Київський метрополітен

У КМДА показали, як ремонтують тунель метро між станціями "Деміївська" та "Либідська"

На перегоні між станціями 'Деміївська' і 'Либідська' тривають цілодобові ремонтні роботи. Збудовано 27 м нової конструкції тунелю, посилено прилеглі ділянки, відновлення руху планується на початку осені.