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Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
07:31 • 18559 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

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14 квітня, 16:00 • 130712 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

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14 квітня, 13:44 • 124121 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 125555 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

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14 квітня, 11:31 • 124296 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 127357 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

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14 квітня, 09:52 • 190914 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

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14 квітня, 08:15 • 76723 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

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14 квітня, 06:46 • 163972 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

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11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

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Новини по темi

У Києві відновили рух поїздів метро на червоній лінії: деталі

Київський метрополітен відновив рух поїздів на наземній ділянці червоної лінії. Поїзди курсують від станції "Академмістечко" до станції "Лісова" у звичайному режимі.

Суспільство • 15 березня, 06:49 • 23620 перегляди
Ексклюзив

У столичному метро дефіцит працівників близько 20%: які вакансії затребувані

У столичному метрополітені не вистачає 20% працівників, особливо технічних спеціальностей. Наразі одна жінка завершила навчання на машиніста електропоїзда та проходить стажування.

Суспільство • 7 березня, 13:58 • 131161 перегляди

Екскерівник метро Києва Брагінський виїхав за кордон через підроблений висновок ВЛК, розпочато провадження - поліція

Поліція проводить слідчі дії щодо колишнього керівника КП "Київський метрополітен" Віктора Брагінського. Він покинув країну за підробленим висновком ВЛК про нібито невиліковну хворобу.

Київ • 16 січня, 08:56 • 109935 перегляди

Понад 450 тис. людей скористалися укриттям у метрополітені Києва у 2024 році

У 2024 році київський метрополітен надав укриття понад 450 тисячам людей під час нічних повітряних тривог. Значно більше пасажирів користувалися станціями метро як укриттям у денний час.

Суспільство • 30 грудня, 14:17 • 25794 перегляди

Підтоплення метро у Києві: екскерівнику столичної підземки повідомили про підозру

Колишньому керівнику КП "Київський метрополітен" повідомлено про підозру у службовій недбалості через підтоплення тунелів. Через закриття станцій метро бюджет втратив понад 138,5 млн грн, а метрополітен недоотримав 26 млн грн доходів.

Київ • 12 листопада, 12:47 • 19150 перегляди

Метро у столиці відновлює роботу після відбою повітряної тривоги

Після відбою повітряної тривоги метрополітен Києва повертається до звичайного режиму роботи. Інтервали руху на всіх лініях становлять 3,5-4 хвилини, триває видача додаткових поїздів з депо.

Анонси • 11 листопада, 07:57 • 24190 перегляди
Ексклюзив

З кожним днем ситуація погіршується: експерт про дефіцит водіїв приватних маршруток

Голова Асоціації перевізників Києва повідомив про погіршення ситуації з нестачею водіїв маршруток. Багато водіїв бояться їхати до Києва, а залучення жінок до цієї професії не спостерігається.

Суспільство • 23 жовтня, 12:20 • 135478 перегляди
Ексклюзив

Жінки за кермом: як зростає частка водійок у таксі під час війни

Компанії Bolt та Uklon відзначають зростання кількості жінок-водіїв таксі в Україні. Основні причини: втрата роботи, переїзд та мобілізація чоловіків через війну.

Суспільство • 23 жовтня, 06:25 • 116857 перегляди
Ексклюзив

Жінки-машиністки у столичному метро: одна вже проходить стажування, ще четверо - навчаються

КП "Київський метрополітен" повідомляє про навчання 4 жінок на машиністок електропоїздів. Підприємство відзначає дефіцит кадрів у технічних професіях та відсутність гендерного розподілу при працевлаштуванні.

Суспільство • 19 жовтня, 11:39 • 176601 перегляди

У Києві відновила роботу станція метро "Дніпро". У вагоні знайшли схожий на міну фільтр від протигаза

Станція метро "Дніпро" у Києві відновила роботу після інциденту з невідомим предметом у вагоні. Поліція підтвердила, що виявлений предмет був фільтром від протигаза, а не міною, як повідомлялося раніше.

Суспільство • 9 жовтня, 13:58 • 15284 перегляди

Станції метро "Теремки" та "Іподром" у Києві тимчасово закрили на вхід: що сталося

Через технічну несправність рухомого складу станції метро "Теремки" та "Іподром" у Києві тимчасово закриті на вхід. Фахівці працюють над усуненням пошкодження та відновленням звичайного руху поїздів на "синій лінії".

Київ • 5 жовтня, 13:12 • 24759 перегляди
Ексклюзив

У столичному метро на колію впала жінка

На станції метро "Вокзальна" в Києві жінка близько 50 років впала на колії. Її вже дістали живою, викликали швидку, рух поїздів відновлено після 7-хвилинної затримки.

