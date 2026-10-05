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Новый рекорд — курс доллара в Украине превысил 45 гривен

Киев • УНН

 • 9468 просмотра

НБУ установил курс доллара на 6 октября на уровне 45,0564 грн. Евро подешевеет еще на 5 копеек.

Новый рекорд — курс доллара в Украине превысил 45 гривен

В Украине курс доллара официально превысил 45 гривен, передает УНН со ссылкой на НБУ.

Детали

На вторник, 6 октября, Национальный банк Украины установил официальный курс на уровне 45,0564 грн/долл.

Согласно данным НБУ, доллар укрепляется, а евро — ослабевает: 6 октября он потеряет еще 5 копеек.

Евро падает, доллар растёт - курс в банках и обменниках 5 октября 05.10.26, 08:56 • 4404 просмотра

Как отмечает Forbes, в 2024 и 2025 году курс на эту дату составлял 41,2 грн/$.

Антонина Туманова

ЭкономикаФинансы
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Украина