Фотографировалась с оружием и носит футболку «F*ck Joe Biden» — Трамп взял в свою медийную команду 24-летнюю журналистку

Пока должность пресс-секретаря Белого дома остается вакантной, американский лидер Дональд Трамп произвел новое кадровое назначение в своей команде по коммуникациям — Бени Рей Хармони, 24-летняя бывшая журналистка, теперь будет занимать должность помощницы пресс-секретаря, передает УНН со ссылкой на Newsweek.

Детали

Издание отмечает, что президент США еще не нашел замену пресс-секретарю Кэролайн Ливитт, которая оставила должность в августе, однако его последнее решение относительно команды по коммуникациям вызвало дискуссии после того, как появилась дополнительная информация о новой сотруднице.

Прессекретарь Трампа Ливитт вернётся в MAGA Inc. после ухода из Белого дома

Хармони привлекла к себе внимание в эти выходные, когда в социальных сетях распространилась праздничная фотография 2021 года, на которой она изображена в футболке с надписью "F*** Joe Biden" ("К черту Джо Байдена") и с винтовкой в руках.

В воскресенье в публикации на платформе X Хармони объявила, что присоединяется к команде Белого дома. "С нетерпением жду этого нового этапа — служения американскому народу и продолжения борьбы за американскую мечту. Америка превыше всего", — написала она.

Кто такая Бени Рей Хармони?

В пятницу Хармони сообщила, что присоединится к пресс-службе Белого дома, перейдя с должности старшей корреспондентки медиаресурса Real America’s Voice — платформы, которая изначально создавалась как видеоподкаст для бывшего советника президента Стива Бэннона.

Согласно ее профилю в LinkedIn, ранее Хармони работала помощницей по вопросам прессы у ведущего организации Turning Point USA Джека Пособеца, а также заместительницей пресс-секретаря конгрессменов-республиканцев Пола Госара и Мэтта Гетца.

До того как получить работу в Белом доме, Хармони сопровождала президента в различных поездках, освещая его перемещения для Real America’s Voice. Недавно она входила в состав пула журналистов, освещавших визит президента в Ирландию; во время обратного рейса на борту "Air Force One" Трампа сфотографировали с листом бумаги, в верхней части которого, предположительно, было указано имя "Бени Рей Хармони".

Имея более 77 тысяч подписчиков в Instagram, Хармони часто делилась материалами о своей работе, связанной с сопровождением президента и освещением его деятельности.

Назначение Хармони произошло на фоне напряженных отношений между Трампом и прессой.

В сентябре президент США запретил доступ в Белый дом представителям CNN, Politico и MS NOW — решение, которое впоследствии временно заблокировал федеральный судья. Тем временем отношения Трампа с журналистками остаются предметом споров: с начала второго президентского срока сообщалось о громких конфликтах с участием представительниц ABC, CNN, Fox News, NBC и других СМИ.

Трамп запретил CNN, MS NOW и Politico доступ в Белый дом

Почему фотография Хармони 2021 года приобрела вирусную популярность

Вскоре после того, как Хармони объявила о своем назначении на должность в Белом доме, пользователи соцсетей вновь обратили внимание на несколько публикаций и фотографий из ее прошлого.

Наибольший резонанс вызвал снимок, на котором Хармони позирует со старшим родственником во время рождественских праздников в футболке с надписью "F*** Joe Biden" ("К черту Джо Байдена").

Эту фотографию опубликовал в Instagram в 2021 году Джером Белл — бывший кандидат от Республиканской партии в Палату представителей. Подпись к снимку гласила: "Директор моей кампании по связям с общественностью @beniraeharmony — просто зверь. Вот как мы работаем".

Похоже, Хармони подтвердила подлинность снимка, поделившись другой фотографией, на которой она также была в этой футболке в 2021 году. Она также ответила на комментарий в социальной сети X с вопросом "Дочь или девушка?", написав: "Дядя".

В то время Хармони работала ведущей на телеканале WICS NewsChannel 20 в Спрингфилде (штат Иллинойс) и впоследствии заявила, что ее отстранили от работы из-за этой публикации. Директор новостей телеканала Хезер Нодин позже опровергла информацию об отстранении Хармони по этой причине, добавив, что та не работала журналисткой и никогда не входила в штат отдела новостей.