Київ • 30 вересня, 08:26 • 109966 перегляди

Чи встановлять захисні екрани на станціях метрополітену у Києві: міськрада відповіла на петицію

Міська рада Києва відповіла на петицію щодо встановлення захисних екранів у метро. ДБН не передбачають таких конструкцій, але питання може бути розглянуте при проектуванні нових ліній метрополітену.

Суспільство • 18 вересня, 09:19 • 15446 перегляди

Будівництво метро на Виноградар розпочнеться в жовтні: у КМДА розповіли деталі

Підрядна компанія розпочне будівництво метро на Виноградар у жовтні за власні кошти. КМДА оплатить роботи лише після перевірки державною експертизою та підтвердження їх якості.

Суспільство • 16 серпня, 09:33 • 31703 перегляди

Метро на Виноградар: підписана угода для продовження будівництва

"Київський метрополітен" підписав контракт з "Групою компаній "Автострада" на продовження будівництва Сирецько-Печерської лінії метро до Виноградаря. Вартість робіт складає 13,785 млрд грн, термін будівництва - 30 місяців.

Суспільство • 15 серпня, 12:31 • 45052 перегляди

У КМДА показали, як ремонтують тунель метро між станціями "Деміївська" та "Либідська"

На перегоні між станціями 'Деміївська' і 'Либідська' тривають цілодобові ремонтні роботи. Збудовано 27 м нової конструкції тунелю, посилено прилеглі ділянки, відновлення руху планується на початку осені.

Суспільство • 6 серпня, 11:36 • 30452 перегляди
Ексклюзив

“Чоловічі” професії набирають актуальності серед жінок: які напрямки найпопулярніші

В умовах воєнного стану жінки частіше обирають нетипові для себе професії. За даними Державної служби зайнятості, зросла кількість жінок, які навчаються на верстатників, машиністів та електромонтерів.

Суспільство • 31 липня, 12:21 • 113751 перегляди

Підтоплення столичного метро: суд відправив ще одного підозрюваного під домашній арешт

Подільський райсуд Києва обрав запобіжний захід начальнику служби колії метрополітену Володимиру Сидоренку. Його підозрюють у службовій недбалості, що призвела до підтоплення метро і закриття частини "синьої" гілки.

Київ • 25 липня, 13:47 • 39451 перегляди

Підтоплення метро у Києві: суд відправив головного інженера метрополітена під домашній арешт

Суд обрав запобіжний захід для головного інженера КП 'Київський метрополітен' через підтоплення станцій. Він перебуватиме під цілодобовим домашнім арештом до 23.09.2024 року.

Київ • 25 липня, 09:24 • 41057 перегляди

Мінінфраструктури запускає пілотний проєкт з навчання водійок автобусів

В Україні стартує пілотний проєкт з навчання жінок водінню автобусів для подолання кадрового дефіциту. Ініціатива спрямована на створення нових вакансій та впровадження стандартів гендерної рівності у транспортній галузі.

Суспільство • 24 липня, 13:30 • 22973 перегляди

Підтоплення тунелів столичного метро: прокуратура відповіла на заяву КМДА

У справі про підтоплення тунелів столичного метро проведено низку експертиз, і одна з них показала, що причиною руйнування тунелю є неналежна експлуатація, а не неякісне будівництво, вказали у прокуратурі.

Київ • 24 липня, 10:28 • 27637 перегляди

В КМДА відреагували на отримання підозр посадовцями метро через підтоплення тунелю

Київський метрополітен готовий співпрацювати з правоохоронцями щодо розслідування підтоплення тунелів. КМДА стверджує, що проблема виникла через неякісне будівництво, а не через неналежне обслуговування.

Київ • 23 липня, 13:23 • 39866 перегляди

Підтоплення тунелів столичного метро: посадовцям підземки повідомили про підозру

Двом посадовцям КП 'Київський метрополітен' повідомлено про підозру у службовій недбалості через підтоплення тунелів. Збитки міському бюджету оцінюються у понад 138,5 млн грн, а недоотримані доходи метрополітену - майже 26 млн грн.

Київ • 23 липня, 12:37 • 33536 перегляди

У Києві зачинили три станції "зеленої гілки" метро: що відомо

У Києві тимчасово закрили станції метро 'Сирець', 'Дорогожичі' та 'Лук'янівська'. Рух поїздів на зеленій лінії здійснюється між станціями 'Золоті ворота' та 'Червоний хутір'.

Суспільство • 18 липня, 07:48 • 26954 перегляди