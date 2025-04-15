Київський метрополітен відновив рух поїздів на наземній ділянці червоної лінії. Поїзди курсують від станції "Академмістечко" до станції "Лісова" у звичайному режимі.
У столичному метрополітені не вистачає 20% працівників, особливо технічних спеціальностей. Наразі одна жінка завершила навчання на машиніста електропоїзда та проходить стажування.
Поліція проводить слідчі дії щодо колишнього керівника КП "Київський метрополітен" Віктора Брагінського. Він покинув країну за підробленим висновком ВЛК про нібито невиліковну хворобу.
У 2024 році київський метрополітен надав укриття понад 450 тисячам людей під час нічних повітряних тривог. Значно більше пасажирів користувалися станціями метро як укриттям у денний час.
Колишньому керівнику КП "Київський метрополітен" повідомлено про підозру у службовій недбалості через підтоплення тунелів. Через закриття станцій метро бюджет втратив понад 138,5 млн грн, а метрополітен недоотримав 26 млн грн доходів.
Після відбою повітряної тривоги метрополітен Києва повертається до звичайного режиму роботи. Інтервали руху на всіх лініях становлять 3,5-4 хвилини, триває видача додаткових поїздів з депо.
Голова Асоціації перевізників Києва повідомив про погіршення ситуації з нестачею водіїв маршруток. Багато водіїв бояться їхати до Києва, а залучення жінок до цієї професії не спостерігається.
Компанії Bolt та Uklon відзначають зростання кількості жінок-водіїв таксі в Україні. Основні причини: втрата роботи, переїзд та мобілізація чоловіків через війну.
КП "Київський метрополітен" повідомляє про навчання 4 жінок на машиністок електропоїздів. Підприємство відзначає дефіцит кадрів у технічних професіях та відсутність гендерного розподілу при працевлаштуванні.
Станція метро "Дніпро" у Києві відновила роботу після інциденту з невідомим предметом у вагоні. Поліція підтвердила, що виявлений предмет був фільтром від протигаза, а не міною, як повідомлялося раніше.
Через технічну несправність рухомого складу станції метро "Теремки" та "Іподром" у Києві тимчасово закриті на вхід. Фахівці працюють над усуненням пошкодження та відновленням звичайного руху поїздів на "синій лінії".
На станції метро "Вокзальна" в Києві жінка близько 50 років впала на колії. Її вже дістали живою, викликали швидку, рух поїздів відновлено після 7-хвилинної затримки.
Міська рада Києва відповіла на петицію щодо встановлення захисних екранів у метро. ДБН не передбачають таких конструкцій, але питання може бути розглянуте при проектуванні нових ліній метрополітену.
Підрядна компанія розпочне будівництво метро на Виноградар у жовтні за власні кошти. КМДА оплатить роботи лише після перевірки державною експертизою та підтвердження їх якості.
"Київський метрополітен" підписав контракт з "Групою компаній "Автострада" на продовження будівництва Сирецько-Печерської лінії метро до Виноградаря. Вартість робіт складає 13,785 млрд грн, термін будівництва - 30 місяців.
На перегоні між станціями 'Деміївська' і 'Либідська' тривають цілодобові ремонтні роботи. Збудовано 27 м нової конструкції тунелю, посилено прилеглі ділянки, відновлення руху планується на початку осені.
В умовах воєнного стану жінки частіше обирають нетипові для себе професії. За даними Державної служби зайнятості, зросла кількість жінок, які навчаються на верстатників, машиністів та електромонтерів.
Подільський райсуд Києва обрав запобіжний захід начальнику служби колії метрополітену Володимиру Сидоренку. Його підозрюють у службовій недбалості, що призвела до підтоплення метро і закриття частини "синьої" гілки.
Суд обрав запобіжний захід для головного інженера КП 'Київський метрополітен' через підтоплення станцій. Він перебуватиме під цілодобовим домашнім арештом до 23.09.2024 року.
В Україні стартує пілотний проєкт з навчання жінок водінню автобусів для подолання кадрового дефіциту. Ініціатива спрямована на створення нових вакансій та впровадження стандартів гендерної рівності у транспортній галузі.
У справі про підтоплення тунелів столичного метро проведено низку експертиз, і одна з них показала, що причиною руйнування тунелю є неналежна експлуатація, а не неякісне будівництво, вказали у прокуратурі.
Київський метрополітен готовий співпрацювати з правоохоронцями щодо розслідування підтоплення тунелів. КМДА стверджує, що проблема виникла через неякісне будівництво, а не через неналежне обслуговування.
Двом посадовцям КП 'Київський метрополітен' повідомлено про підозру у службовій недбалості через підтоплення тунелів. Збитки міському бюджету оцінюються у понад 138,5 млн грн, а недоотримані доходи метрополітену - майже 26 млн грн.
У Києві тимчасово закрили станції метро 'Сирець', 'Дорогожичі' та 'Лук'янівська'. Рух поїздів на зеленій лінії здійснюється між станціями 'Золоті ворота' та 'Червоний хутір'.