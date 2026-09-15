Присвоили 137 млн гривен на вагонах: семь участников схемы получили подозрения, среди них — экс-чиновник киевского метро

Правоохранители сообщили о подозрении 7 участникам преступной группы, которая, по версии следствия, причастна к завладению 137,5 млн гривен КП «Киевский метрополитен» при доставке вагонов. Об этом сообщает пресс-служба САП, передает УНН.

О подозрении сообщили:

бывшему должностному лицу КП «Киевский метрополитен»;

трем сотрудникам КП «Киевский метрополитен»;

двум соорганизаторам преступления;

директору подконтрольной компании.

Их действия квалифицированы по ч. 5 ст. 191 УК Украины — присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, совершенные в особо крупных размерах или организованной группой.

В рамках досудебного расследования установлено, что в конце 2022 года Варшавский метрополитен безвозмездно передал КП «Киевский метрополитен» 60 вагонов метро.

В 2023 году КП «Киевский метрополитен» провело тендеры на закупку транспортно-экспедиционных услуг с целью обеспечить доставку вагонов. В этом тендере победила заранее определенная компания, которая предложила услуги по транспортировке по существенно завышенным ценам. Стоимость контракта составила 190 млн гривен.

Для сокрытия преступления средства, поступившие в рамках выполнения контракта, участники схемы перечислили на счет подконтрольной фирмы за границей. Впоследствии часть суммы заплатили реальному перевозчику, а остальные — 137,5 млн гривен — присвоили.

Напомним

Прокуроры сообщили о подозрении директору Департамента транспортной инфраструктуры КГГА Руслану Кандыбору в служебной халатности, которая привела к разрушению туннеля метро между станциями «Демеевская» — «Лыбидская» в 2023 году.