День пам’яті захисників і захисниць України - у Києві 29 серпня на хвилину зупинять роботу транспорту
Київ • УНН
29 серпня о 9:00 у Києві зупинять метро й наземний транспорт на знак шани загиблим захисникам України. Відновлення руху триватиме до 2 годин.
У суботу, 29 серпня, о 9:00 у Києві зупинять рух громадського транспорту на знак вшанування пам’яті захисників і захисниць України, що загинули у боротьбі з російськими окупантами. Про це повідомила Київська міська державна адміністрація, передає УНН.
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Київський метрополітен зупинить рух поїздів на 1 хвилину. На окремих станціях через технологічні процеси поїзди можуть стояти 4-5 хвилин. Після цього рух відновлюватимуть поступово - на повернення до звичного графіка може знадобитися до 2 годин
Водночас наземний громадський транспорт також зупинятиметься на зупинках пасажирського транспорту на 1 хвилину за технічної можливості.
Пасажирів просять врахувати це під час планування поїздок і з розумінням поставитися до тимчасових зупинок.
Одна хвилина тиші - спільний вияв вдячності та шани тим, хто віддав життя за Україну
Нагадаємо
4 серпня у Києві попрощалися із 20-річною Віталіною Яровенко - інструкторкою Вишколу Києво-Могилянської академії, яка загинула у ніч на 1 серпня, коли рятувала людей під час масованого російського ракетного обстрілу Києва.