 09:24 • 41057 просмотра

Мининфраструктуры запускает пилотный проект по обучению водительниц автобусов

В Украине стартует пилотный проект по обучению женщин вождению автобусов для преодоления кадрового дефицита. Инициатива направлена на создание новых вакансий и внедрение стандартов гендерного равенства в транспортной отрасли.

Общество • 24 июля, 13:30 • 22973 просмотра

Подтопление тоннелей столичного метро: прокуратура ответила на заявление КГГА

В деле о подтоплении тоннелей столичного метро проведен ряд экспертиз, и одна из них показала, что причиной разрушения тоннеля является ненадлежащая эксплуатация, а не некачественное строительство, указали в прокуратуре.

Киев • 24 июля, 10:28 • 27637 просмотра

В КГГА отреагировали на получение подозрений должностными лицами метро из-за подтопления тоннеля

Киевский метрополитен готов сотрудничать с правоохранителями по расследованию подтопления тоннелей. КГГА утверждает, что проблема возникла из-за некачественного строительства, а не из-за ненадлежащего обслуживания.

Киев • 23 июля, 13:23 • 39865 просмотра

Подтопление тоннелей столичного метро: чиновникам подземки сообщили о подозрении

Двум должностным лицам КП 'Киевский метрополитен' сообщено о подозрении в служебной халатности из-за подтопления тоннелей. Убытки городскому бюджету оцениваются в более 138,5 млн грн, а недополученные доходы метрополитена - почти 26 млн грн.

Киев • 23 июля, 12:37 • 33535 просмотра

В Киеве закрыли три станции "зеленой ветки" метро: что известно

В Киеве временно закрыли станции метро 'Сырец', 'Дорогожичи' и 'Лукьяновская'. Движение поездов на зеленой линии осуществляется между станциями 'Золотые ворота' и 'Красный хутор'.

Общество • 18 июля, 07:48 • 26953 просмотра