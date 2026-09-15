Привласнили 137 млн гривень на вагонах: сім учасників схеми отримали підозри, серед них - експосадовець київського метро

Правоохоронці повідомили про підозру 7 учасникам злочинної групи, яка, за версією слідства, причетна до заволодіння 137,5 млн гривень КП "Київський метрополітен" при доставці вагонів. Про це повідомляє пресслужба САП, передає УНН.

Про підозру повідомили:

колишньому посадовцю КП “Київський метрополітен”;

трьом службовцям КП “Київський метрополітен”;

двом співорганізаторам злочину;

директору підконтрольної компанії.

Їхні дії кваліфіковано за ч. 5 ст. 191 КК України - привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем вчинені в особливо великих розмірах або організованою групою.

У межах досудового розслідування встановлено, що наприкінці 2022 року Варшавський метрополітен безоплатно передав КП "Київський метрополітен" 60 вагонів метро.

У 2023 році КП "Київський метрополітен" провело тендери на закупівлю транспортно-експедиційних послуг з метою забезпечити доставку вагонів. У цьому тендері перемогу здобула заздалегідь визначена компанія, яка запропонувала послуги з транспортування за суттєво завищеними цінами. Вартість контракту становила 190 млн гривень.

Для маскування злочину кошти, які надійшли на виконання контракту, учасники схеми переказали на рахунок підконтрольної фірми за кордоном. Згодом частину суми сплатили реальному перевізнику, а решту – 137,5 млн гривень – привласнили.

Нагадаємо

Прокурори повідомили про підозру директору Департаменту транспортної інфраструктури КМДА Руслану Кандибору у службовій недбалості, яка призвела до руйнування тунелю метро між станціями "Деміївська" - "Либідська" в 2023 році.