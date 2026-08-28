День памяти защитников и защитниц Украины - в Киеве 29 августа на минуту остановят работу транспорта

В субботу, 29 августа, в 9:00 в Киеве остановят движение общественного транспорта в знак почтения памяти защитников и защитниц Украины, погибших в борьбе с российскими оккупантами. Об этом сообщила Киевская городская государственная администрация, передаёт УНН.

Детали

Киевский метрополитен остановит движение поездов на 1 минуту. На отдельных станциях из-за технологических процессов поезда могут стоять 4–5 минут. После этого движение будут восстанавливать постепенно - на возвращение к привычному графику может понадобиться до 2 часов - говорится в сообщении.

В то же время наземный общественный транспорт также будет останавливаться на остановках пассажирского транспорта на 1 минуту при технической возможности.

Пассажиров просят учесть это при планировании поездок и с пониманием отнестись к временным остановкам.

Одна минута молчания - совместное проявление благодарности и почтения тем, кто отдал жизнь за Украину - подытожили в КГГА.

Напомним

4 августа в Киеве попрощались с 20-летней Виталиной Яровенко — инструктором Вышкола Киево-Могилянской академии, которая погибла в ночь на 1 августа, когда спасала людей во время массированного российского ракетного обстрела Киева.