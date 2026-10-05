Новый рекорд — курс доллара в Украине превысил 45 гривен
Киев • УНН
НБУ установил курс доллара на 6 октября на уровне 45,0564 грн. Евро подешевеет еще на 5 копеек.
В Украине курс доллара официально превысил 45 гривен, передает УНН со ссылкой на НБУ.
Детали
На вторник, 6 октября, Национальный банк Украины установил официальный курс на уровне 45,0564 грн/долл.
Согласно данным НБУ, доллар укрепляется, а евро — ослабевает: 6 октября он потеряет еще 5 копеек.
Евро падает, доллар растёт - курс в банках и обменниках 5 октября 05.10.26, 08:56 • 4404 просмотра
Как отмечает Forbes, в 2024 и 2025 году курс на эту дату составлял 41,2 грн/$.